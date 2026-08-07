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Автор: Мария Степанова

7 августа 2026, 11:05

Benelli Si 750: редкий итальянский мотоцикл с шестью цилиндрами в истории СССР

Benelli Si 750: редкий итальянский мотоцикл с шестью цилиндрами в истории СССР

Benelli Si 750 и его конкуренты: чем отличался от «Явы», «Чезет» и японских моделей

Benelli Si 750: редкий итальянский мотоцикл с шестью цилиндрами в истории СССР

Benelli Si 750 - уникальный мотоцикл с шестицилиндровым мотором, который в СССР был доступен лишь единицам. Его появление на улицах вызывало настоящий ажиотаж и стало символом эпохи, когда техника была предметом зависти и восхищения.

Benelli Si 750 - уникальный мотоцикл с шестицилиндровым мотором, который в СССР был доступен лишь единицам. Его появление на улицах вызывало настоящий ажиотаж и стало символом эпохи, когда техника была предметом зависти и восхищения.

Benelli Si 750 - это не просто мотоцикл, а настоящий символ эпохи, когда техника была не только средством передвижения, но и предметом мечтаний. В Советском Союзе подобные мотоциклы встречались крайне редко, и их появление на улицах вызывало неподдельный интерес. Для большинства советских граждан мотоцикл был недоступной роскошью, а Benelli Si 750 - практически фантастикой.

Итальянская компания Benelli, основанная в 1911 году, к 1970-м годам имела уверенную репутацию производителя мощных и стильных мотоциклов. В 1972 году на рынок вышла модель Si 750 с рядным шестицилиндровым двигателем объемом 747 кубических сантиметров. Для своего времени это был технический прорыв: 76 лошадиных сил, максимальная скорость 200 км/ч, пятиступенчатая коробка передач и бак на 23 литра. Такой мотоцикл не только впечатлял динамикой, но и поражал своим звучанием - глубокий, бархатистый рев шести цилиндров невозможно было спутать с привычными «Уралами» или «Явами».

В СССР официальных поставок Benelli не было. Единичные экземпляры попадали в страну через дипломатов, артистов, чиновников и тех, кто имел возможность бывать за границей. Для простых людей увидеть Benelli Si 750 вживую было сродни встрече с инопланетянином. Те, кому это удавалось, запоминали момент на всю жизнь. Мотоцикл выглядел как техника из будущего: длинный, низкий, с обтекаемым баком, хромированными деталями и элегантными выхлопными трубами. Его дизайн резко контрастировал с угловатыми и тяжелыми отечественными моделями.

Стоимость Benelli Si 750 даже в Европе была высокой, а в СССР - практически недосягаемой. Владельцами становились только избранные: сотрудники посольств, известные артисты, спортсмены и высокопоставленные чиновники. Иногда мотоцикл попадал в страну как подарок или трофей. Встречи с Benelli на трассах Крыма или в центре Москвы становились настоящим событием, о котором рассказывали друзьям и соседям. Вспоминая такие моменты, очевидцы отмечают не только внешний вид, но и уникальный звук мотора, который невозможно было забыть.

Выпуск Benelli Si 750 длился всего шесть лет - с 1972 по 1978 год. За это время было произведено около 3200 экземпляров, из которых лишь несколько десятков оказались в СССР и России. Со временем многие из них были утрачены, переделаны или просто сгнили в гаражах. Сегодня сохранившиеся мотоциклы в основном музейные экспонаты и продаются на аукционах за 15-30 тысяч евро и выше. Интересно, что редкие культовые машины, как и необычные проекты вроде современной реплики Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, продолжают вызывать ажиотаж среди коллекционеров и автолюбителей.

Benelli Si 750 - это не только технический шедевр, но и часть истории, которая напоминает о времени, когда техника была мечтой, а не просто средством передвижения. Для советских людей этот мотоцикл стал символом недостижимого, а для современных коллекционеров - редким артефактом, способным объединять поколения. Судя по сохранившимся воспоминаниям, встреча с Benelli Si 750 оставляла неизгладимое впечатление, а его звук до сих пор ассоциируется с эпохой больших надежд и технических открытий.

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