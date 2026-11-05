Разгонится до 210 км/ч: как устроена новая белорусская липучка Artmotion Snow для иномарок

Z-ламели и эластичность в лютый мороз: как устроена новая зимняя шина BEL-477, запущенная в производство

«Белшина» начала выпуск BEL-477 в размере 215/55 R16 для легковых автомобилей зарубежного производства. Модель вошла в линейку Artmotion Snow, ее фрикционный протектор получил направленные элементы. Что известно о конструкции и свойствах шины для зимней дороги?

«Белшина» начала выпуск BEL-477 в размере 215/55 R16 для легковых автомобилей зарубежного производства. Модель вошла в линейку Artmotion Snow, ее фрикционный протектор получил направленные элементы. Что известно о конструкции и свойствах шины для зимней дороги?

Размер 215/55 R16 и индекс скорости H задают основные параметры новой шины. Индекс H соответствует максимальной расчетной скорости до 210 км/ч. BEL-477 это радиальную бескамерную модель для легковых автомобилей зарубежного производства.

«Белшина» запустила BEL-477 в производство, модель пополнила линейку Artmotion Snow, пишет «Шинник». О новинке также сообщило издание ABW.by 3 ноября 2026 года. Главный конструктор шин, начальник УПКШ ИТЦ «Белшины» Евгений Керножицкий описал ее устройство: радиальный каркас и металлокорд в брекере, а протектор направленный.

В брекере использован металлокорд, протектор получил направленный рисунок. BEL-477 относится к фрикционным шинам без шипов, их также называют «липучками». В центре протектора проходит продольная канавка. По описанию производителя, она должна поддерживать курсовую устойчивость и управляемость.

За тяговые характеристики, по словам Евгения Керножицкого, отвечают двунаправленные Z-образные ламели. Они формируют дополнительные кромки зацепления на снегу и льду. Широкие продольные и поперечные каналы отводят из пятна контакта снег и воду, снижая риск аквапланирования.

Artmotion Snow, линейка зимних шин «Белшины», предназначена для легковых автомобилей зарубежного производства. BEL-477 рассчитана на подобные автомобили. На момент запуска в производство для модели заявлен типоразмер 215/55 R16.

В «Белшине» также связывают свойства модели с составом резиновой смеси. По заявлению компании, смесь должна сохранять эластичность при низких температурах и обеспечивать сцепление в сильные морозы.