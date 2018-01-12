«Белшина» активно выкатывается за рубеж
На родине, в Белоруссии компания реализовала 43% от всего объема продаж-2017, то есть было отгружено 770 тыс. шин. При этом, как утверждают предствители «Белшины», потребление внутри страны неуклонно растет.
В настоящее время все производственные площади предприятия сосредоточены в Белоруссии. Однако прорабатываются варианты организации производства шин за рубежом. Необходимость в том есть - продукция компании экспортируется почти в 70 стран мира, в том числе дальнего зарубежья - ЮАР, Сингапур, на Кубу и др. В 2017-м «Белшина» освоила сразу 3 новых рынка — Кувейт, Камерун и Оман.
В ноябре, как сообщает «Беларусь сегодня», в Сингапуре руководство завода договорилось о поставках натурального каучука. Сегодня компания получает сырье в строгом соответствии с техническими спецификациями, разработанными на заводе. Сингапурские контракты позволят обеспечить поставки натурального каучука напрямую от производителей, минуя сторонние торговые компании. Это, в свою очередь, позволит скорректировать себестоимость выпускаемой продукции.
На «Белшине» не скрывают, что уже разработаны и находятся на стадии освоения производства новые виды продукции. Какие именно, не уточняется.
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