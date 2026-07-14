Benelli TRK552X: двигатель 549 куб. см и электронная дроссельная заслонка — туристический максимум за 450 000 рублей

14 июля 2026, 15:26
Benelli TRK552X: новые технологии для дальних поездок и электронное управление
Benelli TRK552X: новые технологии для дальних поездок и электронное управление
Benelli TRK552X выходит на рынок с электронным управлением двигателем, квикшифтером и круиз-контролем. Модель ориентирована на путешественников и предлагает решения, которые могут изменить подход к дальним поездкам именно сейчас.
Benelli TRK552X привлек внимание рынка благодаря сочетанию современных технологий и практичности для дальних маршрутов. Итальянский бренд внедрил электронные системы, которые раньше встречались только в более дорогих моделях, и теперь они доступны в среднем ценовом сегменте.
В основе TRK552X лежит двухцилиндровый двигатель объемом 549 куб. см, выдающий 45 кВт (61,2 л.с.) и 55 Н·м крутящего момента. Коленвал с углом 270° создает равномерную тягу и характерную вибрацию, что особенно важно при средних оборотах. Максимальная скорость ограничена 172 км/ч, что позволяет мотоциклу уверенно чувствовать себя на трассе и легко совершать обгоны.
Электронная дроссельная заслонка обеспечивает точную дозировку топлива и плавную реакцию на газ. Двусторонний квикшифтер позволяет переключать передачи вверх и вниз без выжима сцепления, что упрощает управление в плотном потоке и на длинных дистанциях. Круиз-контроль облегчает движение по шоссе, а HD-камера с контролем слепых зон — решение, редко встречающееся в этом классе.
Шасси построено на стальной трубчатой раме с алюминиевым маятником. Передние тормоза — двухдисковые Brembo с четырехпоршневыми суппортами и плавающими дисками 320 мм. Подвеска Marzocchi спереди и гидравлический моноамортизатор сзади регулируются по жесткости, что позволяет адаптировать мотоцикл под разный вес и дорожные условия. Снаряженная масса составляет 246 кг, дорожный просвет — 200 мм, что особенно важно для российских дорог.
Среди электронных опций — 7-дюймовый TFT-дисплей с выводом давления в шинах и интеграцией со смартфоном для навигации. Подогрев руля и сиденья работает в трех режимах, а порты USB и Type-C позволяют не только заряжать гаджеты, но и питать бортовую сеть от внешнего аккумулятора. Это особенно актуально в длительных путешествиях, когда важно поддерживать связь и навигацию.
Появление TRK552X можно считать примером обострения конкуренции в сегменте туристических мотоциклов. Важно отметить, что такие решения, как электронная дроссельная заслонка и интеграция с мобильными устройствами, постепенно становятся стандартом и для современных моделей. Для российских мотоциклистов это означает расширение выбора и возможность получить больше технологий за разумные деньги.
TRK552X стартует с цены от 450 000 рублей, что делает его конкурентоспособным на фоне других туристических моделей. Серия TRK выпускается с 2016 года и уже разошлась тиражом более 130 000 экземпляров по всему миру. Интерес к новым туристическим мотоциклам растет и в России: эксперты отмечают, что современные решения, такие как TRK552X, становятся стандартом в своем классе. Также стоит обратить внимание и на другие новинки сегмента, например, на гибридные кроссоверы, которые также внедряют современные технологии. Подробнее о таких тенденциях можно узнать в материале о перспективных моделях нового поколения для российских дорог .
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