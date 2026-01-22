Летняя новинка для коммерческого транспорта — что изменилось и почему это важно

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

22 января 2026, 07:57

Белшина представила новую летнюю шину BEL-600 для легких грузовиков и фургонов

Белшина расширяет линейку шин для грузового транспорта. Новая модель обещает прочность и износостойкость. Производитель сделал ставку на адаптацию к сложным дорогам. Ожидается высокий интерес на рынке.

В Бобруйске стартовало серийное производство новой летней шины BEL-600, предназначенной для легких грузовиков, фургонов и микроавтобусов. Эта модель с размером 185/75R16C пополнила ассортимент линейки Bravado Cargo, которая уже хорошо известна среди владельцев коммерческого транспорта.

Главная особенность новинки — дорожный рисунок протектора, разработанный специально для летней эксплуатации. Производитель сделал акцент на повышенной грузоподъемности и прочности, что особенно актуально для российских и белорусских дорог, где качество покрытия часто оставляет желать лучшего. Усиленная конструкция и особый состав резиновой смеси позволяют шине сохранять работоспособность даже при интенсивной эксплуатации.

Интересно, что ранее в этом же размере выпускалась только зимняя версия шины. Теперь же у перевозчиков появилась возможность выбрать летний вариант, не жертвуя надежностью и безопасностью. BEL-600 доступна как в камерном, так и в бескамерном исполнении, что расширяет круг потенциальных покупателей и позволяет подобрать оптимальное решение под конкретные задачи автопарка.

По информации Шинник.by, новая шина ориентирована на коммерческий транспорт, который ежедневно сталкивается с большими нагрузками и сложными дорожными условиями. Производитель подчеркивает, что износостойкость и адаптация к плохим дорогам были приоритетами при разработке модели. Это не просто очередная шина — это попытка ответить на реальные запросы рынка, где надежность и долговечность ценятся выше всего.

Размер 185/75R16C остается одним из самых востребованных среди владельцев фургонов и легких грузовиков. Поэтому запуск BEL-600 в серийное производство выглядит логичным шагом, который может укрепить позиции Белшины на рынке коммерческих шин. Ожидается, что спрос на новинку будет высоким, особенно в преддверии летнего сезона, когда перевозчики активно обновляют резину на своих автомобилях.

Стоит отметить, что появление новой летней шины от Белшины — это не просто расширение ассортимента, а еще и сигнал о том, что отечественные производители готовы конкурировать с зарубежными брендами, предлагая современные решения для коммерческого транспорта. В условиях, когда рынок становится все более требовательным, такие шаги выглядят весьма своевременно.

Упомянутые марки: Belgee
