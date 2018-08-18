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18 августа 2018, 13:17
Белорусы присматриваются к пикапам Mahindra
Белорусская компания «Юнисон» может начать производство индийских пикапов Mahindra. Выпускать автомобили планируют методом крупноузловой сборки. С учетом всех затрат и пошлин пикапы Mahindra могут оказаться дешевле УАЗов.
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Кабина у Mahindra Scorpio двухрядная, 5-местная, а общая грузоподъемность пикапа – 1 тонна. Список оборудования включает ABS и EBD, климат-контроль и две подушки безопасности.
Пикап Mahindra Scorpio сможет составить на белорусском рынке достойную конкуренцию УАЗу. Российский пикап оснащается бензиновым двигателем объемом 2,7 литра и мощностью 135 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой «механикой». Цены начинается от 30 300 белорусских рублей (около 990 000 российских). В нашей стране УАЗ Пикап стоит от 749 000 рублей.
В 2005 году на ГАЗе уже начинали собирать модель Mahindra Scorpio, но в кузове внедорожника. На российский рынок модель вышла под именем Marshal. Спросом внедорожники не пользовались и их выпуск быстро свернули.
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