Цвет сэкономит бензин: Ученые из Беркли выяснили, какой цвет авто самый выгодный в жару

28 июля 2026, 18:39
Белый кузов и экономия топлива: как цвет автомобиля влияет на расходы летом
Белый кузов и экономия топлива: как цвет автомобиля влияет на расходы летом
В жаркое время года даже такой нюанс, как цвет кузова, способен повлиять на расход топлива. Исследования показывают: светлые автомобили требуют меньшей работы кондиционера, что особенно актуально для городских условий и долгих стоянок на солнце.
Вопрос о том, как цвет автомобиля может сказаться на расходе топлива, давно перестал быть просто риторическим. В условиях жаркого лета, разница между белым и черным кузовом становится не только вопросом вкуса, но и реальной экономии. Светлые машины, как выяснили специалисты Лаборатории Беркли, отражают до 60% солнечного света, что позволяет салону нагреваться медленнее. Это снижает нагрузку на кондиционер, а значит, и на кошелек владельца.
Темные автомобили, напротив, быстро превращаются в настоящие тепловые капсулы. При температуре воздуха около 32 °C внутри черного авто за полчаса может стать до 51°C. В таких условиях кондиционер вынужден работать на максимуме, что увеличивает расход топлива примерно на 8-10%. Для городских жителей это особенно заметно: темные кузова не только нагревают салон, но и способствуют общему перегреву городской среды, повышая температуру воздуха вокруг на пару градусов.
Интересно, что в жару у темных машин есть и неожиданный плюс: теплый воздух менее плотный, поэтому аэродинамическое сопротивление немного снижается. Однако эта выгода быстро исчезает, если водитель открывает окна - на трассе потери топлива из-за турбулентности становятся ощутимыми. Поэтому на высоких скоростях кондиционер оказывается более рациональным выбором, несмотря на его энергозатраты.
Исследования Лаборатории Беркли показали: светлые автомобили расходуют примерно на 2% меньше топлива за счет меньшей работы климатической системы. Кроме того, выбросы CO2 у них ниже почти на 2%. Для электромобилей и гибридов влияние охлаждения ощущается иначе, но принцип остается тем же - чем меньше тепла в салоне, тем меньше энергии уходит на его охлаждение.
Практические советы для экономии летом просты: на малых скоростях можно проветривать салон с помощью открытых окон, но на трассе лучше довериться кондиционеру. Перед поездкой стоит быстро выгнать горячий воздух - например, открыв пассажирское окно и несколько раз распахнув противоположную дверь. Не забывайте и о давлении в шинах: даже небольшое отклонение от нормы увеличивает расход топлива. Регулярное обслуживание - свежие масло, фильтры, исправные тормоза и подготовленная к лету система охлаждения - всегда эффективнее любых лайфхаков.
Выбор цвета кузова - это не только вопрос внешнего вида. В жарком климате светлые оттенки действительно помогают снизить расходы и сделать поездки комфортнее. Но даже если автомобиль черный, грамотный уход и внимание к деталям позволяют минимизировать лишние траты. Кстати, если вас интересуют другие нюансы экономии и поведения на дороге, стоит обратить внимание на материал о правилах движения, например, о том, в каких случаях нельзя ждать на зеленой стрелке на перекрестке - такие детали тоже влияют на комфорт и безопасность.
Белые крыши зданий отражают до 80% солнечного света и позволяют экономить до 40% на охлаждении помещений. В автомобильной сфере эффект скромнее, но в условиях российских городов даже 2% экономии топлива за сезон могут оказаться заметными. Важно помнить: техническое состояние машины и внимательность к деталям зачастую важнее, чем цвет кузова, но в жару светлые авто действительно выигрывают.
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