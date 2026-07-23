Benelli TRK 502 X 2026: 20-литровый бак, ABS, кофры в базе и стартовая цена от 589 тыс. рублей

Benelli TRK 502 X: характеристики, цены и особенности мотоцикла 2025 года

Benelli TRK 502 X - мотоцикл, который сочетает в себе мощность, экономичность и комфорт для российских дорог. Новая версия получила обновленные технические решения и расширенный список аксессуаров, что делает модель особенно актуальной для тех, кто ищет универсальный транспорт для города и путешествий.

Benelli TRK 502 X - мотоцикл, который сочетает в себе мощность, экономичность и комфорт для российских дорог. Новая версия получила обновленные технические решения и расширенный список аксессуаров, что делает модель особенно актуальной для тех, кто ищет универсальный транспорт для города и путешествий.

Benelli TRK 502 X в версии 2026 года выходит на рынок как универсальный мотоцикл для тех, кто не готов мириться с компромиссами между городским комфортом и возможностями для дальних поездок. Модель ориентирована на широкий круг мотоциклистов, поэтому важны надежность, экономичность и адаптация к экологическим условиям.

В основе TRK 502 X — двухцилиндровый рядный двигатель объемом 500 см³, выдающий 47,6 л.с. при 8500 об/мин и максимальный крутящий момент 46 Н·м при 6000 об/мин. Такой мотор гарантированно обеспечивает динамику как на трассе, так и на проселочных дорогах, а расход топлива в 4,1 л/100 км позволяет не задумываться о частых заправках. Шестиступенчатая коробка передач и многодисковое сцепление в масляной ванне придают практичность и продуманность конструкции.

Особое внимание уделено подвеске: спереди установлена перевернутая телескопическая вилка диаметром 50 мм с ходом 140 мм, сзади — маятниковая система с моноамортизатором и регулировкой положения. Это дает мотоциклу устойчивость к неровностям и уверенность при маневрах. Пространственная стальная рама и высокий дорожный просвет (210 мм) позволяют не бояться легкого бездорожья.

TRK 502 X комплектуется спицованными колесами (19 дюймов спереди и 17 сзади) с шинами Metzeler Tourance, что обеспечивает надежное сцепление с дорогой в любых погодных условиях. Тормозная система включает два передних диска диаметром 320 мм с двухпоршневыми суппортами и ABS, а также задний диск 260 мм — это обеспечивает точное и безопасное торможение даже на скользких покрытиях.

Для защиты от ветра и внешних воздействий предусмотрено большое ветровое стекло и развитая облицовка. Легкая выпускная система с современными технологиями не только излучает свет, но и имеет тонкий характерный мотоциклетный звук. В комплектации — электронный впрыск топлива, соответствующий экологическому стандарту Евро 5, а также система зажигания ЭБУ BOSCH MSE 6.0 и свечи NGK CR8E.

TRK 502 X рассчитан на дальние поездки: топливный бак на 20 литров с резервом 3 литра, снаряженная масса 235 кг и допустимая полная масса 427 кг. Высота по седлу — 860 мм, что делает посадку удобной для большинства райдеров. В число аксессуаров входят подогреваемые ручки, антивибрационный чехол для телефона, противотуманные фары, повседневные сумки и комплект из трех алюминиевых кофров. Стоимость TRK 502 X 2026 года у официальных дилеров начинается от 589 000 рублей.

Интерес к универсальным мотоциклам в России стабильно растет, что подтверждается и поддерживается другими моделями для города и пригорода, например, электроскутерами, о которых недавно рассказывалось в материале CityCoco Harley Chopper 3000W .