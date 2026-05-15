Первый в СНГ пожарный на базе новейшего «Садко 9»: что скрывает надстройка?

Белорусы сделали первый пожарный автомобиль на базе нового «Садко 9»

Белорусская компания удивила рынок: впервые на базе нового «Садко 9» собрали пожарную автоцистерну. Почему это решение может изменить подход к спецтехнике, какие детали отличают новинку и что ждет российские регионы - разбираемся подробно. Мало кто знает, что заказ уже отправлен в Удмуртию.

Для российских автолюбителей и специалистов по спецтехнике эта новость может стать настоящим прорывом: белорусская компания «Пожснаб» первой в СНГ превратила новейший грузовик «Садко 9» в полноценный пожарный автомобиль. Это не просто очередная модификация - речь идет о принципиально новом подходе к созданию спецтехники, который способен повлиять на оснащение пожарных частей по всей стране.

В отличие от предыдущих версий, «Садко 9» получил увеличенную грузоподъемность до 5 тонн, более мощный мотор, усиленную раму и современную пневмоподвеску. Все эти изменения вывели машину в другой класс, что позволило инженерам реализовать новые решения для пожарной службы. По словам представителей «Пожснаб», именно эта модель впервые получила статус пожарного автомобиля на базе нового шасси из Нижнего Новгорода.

Особое внимание уделили конструкции надстройки: она выполнена из армированного стеклопластика, что обеспечивает прочность и долговечность. Внутри интегрирована емкость для огнетушащих веществ, а металлические распашные двери отсеков были выбраны по желанию заказчика - такой подход повышает удобство и надежность эксплуатации.

Инженеры столкнулись с задачей компактного размещения оборудования. Из-за ограниченного пространства стандартные четырехметровые всасывающие рукава не подошли, поэтому по согласованию с заказчиком применили двухметровые секции. Четыре рукава диаметром 125 мм закрепили на крыше, а рукава 75 мм разместили во внутреннем отсеке спереди. Все полки в отсеках регулируются по высоте, что позволяет адаптировать внутреннее пространство под нужды конкретного подразделения.

Еще одной важной доработкой стала перенос крана наполнительной магистрали в отапливаемый насосный отсек. Это решение должно повысить надежность работы системы в зимний период и снизить риск отказов при низких температурах, что особенно актуально для российских условий.

Партия новых пожарных автомобилей уже отправлена в Удмуртскую Республику, где техника будет работать в сложных климатических условиях. Такой шаг может стать началом новой волны модернизации пожарного автопарка в регионах.