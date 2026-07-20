На что способен Benelli 502 C: итальянский круизер за 559 000 ₽ — комфорт и стиль в одном мотоцикле

20 июля 2026, 23:41
Benelli 502 C: круизер с мощностью 35 кВт и баком на 21,5 литра для дальних поездок
Benelli 502 C: круизер с мощностью 35 кВт и баком на 21,5 литра для дальних поездок
Benelli 502 C выделяется на рынке благодаря сочетанию агрессивного дизайна, современной техники и продуманной эргономики. Модель рассчитана на тех, кто ищет стильный и технологичный мотоцикл для города и путешествий, а также ценит комфорт и индивидуальность.
Benelli 502 C — это не просто очередной круизер, а попытка итальянского бренда предложить свежий взгляд на сегмент исторических туристических мотоциклов. В условиях, когда современный рынок становится всё более требовательным к сочетанию стиля, функциональности и практичности, появление таких моделей выглядит особенно актуально.
В основе Benelli 502 C лежит двухцилиндровый рядный двигатель объемом 500 см³, выдающий 35 кВт (47,6 л.с.) при 8500 об/мин и максимальный крутящий момент 46 Н·м при 6000 об/мин. Такой мотор обеспечивает уверенное ускорение и отличную тягу, что важно как для городских условий, так и для загородных трасс. Система жидкостного охлаждения, две крышки распредвала и четыре клапана на цилиндр подчеркивают технологичность конструкции.
Дизайн Benelli 502 C сразу выделяет его среди конкурентов: агрессивные линии, низкое сиденье и вынесенные вперед подножки формируют узнаваемый силуэт. Светодиодная фара и цифровая приборная панель с интуитивно понятным интерфейсом делают управление мотоциклом максимально комфортным. Важный плюс — вместительный топливный бак на 21,5 литра, позволяющий планировать дальние поездки без частых остановок для заправки.
С точки зрения безопасности и управления, 502 C оснащен современной тормозной системой: спереди установлены два 280-миллиметровых диска с 4-поршневыми радиальными суппортами и ABS, сзади — диск 240 мм с 2-поршневым суппортом, также с ABS. Литые алюминиевые колеса комплектуются шинами 120/70-17 спереди и 160/60-17 сзади, что обеспечивает устойчивость и предсказуемое поведение на дороге.
Эргономика модели рассчитана на комфорт даже при длительных поездках: низкая посадка (высота сиденья 770 мм), продуманная геометрия руля и подножек, а также мягкая подвеска с ходом 135 мм спереди и 125 мм сзади. Расход топлива составляет всего 4,2 л на 100 км, а уровень CO₂ — 97 г/км, что соответствует стандарту Евро 5.
Для российских покупателей актуальны и финансовые условия: при наличии мотоцикла 2025 года у дилера цена стартует от 559 000 ₽ с учетом trade-in, также доступны кредитные программы со ставками от 25% и сроками до 60 месяцев. Это делает модель более доступной, особенно при поддержке со стороны компании TAMIN Sport и ряда банков-партнеров.
Среди технических особенностей Benelli 502 C — шестиступенчатая коробка передач, многодисковое сцепление в масляной ванне, электронный впрыск топлива, система зажигания и ЭБУ BOSCH MSE 6.0. Рама изготовлена из стальных труб, что обеспечивает прочность и надежность конструкции. Снаряженная масса мотоцикла — 220 кг, допустимая полная масса — 407 кг, что позволяет брать с собой пассажира и багаж без потери динамики.
В целом, Benelli 502 C выглядит как сбалансированное решение для тех, кто ищет современный круизер с необычным характером по доступной цене. Модель может заинтересовать как опытных мотоциклистов, так и новичков благодаря сочетанию комфорта и технологичности. Важно помнить, что условия приобретения и комплектации могут меняться, поэтому перед покупкой стоит уточнять детали у официальных дилеров Benelli.
В сегменте круизеров Benelli 502 C конкурирует с моделями японских и европейских брендов, но выгодно отличается превосходным сочетанием цены, оснащения и дизайна. Для сравнения, в новых тенденциях в сегменте компактных автомобилей также можно заметить, что современные покупатели все чаще выбирают технику с акцентом на комфорт и индивидуальность.
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