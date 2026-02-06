Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

6 февраля 2026, 20:47

Как шотландский инженер почти век назад предложил альтернативу поездам и самолетам, но его идею не поняли

В начале XX века шотландский изобретатель Джордж Бенни предложил уникальное транспортное решение, объединившее черты поезда и самолета. Почему его проект Railplane так и не стал реальностью, и что мешало воплощению этой идеи - разбираемся в деталях.

В истории транспорта бывают смелые идеи, которые настолько опережают своё время, что современники оказываются не готовы их принять. Ярким примером стал Bennie Railplane — необычный гибрид поезда и самолёта, способный изменить представление о скоростных перевозках ещё в 1930-х годах. Сегодня, когда мир вновь обсуждает футуристические транспортные системы, история Railplane звучит особенно актуально.

Шотландский инженер и предприниматель Джордж Бенни в 1920-е годы задумал создать транспорт, который двигался бы быстрее традиционных поездов, но не требовал строительства новых железнодорожных путей. Его «железнодорожный самолёт» представлял собой подвесную капсулу, похожую на фюзеляж самолёта. Она должна была перемещаться по специальной эстакаде, проложенной над обычными железнодорожными линиями. Движение обеспечивали воздушные винты-пропеллеры, а конструкция позволяла развивать скорость до 190 км/ч — фантастический показатель для того времени.

В 1930 году в пригороде Глазго построили демонстрационный участок длиной около 130 метров. Railplane действительно работал: капсула плавно скользила по монорельсу, и пассажиры могли оценить поездку изнутри. Бенни был уверен, что его изобретение станет будущим городского и междугородного транспорта, обеспечив быстрое и безопасное перемещение поверх загруженных железнодорожных магистралей.

Однако, несмотря на успешный прототип, проект столкнулся с серьёзными препятствиями. Во-первых, железнодорожные компании не спешили инвестировать в новинку, опасаясь конкуренции и высоких затрат на строительство эстакад. Во-вторых, государство не проявило интереса к поддержке Railplane, считая идею слишком рискованной и затратной для массового внедрения. В результате, несмотря на внимание прессы и публики, проект так и остался на стадии прототипа.

Скептики указывали, что Railplane не сможет перевозить большие объёмы грузов и пассажиров, а его обслуживание будет слишком дорогим. К тому же, в 1930-х годах бурно развивались как авиация, так и традиционные железные дороги, и инвесторы предпочитали вкладываться в уже проверенные решения. Бенни безуспешно пытался убедить в преимуществах своей системы как бизнес, так и общественность.

Сегодня, спустя почти сто лет, идеи, заложенные в Railplane, вновь обретают актуальность. Современные проекты вроде Hyperloop или скоростных подвесных монорельсов используют сходные принципы: минимизация трения, движение по выделенным эстакадам, высокая скорость. Однако, как и в случае с детищем Бенни, большинство из них сталкивается с теми же проблемами — высокой стоимостью, сложностью интеграции в существующую инфраструктуру и скепсисом со стороны инвесторов.

История Bennie Railplane — это напоминание о том, что даже самые перспективные идеи могут оказаться забытыми, если общество и бизнес не готовы к переменам. Но именно такие проекты двигают прогресс вперёд, заставляя инженеров искать новые решения старых проблем. Возможно, в будущем концепция Джорджа Бенни получит вторую жизнь — уже с учётом современных технологий и потребностей.

