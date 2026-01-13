Роскошный внедорожник в новом образе — как изменился Navigator?

Белый Lincoln Navigator с черными акцентами и дисками Vossen: стиль вне времени

Lincoln Navigator получил свежий облик с белым кузовом и черными деталями. Дорогие диски Vossen HF-9 подчеркивают статус модели. Такой тюнинг встречается редко. Владелец выбрал элегантность и индивидуальность. Неожиданные детали делают этот SUV заметным на дороге.

Американский рынок автомобилей продолжает удивлять не только объемами продаж, но и популярностью проектов в сегменте премиальных внедорожников. Lincoln Navigator, который продолжает оставаться в тени более популярного Cadillac Escalade, неожиданно оказался в центре внимания благодаря эффектному тюнингу.

В прошлом году бренд Lincoln смог удержать продажи на уровне свыше 100 тысяч машин, а флагманский Navigator показал рост почти на 43%, разойдясь тиражом более 22 тысяч экземпляров. Несмотря на то, что Escalade по-прежнему лидирует в популярности, именно такие редкие проекты позволяют изменить восприятие моделей.

Перед нами - Lincoln Navigator, который получил не просто обновление, а настоящее преображение. Кузов окрашен в насыщенный цвет Pristine White Metallic Tri-Coat. Но на этом дизайнерские эксперименты не закончились: черные глянцевые элементы на решетке радиатора, бамперах, корпусах зеркал и стойках придают облику строгость и современность.

Особое внимание привлекают диски - это Vossen HF-9, выполненные по технологии гибридной ковки. Они не только подчеркивают статус владельца, но и сочетаются с массивными формами Navigator. Диски доступны в разных вариантах — от 22 до 26 дюймов, с пятью или шестью крепежными отверстиями, стоимость одного экземпляра составляет тысячи долларов. Такой выбор говорит о стремлении выделиться и проявить индивидуальность.

Интересно, что за доработку отвечала мастерская Esteem Custom Garage из Дорала, штат Флорида. В их портфолио немало ярких проектов, но именно этот «Навигатор» получился особенно сбалансированным. Белый цвет кузова и черные детали создают эффектный контраст, а новые колеса делают внедорожник визуально еще более впечатляющим.