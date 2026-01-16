Почему электромобили Volkswagen становятся все ярче — тренд или вызов?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 января 2026, 16:04

Белый и оранжевый Volkswagen ID. Buzz на кованых дисках напоминает о лете

Белый и оранжевый Volkswagen ID. Buzz на кованых дисках напоминает о лете

Почему электромобили Volkswagen становятся все ярче — тренд или вызов?

Белый и оранжевый Volkswagen ID. Buzz на кованых дисках напоминает о лете

Volkswagen ID. Buzz в бело-оранжевом исполнении на кованых колесах привлекает внимание. Продажи бренда в мире снизились, но Европа и Южная Америка показали рост. Китайский рынок остается сложным, а тарифы влияют на стратегию компании. Лето еще впереди, и стильные авто не теряют актуальности.

Volkswagen ID. Buzz в бело-оранжевом исполнении на кованых колесах привлекает внимание. Продажи бренда в мире снизились, но Европа и Южная Америка показали рост. Китайский рынок остается сложным, а тарифы влияют на стратегию компании. Лето еще впереди, и стильные авто не теряют актуальности.

Volkswagen завершил прошлый год с результатом 4,73 миллиона проданных автомобилей по всему миру. Это на 1,4% меньше, чем годом ранее, хотя в Европе и Южной Америке отмечен заметный рост интереса к рынку. В Европе продажи увеличились на 5,1%, а в Южной Америке - сразу на 18,5%. Однако китайский рынок продолжает преподносить сюрпризы: конкуренция и тарифные барьеры серьезно усложняют жизнь немецкому автогиганту.

На этом фоне особенно ярко привлекают нестандартные решения в дизайне и комплектации. Бело-оранжевый Volkswagen ID. Buzz на кованых колесах - не просто электромобиль, а настоящий символ наступающего лета. Его внешний вид словно создан для того, чтобы напомнить: впереди еще много солнечных дней, и автомобиль может быть не только средством передвижения, но и частью летнего настроения.

В последние годы Volkswagen активно экспериментирует с цветами и материалами, привлекая внимание молодежи и тех, кто устал от однообразия на дорогах. Кованые диски не только подчеркивают индивидуальность, но и легкость автомобиля и динамику. В сочетании с яркой двухцветной окраской ID. Buzz выглядит свежо и дерзко, вызывая улыбку у прохожих и завистливые взгляды у других водителей.

Несмотря на все сложности, связанные с тарифами и конкуренцией, Volkswagen не отказывается от своих амбиций на мировом рынке электромобилей. Компания производит оригинальные решения, которые позволяют выделить ее продукцию среди множества однотипных моделей. Бело-оранжевый ID. Buzz – незабываемый пример того, как можно совместить практичность, экологичность и стиль.

Однако не стоит забывать и о технической стороне вопроса. Электромобили Volkswagen продолжают совершенствоваться: увеличивается запас хода, повышается эргономика салона, создаются новые опции для комфорта и безопасности. 

Лето еще не наступило, но бело-оранжевый ID. Buzz уже готов к новым приключениям. Возможно, именно такие автомобили и выведут в будущее, в котором стиль и индивидуальность будут цениться не меньше, чем технологии и экономичность.

Упомянутые модели: Volkswagen ID.Buzz
Упомянутые марки: Volkswagen
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген

Похожие материалы Фольксваген

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Ярославль Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться