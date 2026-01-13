Роскошный внедорожник в новом образе — как изменился Navigator?

13 января 2026, 07:10
Белый Lincoln Navigator с черными акцентами и дисками Vossen: стиль вне времени
Белый Lincoln Navigator с черными акцентами и дисками Vossen: стиль вне времени
Lincoln Navigator получил свежий облик с белым кузовом и черными деталями. Дорогие диски Vossen HF-9 подчеркивают статус модели. Такой тюнинг встречается редко. Владелец выбрал элегантность и индивидуальность. Неожиданные детали делают этот SUV заметным на дороге.
Американский рынок автомобилей продолжает удивлять не только объемами продаж, но и популярностью проектов в сегменте премиальных внедорожников. Lincoln Navigator, который продолжает оставаться в тени более популярного Cadillac Escalade, неожиданно оказался в центре внимания благодаря эффектному тюнингу.
В прошлом году бренд Lincoln смог удержать продажи на уровне свыше 100 тысяч машин, а флагманский Navigator показал рост почти на 43%, разойдясь тиражом более 22 тысяч экземпляров. Несмотря на то, что Escalade по-прежнему лидирует в популярности, именно такие редкие проекты позволяют изменить восприятие моделей.
Перед нами - Lincoln Navigator, который получил не просто обновление, а настоящее преображение. Кузов окрашен в насыщенный цвет Pristine White Metallic Tri-Coat. Но на этом дизайнерские эксперименты не закончились: черные глянцевые элементы на решетке радиатора, бамперах, корпусах зеркал и стойках придают облику строгость и современность.
Особое внимание привлекают диски - это Vossen HF-9, выполненные по технологии гибридной ковки. Они не только подчеркивают статус владельца, но и сочетаются с массивными формами Navigator. Диски доступны в разных вариантах — от 22 до 26 дюймов, с пятью или шестью крепежными отверстиями, стоимость одного экземпляра составляет тысячи долларов. Такой выбор говорит о стремлении выделиться и проявить индивидуальность.
Интересно, что за доработку отвечала мастерская Esteem Custom Garage из Дорала, штат Флорида. В их портфолио немало ярких проектов, но именно этот «Навигатор» получился особенно сбалансированным. Белый цвет кузова и черные детали создают эффектный контраст, а новые колеса делают внедорожник визуально еще более впечатляющим.
Похожие материалы Линкольн
-
09.12.2025, 20:15
Ford отзывает внедорожники Lincoln Navigator 2025 года из-за дефекта задней оптики
Lincoln отзывает часть новых Navigator 2025 года. Причина - возможные трещины в задней светодиодной панели. Это может привести к сбоям в работе фонарей. Владелец может не заметить проблему сразу. Подробности о масштабах и последствиях - в нашем материале.Читать далее
-
20.09.2025, 05:26
В России стартовали продажи Lincoln Navigator 2025 года с ценой от 18 миллионов
На российском рынке появились новые автомобили. Это большие и роскошные внедорожники. Их привезли из-за океана. Модели доступны в разных версиях. Цены на них уже известны. Узнайте подробности о новинках.Читать далее
-
13.01.2026, 19:37
Скандинавский опыт: как автомобили в Финляндии легко заводятся при -30 градусах
В северных странах машины не требуют долгого прогрева зимой. Водители сразу отправляются в путь. Узнайте, как им это удается. Откройте для себя необычные решения для холодного климата.Читать далее
-
13.01.2026, 19:36
Mercedes EQS получит обновленную внешность перед окончательным уходом с рынка
Mercedes EQS готовится к обновлению перед завершением выпуска. Модель не оправдала ожиданий по продажам. Производитель решил не разрабатывать второе поколение. EQS уступит место новому S-Class с электрическими технологиями. Подробности о грядущем рестайлинге держатся в секрете.Читать далее
-
13.01.2026, 19:31
Премиальный автодом на базе КамАЗ-43118: роскошь для охотников и рыбаков
В Нижнем Новгороде появился необычный автодом на базе КамАЗ-43118. Внутри - кухня, хамам и даже дровяная печь. Стоимость впечатляет, а оснащение удивляет. Чем еще удивил новый проект «ВолгаТрейд»? Подробности - в материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Evolute снял с продажи i-Pro: электроседан исчез с российского рынка
Марка убрала седан i-Pro с сайта. Покупатели не найдут его в салонах. Причины исчезновения не раскрыты. Подробности о судьбе модели читайте в нашем материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Восемь современных автомобилей, которые уже стали культовыми среди водителей
Некоторые автомобили мгновенно становятся иконами. Они не всегда дороги, но всегда особенные. В этой подборке - восемь моделей, которые уже вошли в историю. Узнайте, что делает их уникальными и почему их ценят энтузиасты.Читать далее
-
13.01.2026, 18:27
Campsite: дом на колесах для отдыха круглый год с уровнем комфорта выше обычного
Мини-дома уверенно завоевывают рынок. Campsite - не просто временное жилье, а полноценный дом на колесах. В нем есть все для комфортного отдыха в любое время года. Узнайте, чем он отличается от других подобных решений.Читать далее
-
13.01.2026, 18:19
Виртуальное возвращение Chevrolet Beretta Z26: купе на базе Cadillac CT4-V
Виртуальный художник вдохнул новую жизнь в забытое купе Chevrolet. Современная интерпретация Beretta Z26 удивляет сочетанием ретро и технологий. Основа - платформа Cadillac CT4-V. Могла бы ли такая модель стать хитом? Узнаете в материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:13
Renault бросает вызов Hyundai и Kia новым флагманским кроссовером Filante
Hyundai и Kia долго удерживали лидерство в Европе. Французы готовят ответ. Renault выводит на рынок новый кроссовер. Модель Filante может изменить расстановку сил. Подробности держатся в секрете, но интрига нарастает.Читать далее
-
13.01.2026, 18:09
Toyota Fortuner нового поколения: стиль Hilux и RAV4, но с прежней проходимостью
Toyota представила обновленный Fortuner, вдохновленный Hilux и RAV4. Модель сохранила внедорожные качества, но получила современные черты. Новинка вызвала споры среди поклонников бренда. Впереди - новые подробности и неожиданные решения.Читать далее
Похожие материалы Линкольн
-
09.12.2025, 20:15
Ford отзывает внедорожники Lincoln Navigator 2025 года из-за дефекта задней оптики
Lincoln отзывает часть новых Navigator 2025 года. Причина - возможные трещины в задней светодиодной панели. Это может привести к сбоям в работе фонарей. Владелец может не заметить проблему сразу. Подробности о масштабах и последствиях - в нашем материале.Читать далее
-
20.09.2025, 05:26
В России стартовали продажи Lincoln Navigator 2025 года с ценой от 18 миллионов
На российском рынке появились новые автомобили. Это большие и роскошные внедорожники. Их привезли из-за океана. Модели доступны в разных версиях. Цены на них уже известны. Узнайте подробности о новинках.Читать далее
-
13.01.2026, 19:37
Скандинавский опыт: как автомобили в Финляндии легко заводятся при -30 градусах
В северных странах машины не требуют долгого прогрева зимой. Водители сразу отправляются в путь. Узнайте, как им это удается. Откройте для себя необычные решения для холодного климата.Читать далее
-
13.01.2026, 19:36
Mercedes EQS получит обновленную внешность перед окончательным уходом с рынка
Mercedes EQS готовится к обновлению перед завершением выпуска. Модель не оправдала ожиданий по продажам. Производитель решил не разрабатывать второе поколение. EQS уступит место новому S-Class с электрическими технологиями. Подробности о грядущем рестайлинге держатся в секрете.Читать далее
-
13.01.2026, 19:31
Премиальный автодом на базе КамАЗ-43118: роскошь для охотников и рыбаков
В Нижнем Новгороде появился необычный автодом на базе КамАЗ-43118. Внутри - кухня, хамам и даже дровяная печь. Стоимость впечатляет, а оснащение удивляет. Чем еще удивил новый проект «ВолгаТрейд»? Подробности - в материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Evolute снял с продажи i-Pro: электроседан исчез с российского рынка
Марка убрала седан i-Pro с сайта. Покупатели не найдут его в салонах. Причины исчезновения не раскрыты. Подробности о судьбе модели читайте в нашем материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Восемь современных автомобилей, которые уже стали культовыми среди водителей
Некоторые автомобили мгновенно становятся иконами. Они не всегда дороги, но всегда особенные. В этой подборке - восемь моделей, которые уже вошли в историю. Узнайте, что делает их уникальными и почему их ценят энтузиасты.Читать далее
-
13.01.2026, 18:27
Campsite: дом на колесах для отдыха круглый год с уровнем комфорта выше обычного
Мини-дома уверенно завоевывают рынок. Campsite - не просто временное жилье, а полноценный дом на колесах. В нем есть все для комфортного отдыха в любое время года. Узнайте, чем он отличается от других подобных решений.Читать далее
-
13.01.2026, 18:19
Виртуальное возвращение Chevrolet Beretta Z26: купе на базе Cadillac CT4-V
Виртуальный художник вдохнул новую жизнь в забытое купе Chevrolet. Современная интерпретация Beretta Z26 удивляет сочетанием ретро и технологий. Основа - платформа Cadillac CT4-V. Могла бы ли такая модель стать хитом? Узнаете в материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:13
Renault бросает вызов Hyundai и Kia новым флагманским кроссовером Filante
Hyundai и Kia долго удерживали лидерство в Европе. Французы готовят ответ. Renault выводит на рынок новый кроссовер. Модель Filante может изменить расстановку сил. Подробности держатся в секрете, но интрига нарастает.Читать далее
-
13.01.2026, 18:09
Toyota Fortuner нового поколения: стиль Hilux и RAV4, но с прежней проходимостью
Toyota представила обновленный Fortuner, вдохновленный Hilux и RAV4. Модель сохранила внедорожные качества, но получила современные черты. Новинка вызвала споры среди поклонников бренда. Впереди - новые подробности и неожиданные решения.Читать далее