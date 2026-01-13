Роскошный внедорожник в новом образе — как изменился Navigator?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

13 января 2026, 07:10

Белый Lincoln Navigator с черными акцентами и дисками Vossen: стиль вне времени

Белый Lincoln Navigator с черными акцентами и дисками Vossen: стиль вне времени

Роскошный внедорожник в новом образе — как изменился Navigator?

Белый Lincoln Navigator с черными акцентами и дисками Vossen: стиль вне времени

Lincoln Navigator получил свежий облик с белым кузовом и черными деталями. Дорогие диски Vossen HF-9 подчеркивают статус модели. Такой тюнинг встречается редко. Владелец выбрал элегантность и индивидуальность. Неожиданные детали делают этот SUV заметным на дороге.

Lincoln Navigator получил свежий облик с белым кузовом и черными деталями. Дорогие диски Vossen HF-9 подчеркивают статус модели. Такой тюнинг встречается редко. Владелец выбрал элегантность и индивидуальность. Неожиданные детали делают этот SUV заметным на дороге.

Американский рынок автомобилей продолжает удивлять не только объемами продаж, но и популярностью проектов в сегменте премиальных внедорожников. Lincoln Navigator, который продолжает оставаться в тени более популярного Cadillac Escalade, неожиданно оказался в центре внимания благодаря эффектному тюнингу.

В прошлом году бренд Lincoln смог удержать продажи на уровне свыше 100 тысяч машин, а флагманский Navigator показал рост почти на 43%, разойдясь тиражом более 22 тысяч экземпляров. Несмотря на то, что Escalade по-прежнему лидирует в популярности, именно такие редкие проекты позволяют изменить восприятие моделей.

Перед нами - Lincoln Navigator, который получил не просто обновление, а настоящее преображение. Кузов окрашен в насыщенный цвет Pristine White Metallic Tri-Coat. Но на этом дизайнерские эксперименты не закончились: черные глянцевые элементы на решетке радиатора, бамперах, корпусах зеркал и стойках придают облику строгость и современность.

Особое внимание привлекают диски - это Vossen HF-9, выполненные по технологии гибридной ковки. Они не только подчеркивают статус владельца, но и сочетаются с массивными формами Navigator. Диски доступны в разных вариантах — от 22 до 26 дюймов, с пятью или шестью крепежными отверстиями, стоимость одного экземпляра составляет тысячи долларов. Такой выбор говорит о стремлении выделиться и проявить индивидуальность.

Интересно, что за доработку отвечала мастерская Esteem Custom Garage из Дорала, штат Флорида. В их портфолио немало ярких проектов, но именно этот «Навигатор» получился особенно сбалансированным. Белый цвет кузова и черные детали создают эффектный контраст, а новые колеса делают внедорожник визуально еще более впечатляющим.

Упомянутые модели: Lincoln Navigator
Упомянутые марки: Lincoln
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Линкольн

Похожие материалы Линкольн

Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами
Названы самые доступные автомобили с автоматом в России в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Калининград Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться