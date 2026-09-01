Benelli TRK 702: Универсальный мотоцикл для города и бездорожья — полные ТТХ, цена от 718 000 ₽ и реальный расход

1 сентября 2026, 17:01
Benelli TRK 702: новые стандарты комфорта и управляемости для города и путешествий
Benelli TRK 702: новые стандарты комфорта и управляемости для города и путешествий
Benelli TRK 702 - свежий взгляд на современные мотоциклы для города и дальних поездок. Модель сочетает мощный двигатель, продуманную эргономику и технологичную приборную панель, что делает ее актуальной для российских условий и любителей активных путешествий.
Benelli TRK 702 выходит на рынок как универсальный мотоцикл, который способен удивлять не только поклонников дальних поездок, но и тех, кто ищет надёжного спутника для городской жизни. В условиях, когда спрос на многофункциональные модели растёт, TRK 702 отличается сочетанием скорости, технологичности и комфорта, что особенно актуально для российских мотоциклистов.
В основе TRK 702 — двухцилиндровый двигатель объёмом 698 см³, выдающий 70 л. с. при 8500 об/мин и 70 Н·м крутящего момента при 6000 об/мин. Такой мотор обеспечивает уверенное ускорение и стабильную тягу на любых скоростях, позволяя адаптироваться к различным стилям езды. Мотоцикл оснащён шестиступенчатой коробкой передач, что даёт дополнительную гибкость при движении как по трассе, так и в плотном городском потоке.
Особое внимание уделено эргономике: посадка водителя и пассажира продумана до мелочей, а продуманные размеры колёс и пониженный центр тяжести обеспечивают отличную управляемость. Пространственная стальная рама и алюминиевый маятник гарантируют жёсткость конструкции и надёжную обратную связь с дорогой. Подвеска с ходом 140 мм спереди и 154 мм сзади плавно сглаживает неровности, что делает поездку максимально комфортной даже на сложных участках.
Безопасность обеспечивают мощные тормоза с ABS: спереди установлены два диска диаметром 320 мм с радиальными суппортами, сзади — диск диаметром 260 мм. Алюминиевые колёса размером 17 дюймов и шины 120/70 ZR17 (спереди) и 160/60 ZR17 (сзади) обеспечивают устойчивость на разных покрытиях. Сухая масса мотоцикла — 215 кг, снаряжённая — 232 кг, что позволяет уверенно чувствовать себя как на трассе, так и в городе.
TRK 702 соответствует экологическому стандарту Евро-5, расход топлива составляет 4,6 л на 100 км, уровень CO₂ — 107 г/км. Объём бензобака — 20 литров, что обеспечивает достойную автономность для дальних маршрутов. Стоимость модели варьируется от 718 000 до 739 000 рублей.
Судя по техническим характеристикам и комплектациям, Benelli TRK 702 может стать интересным выбором для тех, кто ищет универсальный мотоцикл для российских дорог. Модель сочетает в себе современные технологии, надёжное освещение и адаптацию к разным условиям эксплуатации. Важно отметить, что на рынке уже есть успешные универсальные турэндуро, и появление TRK 702 лишь подтверждает тенденцию роста интереса к таким решениям среди российских мотоциклистов.
TRK 702 оснащён современной приборной панелью с цветным TFT-дисплеем диагональю 5 дюймов. Она поддерживает навигацию, отображает сообщения и позволяет контролировать звонки, не отвлекаясь от управления. Подобный подход к оснащению уже становится стандартом для новых моделей, проверенных и испытанных другими производителями, например, универсальные турэндуро, такие как ROCKOT Hound 250 , также обеспечивают баланс между комфортом и проходимостью.
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