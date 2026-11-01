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Автор: Мария Степанова

1 ноября 2026, 07:15

Benda Chinchilla Napoléon 250 — компактный боббер с характером

Benda Chinchilla Napoléon 250 — компактный боббер с характером

Что скрывается за ретрообликом Benda Chinchilla Napoléon 250: почему вместо привычного спидометра — TFT-дисплей, а подвеска напоминает старые мотоциклетные конструкции

Benda Chinchilla Napoléon 250 — компактный боббер с характером

Benda Chinchilla Napoleon 250 выделяется низким седлом и необычной подвеской, а за винтажным обликом скрывает V-образный мотор и электронных помощников. Разбираемся, что эта техника предлагает для городских поездок и коротких прогулок.

Benda Chinchilla Napoleon 250 выделяется низким седлом и необычной подвеской, а за винтажным обликом скрывает V-образный мотор и электронных помощников. Разбираемся, что эта техника предлагает для городских поездок и коротких прогулок.

На рынке мотоциклов небольшого объема нечасто встречаются модели, которые выделяются не только техническими характеристиками, но и выразительным внешним видом. Benda Chinchilla Napoléon 250 — именно такой случай: этот мотоцикл сочетает в себе ретроэстетику, необычные инженерные решения и вполне современное оснащение. При этом он ориентирован на вполне конкретную аудиторию — райдеров, которые ценят необычный стиль и комфорт в городских поездках.

Райдерам невысокого роста седло высотой около 748 мм поможет уверенно поставить ноги на землю. Однако Benda Chinchilla Napoléon 250 не выглядит игрушкой: колесная база достигает 1535 мм, длина — 2,3 метра. Снаряженная масса составляет примерно 182 кг. Посадка рассчитана на одного человека, пассажирского места на сиденье нет.

Для города и непродолжительных прогулок такой же формат выглядит логично. Бак вмещает 9,5 литра, поэтому дальние поездки не относятся к сильным сторонам модели. Широкий руль вместе с вынесенными вперед подножками создает характерную посадку боббера.

Покупателям, которые выбирают транспорт для ежедневных поездок, пригодится и сравнение кроссоверов на 110km.ru. Napoléon решает еще одну задачу: это компактный мотоцикл с обликом, созданным для необычной поездки по городу.

Ретрообраз и необычная подвеска

Силуэт строится на низких посадках и массивных колесах. Вытянутый бак проходит в «парящее» седло, а заднее крыло почти захватывает широкое колесо. Круглые зеркала закреплены на концах руля. Коричневые грипсы и открытые элементы рамы представляют собой образ кастомного байка.

Конструкция конструктивного элемента находится сбоку: рядом с самой современной телескопической вилкой работают дополнительные боковые рычаги с амортизаторами в гофрированных чехлах. Решение напоминает старые мотоциклетные конструкции. Сзади применена многорычажная схема. Эти детали придают серийной модели сходство с дорогим кастомным проектом, хотя приведенные данные не позволяют говорить об особых преимуществах в управляемости.

В классической круглой фаре скрыты светодиоды. Круглая приборная панель также обманчива: вместо спидометра традиционно установлен цветной TFT-дисплей. Электронное оснащение включает двухканальную ABS и трекшн-контроль. Производитель также заявляет о проскальзывающем сцеплении.

V-образный мотор и оснащение

В рамке установлен жидкостно охлаждаемый V-образный двигатель объемом 249 кубических см. Его мощность составляет около 25,5 лошадиной силы при 9000 оборотах в минуту. Крутящий момент достигает 25 Н·м при 5500 оборотах. С мотором работает шестиступенчатая механическая коробка передач, привод задних колес выполнен цепным.

Данные характеристики подходят для прогулок в спокойной обстановке и загородных поездок. По сравнению с одноцилиндровыми моторами различного объема V-образная компоновка обеспечивает более приятный звук и ровную тягу. При этом модель не относится к хрупким круизерам с резкой реакцией на газ.

Передний тормоз оснащен большим диском и радиальным четырехпоршневым суппортом Brembo. Для мотоцикла небольшого объема сочетание ABS и трекшн-контроля выглядит насыщенным по оснащению. Производитель также указывает на проскальзывающее сцепление.

Для российских покупателей важны качество сборки и доступность запчастей. Отдельный практический вопрос касается работы дилерской сети. Эти факторы предстоит оценить вместе с необычной внешностью, V-образным мотором и электронным оснащением модели.

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