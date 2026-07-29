Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

29 июля 2026, 09:14

Benelli Tornado 550 выходит в США: цена и характеристики нового спортбайка

Benelli Tornado 550 выходит в США: цена и характеристики нового спортбайка

Ценовой удар по рынку: Новый Benelli Tornado 550 с подвеской Marzocchi и тормозами Brembo стоит дешевле конкурентов на $2,000

Benelli Tornado 550 выходит в США: цена и характеристики нового спортбайка

Benelli Tornado 550 дебютирует на американском рынке с ценником от $5 999, предлагая мощный двигатель, современные технологии и агрессивный дизайн. Новинка может изменить расстановку сил в сегменте среднекубатурных спортбайков и привлечь внимание к доступным моделям.

Benelli Tornado 550 дебютирует на американском рынке с ценником от $5 999, предлагая мощный двигатель, современные технологии и агрессивный дизайн. Новинка может изменить расстановку сил в сегменте среднекубатурных спортбайков и привлечь внимание к доступным моделям.

Появление Benelli Tornado 550 на рынке может стать важным событием для любителей мотоциклов, особенно на фоне роста цен на спортбайки и ужесточения конкуренции в среднем сегменте. Итальянский бренд, хоть и не так широко представлен в США, уже предлагает там несколько моделей, а теперь расширяет линейку за счёт нового флагмана.

Главная особенность Tornado 550 — сочетание доступной цены и технических решений, которые обычно встречаются в более дорогих моделях. Мотоцикл построен на стальной решётчатой раме, при этом двигатель не является несущим элементом. Сердце байка — 554-кубовый параллельный двухцилиндровый мотор с коленвалом на 270°, развивающий 56 л. с. при 8250 об/мин и 54 Н·м крутящего момента при 5500 об/мин. Тяга передаётся через шестиступенчатую коробку передач.

В подвеске использованы компоненты Marzocchi с регулировками, тормозная система оснащена оборудованием Brembo. На выбор доступны два режима движения, в сиденье встроена система контроля давления в шинах (TPMS). Среди электронных помощников — трекшн-контроль, а также полный набор светодиодной оптики, включая ДХО с фирменным «львиным» дизайном. Для управления и подключения гаджетов предусмотрен 5-дюймовый TFT-дисплей, а также Wi‑Fi, Bluetooth и USB‑C.

Внешне Tornado 550 отличается агрессивным обликом и развитой аэродинамикой, что позволяет ему конкурировать с японскими и европейскими аналогами. При этом стартовая цена в 5999 долларов выглядит особенно привлекательно на фоне подорожавших моделей других брендов. Однако, стоит учитывать, что это лишь начальная стоимость: уже сейчас в сети фигурирует цена от 6799 долларов, что всё равно заметно ниже, чем у большинства конкурентов.

Benelli — один из старейших итальянских мотобрендов, который с 2005 года входит в состав китайской корпорации Qianjiang Group. В последние годы компания активно развивает линейку среднекубатурных моделей, предлагая удачное сочетание цены и оснащения. Tornado 550 может стать интересным предложением и для российских мотоциклистов, если модель появится на нашем рынке: подобные байки востребованы среди тех, кто ищет баланс между динамикой, технологичностью и разумной стоимостью. Важно помнить, что окончательная цена и комплектация могут отличаться в зависимости от региона и условий доставки.

Эксперты отмечают, что подобная ценовая политика может серьёзно повлиять на рынок, заставив конкурентов пересматривать свои предложения. Важно и то, что первоначальные поставки Tornado 550 будут ограничены, что может создать дополнительный ажиотаж среди покупателей. Кстати, подобные рыночные перемены уже наблюдались в премиум-сегменте, когда смена платформы в культовых моделях, таких как Lamborghini Urus, вызвала волну обсуждений и корректировку стратегий других производителей — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о влиянии смены платформы Urus на рынок .

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