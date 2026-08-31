Benda Napoléon 250 в России — компактный боббер с V-двигателем и характером за 490 тыс. рублей

31 августа 2026, 17:18
Benda Napoleon 250: компактный боббер с V-twin и дерзким обликом выходит в России
Benda Napoleon 250: компактный боббер с V-twin и дерзким обликом выходит в России
Benda Napoleon 250 - новый малокубатурный боббер из Китая, который уже доступен в России. Модель выделяется редким для класса V-образным мотором, эффектным дизайном и набором современных систем безопасности. Это предложение для тех, кто ищет стиль и индивидуальность без излишней мощности.
На российском рынке появился необычный игрок — компактный боббер Benda Napoléon 250, который уже получил прозвище «Шиншилла» за сочетание скромного объёма и яркой внешности. Модель сразу привлекает внимание: длинная колёсная база, открытая посадка, массивные сиденья и оформление в стиле одиночного кресла — всё это создаёт образ настоящего кастома, хотя под обвесом скрывается всего 249-кубовый мотор.
Внешний вид Napoléon 250 не оставляет равнодушным. Дизайнеры отказались от привычных для малокубатурных круизеров решений: бензобак украшен металлическими накладками, заднее крыло почти отсутствует, а подвеска создаёт эффект парящего сиденья. На фото можно заметить короткие глушители и круглую светодиодную фару. Такой байк легко спутать с дорогим кастомом, собранным на заказ, хотя на самом деле это серийная модель.
Главная техническая особенность — двухцилиндровый V-образный твин объёмом 249 см³, выдающий 26 л.с. и 25 Н·м. Для городских условий этого достаточно, чтобы уверенно стартовать и не чувствовать себя обделённым на трассе. Мотор оснащён жидкостным охлаждением, электронным впрыском и шестиступенчатой коробкой передач. Привод — цепной. V-образная схема для такого объёма встречается редко и придаёт байку «взрослый» характер, что особенно ценится за необычные решения.
Несмотря на компактные размеры, Napoléon 250 нельзя назвать лёгким: снаряжённая масса составляет почти 195 кг, а длина — полтора метра. Такая геометрия требует привыкания в узких дворах, но на прямых дорогах обеспечивает устойчивость. Низкая посадка позволяет уверенно чувствовать себя даже новичкам, а ровная тяга мотора снижает риск ошибок при разгоне.
В оснащении — дисковые тормоза с двухканальной АБС и противобуксовочной системой, что редкость для этого класса. Информация выводится на лаконичный цифровой дисплей, не нарушающий классический стиль. Бак на 9 литров при расходе около 3 л/100 км обеспечивает запас хода до 300 км, но реальная дальность зависит от стиля езды и условий.
Цена Napoléon 250 в России — 490 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получает не просто транспорт, а эффектный городской байк с индивидуальностью и техническими особенностями, которые редко встречаются в сегменте. Практичность здесь не на первом месте: одно сиденье, небольшой бак и жёсткая подвеска ограничивают универсальность, поэтому благодаря продуманной харизме модель может конкурировать с более мощными машинами.
Для российского рынка Benda Napoléon 250 выглядит как интересная альтернатива привычным моделям. Важно помнить, что такие байки рассчитаны на тех, кто ценит индивидуальность и не гонится за большой мощностью. В ближайшие годы можно ожидать появления новых конкурентов в этом сегменте, а это значит, что выбор среди любителей необычных мотоциклов станет ещё шире.
Интересно, что тренд на необычные малокубатурные мотоциклы набирает обороты не только в России. Например, европейский рынок недавно пополнился ретро-байком с двухцилиндровым мотором, подробнее в материале о сочетании классики и современных технологий в сегменте .
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