Первый в СНГ пожарный на базе новейшего «Садко 9»: что скрывает надстройка?

15 мая 2026, 16:14
Белорусы сделали первый пожарный автомобиль на базе нового «Садко 9»
Белорусы сделали первый пожарный автомобиль на базе нового «Садко 9»
Белорусская компания удивила рынок: впервые на базе нового «Садко 9» собрали пожарную автоцистерну. Почему это решение может изменить подход к спецтехнике, какие детали отличают новинку и что ждет российские регионы - разбираемся подробно. Мало кто знает, что заказ уже отправлен в Удмуртию.
Для российских автолюбителей и специалистов по спецтехнике эта новость может стать настоящим прорывом: белорусская компания «Пожснаб» первой в СНГ превратила новейший грузовик «Садко 9» в полноценный пожарный автомобиль. Это не просто очередная модификация - речь идет о принципиально новом подходе к созданию спецтехники, который способен повлиять на оснащение пожарных частей по всей стране.
В отличие от предыдущих версий, «Садко 9» получил увеличенную грузоподъемность до 5 тонн, более мощный мотор, усиленную раму и современную пневмоподвеску. Все эти изменения вывели машину в другой класс, что позволило инженерам реализовать новые решения для пожарной службы. По словам представителей «Пожснаб», именно эта модель впервые получила статус пожарного автомобиля на базе нового шасси из Нижнего Новгорода.
Особое внимание уделили конструкции надстройки: она выполнена из армированного стеклопластика, что обеспечивает прочность и долговечность. Внутри интегрирована емкость для огнетушащих веществ, а металлические распашные двери отсеков были выбраны по желанию заказчика - такой подход повышает удобство и надежность эксплуатации.
Инженеры столкнулись с задачей компактного размещения оборудования. Из-за ограниченного пространства стандартные четырехметровые всасывающие рукава не подошли, поэтому по согласованию с заказчиком применили двухметровые секции. Четыре рукава диаметром 125 мм закрепили на крыше, а рукава 75 мм разместили во внутреннем отсеке спереди. Все полки в отсеках регулируются по высоте, что позволяет адаптировать внутреннее пространство под нужды конкретного подразделения.
Еще одной важной доработкой стала перенос крана наполнительной магистрали в отапливаемый насосный отсек. Это решение должно повысить надежность работы системы в зимний период и снизить риск отказов при низких температурах, что особенно актуально для российских условий.
Партия новых пожарных автомобилей уже отправлена в Удмуртскую Республику, где техника будет работать в сложных климатических условиях. Такой шаг может стать началом новой волны модернизации пожарного автопарка в регионах. Кстати, интерес к переоснащению заводов и выпуску специализированной техники сейчас растет не только в России - например, в Германии обсуждается перевод автогигантов на выпуск бронемашин, как недавно рассказывалось в материале о переменах на заводах Mercedes и Volkswagen: как автозаводы могут перейти на выпуск военной техники.
Похожие материалы GAZ
-
13.03.2026, 05:14
Мобильный ремонт в любых условиях: Автомеханический завод выпустил мастерскую на базе ГАЗон Садко Next
Автомеханический завод выпустил мобильную автомастерскую на базе ГАЗон Садко Next, рассчитанную на работу в самых труднодоступных регионах. Утепленный фургон, высокая проходимость и полная комплектация делают этот спецавтомобиль незаменимым для выездного ремонта. Почему именно сейчас такие решения становятся особенно актуальными - в нашем материале.Читать далее
-
27.05.2025, 10:32
В России стартовали продажи грузовика «Садко 9» для суровых условий
27 мая по всей стране стартуют продажи нового полноприводного среднетоннажного грузовика «Садко 9». Это автомобиль с полной массой 9 тонн создан для работы в сложных дорожных и климатических условиях. Он подойдет как для перевозки грузов, так и под установку спецнадстроек. Новинка расширяет линейку ГАЗ «Садко NEXT», сочетая проходимость внедорожника с функционалом современного грузовика.Читать далее
-
11.10.2021, 08:01
На базе ГАЗ «Садко Next» построили кемпер (цена)
Нижегородская компания «Форвард» выпустила кемпер на базе грузовика ГАЗ «Садко-Next». Внутреннее наполнение каждого экземпляра формируется в соответствии с пожеланиями заказчика. В кемпере можно установить пару кроватей, санузел и даже дровяную печь.Читать далее
-
18.05.2021, 13:29
«Русские делают потрясающие машины»: австралийцы протестировали ГАЗ Садко Next
Горьковский автозавод намерен экспортировать грузовики в Австралию. Местный журналист протестировал российский «Садко Next» и подробно рассказал о своих впечатлениях.Читать далее
-
27.04.2020, 13:37
У дилеров появился «Садко Next» с двухрядной кабиной
Семейство полноприводных среднетоннажных грузовиков «Садко Next» пополнилось новой модификацией. В продажу поступила версия с двухрядной кабиной. Дилеры уже принимают заказы.Читать далее
-
12.09.2019, 01:02
Названы лучшие коммерческие автомобили в России
В рамках прошедшей в Москве выставки «Комтранс» подвели итоги конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России». В номинации «Фургон/малотоннажник» Mercedes-Benz Sprinter буквально вырвал победу у «ГАЗели Next», опередив ее всего на один балл.Читать далее
-
15.05.2026, 14:02
FOTON VIEW с новым турбодизелем и автоматом: старт продаж в России
На российском рынке появился компактный фургон FOTON VIEW, который уже доступен у дилеров. Модель оснащена современным турбодизелем и может похвастаться вместительным грузовым отсеком. Варианты комплектаций и цены делают новинку интересной для городской логистики. Почему этот автомобиль может изменить подход к доставке - разбираемся в деталях и ценах. Читать далее
-
15.05.2026, 10:39
Рыбаки и охотники оценят: полноценный дом на колесах за 500 тысяч рублей
Редкий автодом на базе УАЗ 3303 с новым двигателем и обслуженными тормозами продали в Котласе за считанные дни. Почему такие машины ценят любители рыбалки и охоты, какие доработки важны для зимних поездок и что еще влияет на спрос - объяснил эксперт. Читать далее
-
14.05.2026, 20:29
Модульный автодом на базе УАЗ Буханки: подъемная крыша, трансформация салона и новые решения
Российская компания LuxForm вывела на рынок модульный автодом на базе УАЗ Буханки с подъемной крышей и гибкой планировкой салона. Новинка ориентирована на европейских и российских автотуристов, предлагая свежий взгляд на комфорт и функциональность в путешествиях.Читать далее
-
14.05.2026, 20:16
Как КрАЗ-256Б изменил рынок спецтехники Великобритании в 1970-х
В 1970-х советские самосвалы КрАЗ-256Б неожиданно заняли место на британских стройках, вытеснив местные марки благодаря простоте, надежности и выгоде. Почему этот опыт до сих пор обсуждают эксперты и как он повлиял на рынок спецтехники - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.05.2026, 15:49
Урал-375: армейский грузовик с выдающейся проходимостью и сложной эксплуатацией
Урал-375 стал символом военной мощи СССР благодаря уникальной проходимости и простоте ремонта. Однако его эксплуатация сопровождалась серьезными трудностями из-за высокого расхода топлива. Почему этот грузовик до сих пор вызывает споры среди экспертов и военных - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы GAZ
-
13.03.2026, 05:14
Мобильный ремонт в любых условиях: Автомеханический завод выпустил мастерскую на базе ГАЗон Садко Next
Автомеханический завод выпустил мобильную автомастерскую на базе ГАЗон Садко Next, рассчитанную на работу в самых труднодоступных регионах. Утепленный фургон, высокая проходимость и полная комплектация делают этот спецавтомобиль незаменимым для выездного ремонта. Почему именно сейчас такие решения становятся особенно актуальными - в нашем материале.Читать далее
-
27.05.2025, 10:32
В России стартовали продажи грузовика «Садко 9» для суровых условий
27 мая по всей стране стартуют продажи нового полноприводного среднетоннажного грузовика «Садко 9». Это автомобиль с полной массой 9 тонн создан для работы в сложных дорожных и климатических условиях. Он подойдет как для перевозки грузов, так и под установку спецнадстроек. Новинка расширяет линейку ГАЗ «Садко NEXT», сочетая проходимость внедорожника с функционалом современного грузовика.Читать далее
-
11.10.2021, 08:01
На базе ГАЗ «Садко Next» построили кемпер (цена)
Нижегородская компания «Форвард» выпустила кемпер на базе грузовика ГАЗ «Садко-Next». Внутреннее наполнение каждого экземпляра формируется в соответствии с пожеланиями заказчика. В кемпере можно установить пару кроватей, санузел и даже дровяную печь.Читать далее
-
18.05.2021, 13:29
«Русские делают потрясающие машины»: австралийцы протестировали ГАЗ Садко Next
Горьковский автозавод намерен экспортировать грузовики в Австралию. Местный журналист протестировал российский «Садко Next» и подробно рассказал о своих впечатлениях.Читать далее
-
27.04.2020, 13:37
У дилеров появился «Садко Next» с двухрядной кабиной
Семейство полноприводных среднетоннажных грузовиков «Садко Next» пополнилось новой модификацией. В продажу поступила версия с двухрядной кабиной. Дилеры уже принимают заказы.Читать далее
-
12.09.2019, 01:02
Названы лучшие коммерческие автомобили в России
В рамках прошедшей в Москве выставки «Комтранс» подвели итоги конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России». В номинации «Фургон/малотоннажник» Mercedes-Benz Sprinter буквально вырвал победу у «ГАЗели Next», опередив ее всего на один балл.Читать далее
-
15.05.2026, 14:02
FOTON VIEW с новым турбодизелем и автоматом: старт продаж в России
На российском рынке появился компактный фургон FOTON VIEW, который уже доступен у дилеров. Модель оснащена современным турбодизелем и может похвастаться вместительным грузовым отсеком. Варианты комплектаций и цены делают новинку интересной для городской логистики. Почему этот автомобиль может изменить подход к доставке - разбираемся в деталях и ценах. Читать далее
-
15.05.2026, 10:39
Рыбаки и охотники оценят: полноценный дом на колесах за 500 тысяч рублей
Редкий автодом на базе УАЗ 3303 с новым двигателем и обслуженными тормозами продали в Котласе за считанные дни. Почему такие машины ценят любители рыбалки и охоты, какие доработки важны для зимних поездок и что еще влияет на спрос - объяснил эксперт. Читать далее
-
14.05.2026, 20:29
Модульный автодом на базе УАЗ Буханки: подъемная крыша, трансформация салона и новые решения
Российская компания LuxForm вывела на рынок модульный автодом на базе УАЗ Буханки с подъемной крышей и гибкой планировкой салона. Новинка ориентирована на европейских и российских автотуристов, предлагая свежий взгляд на комфорт и функциональность в путешествиях.Читать далее
-
14.05.2026, 20:16
Как КрАЗ-256Б изменил рынок спецтехники Великобритании в 1970-х
В 1970-х советские самосвалы КрАЗ-256Б неожиданно заняли место на британских стройках, вытеснив местные марки благодаря простоте, надежности и выгоде. Почему этот опыт до сих пор обсуждают эксперты и как он повлиял на рынок спецтехники - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.05.2026, 15:49
Урал-375: армейский грузовик с выдающейся проходимостью и сложной эксплуатацией
Урал-375 стал символом военной мощи СССР благодаря уникальной проходимости и простоте ремонта. Однако его эксплуатация сопровождалась серьезными трудностями из-за высокого расхода топлива. Почему этот грузовик до сих пор вызывает споры среди экспертов и военных - разбираемся в деталях.Читать далее