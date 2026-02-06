Как шотландский инженер почти век назад предложил альтернативу поездам и самолетам, но его идею не поняли

6 февраля 2026, 20:47
Bennie Railplane: забытый проект, который опередил время и изменил взгляд на транспорт
Bennie Railplane: забытый проект, который опередил время и изменил взгляд на транспорт
В начале XX века шотландский изобретатель Джордж Бенни предложил уникальное транспортное решение, объединившее черты поезда и самолета. Почему его проект Railplane так и не стал реальностью, и что мешало воплощению этой идеи - разбираемся в деталях.
В истории транспорта бывают смелые идеи, которые настолько опережают своё время, что современники оказываются не готовы их принять. Ярким примером стал Bennie Railplane — необычный гибрид поезда и самолёта, способный изменить представление о скоростных перевозках ещё в 1930-х годах. Сегодня, когда мир вновь обсуждает футуристические транспортные системы, история Railplane звучит особенно актуально.
Шотландский инженер и предприниматель Джордж Бенни в 1920-е годы задумал создать транспорт, который двигался бы быстрее традиционных поездов, но не требовал строительства новых железнодорожных путей. Его «железнодорожный самолёт» представлял собой подвесную капсулу, похожую на фюзеляж самолёта. Она должна была перемещаться по специальной эстакаде, проложенной над обычными железнодорожными линиями. Движение обеспечивали воздушные винты-пропеллеры, а конструкция позволяла развивать скорость до 190 км/ч — фантастический показатель для того времени.
В 1930 году в пригороде Глазго построили демонстрационный участок длиной около 130 метров. Railplane действительно работал: капсула плавно скользила по монорельсу, и пассажиры могли оценить поездку изнутри. Бенни был уверен, что его изобретение станет будущим городского и междугородного транспорта, обеспечив быстрое и безопасное перемещение поверх загруженных железнодорожных магистралей.
Однако, несмотря на успешный прототип, проект столкнулся с серьёзными препятствиями. Во-первых, железнодорожные компании не спешили инвестировать в новинку, опасаясь конкуренции и высоких затрат на строительство эстакад. Во-вторых, государство не проявило интереса к поддержке Railplane, считая идею слишком рискованной и затратной для массового внедрения. В результате, несмотря на внимание прессы и публики, проект так и остался на стадии прототипа.
Скептики указывали, что Railplane не сможет перевозить большие объёмы грузов и пассажиров, а его обслуживание будет слишком дорогим. К тому же, в 1930-х годах бурно развивались как авиация, так и традиционные железные дороги, и инвесторы предпочитали вкладываться в уже проверенные решения. Бенни безуспешно пытался убедить в преимуществах своей системы как бизнес, так и общественность.
Сегодня, спустя почти сто лет, идеи, заложенные в Railplane, вновь обретают актуальность. Современные проекты вроде Hyperloop или скоростных подвесных монорельсов используют сходные принципы: минимизация трения, движение по выделенным эстакадам, высокая скорость. Однако, как и в случае с детищем Бенни, большинство из них сталкивается с теми же проблемами — высокой стоимостью, сложностью интеграции в существующую инфраструктуру и скепсисом со стороны инвесторов.
История Bennie Railplane — это напоминание о том, что даже самые перспективные идеи могут оказаться забытыми, если общество и бизнес не готовы к переменам. Но именно такие проекты двигают прогресс вперёд, заставляя инженеров искать новые решения старых проблем. Возможно, в будущем концепция Джорджа Бенни получит вторую жизнь — уже с учётом современных технологий и потребностей.
Похожие материалы
-
08.02.2026, 07:01
Harley-Davidson Rev Falcon: уникальный кастом из Тайваня с неожиданным подходом
В Тайване кастомайзинг мотоциклов давно стал командной работой: мастера объединяют усилия, чтобы создавать по-настоящему уникальные проекты. Один из таких примеров - свежий Harley-Davidson Rev Falcon, собранный под руководством дизайнера Fangster. Почему этот байк вызвал интерес у экспертов и что отличает его от других кастомов - разбираемся в материале.Читать далее
-
08.02.2026, 06:52
Американский подход к электровелосипедам: как Troxus меняет правила игры на рынке
Большинство электровелосипедов сегодня производятся в Китае и продаются под разными брендами, но Troxus выбрал иной путь. Эта модель создана под контролем американских специалистов и отличается уникальным подходом к качеству и дизайну. В чем ее особенности и почему это важно для рынка электромобилей - разбираемся в материале.Читать далее
-
07.02.2026, 19:31
Audi Futura: цифровой концепт, который ломает привычные представления о дизайне
Audi удивила автомобильный мир свежим взглядом на будущее: концепт Futura сочетает в себе смелый дизайн, цифровые технологии и ностальгические отсылки. Эксперты обсуждают, как это повлияет на развитие марки и рынок в целом.Читать далее
-
07.02.2026, 16:40
Белорусские Belgee против Geely: что реально отличает эти автомобили в 2026 году
С июля 2024 года на российском рынке появились кроссоверы Belgee, собранные в Белоруссии по лицензии Geely. Чем они отличаются от китайских аналогов, как устроено производство и почему цены на Belgee ниже - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 16:25
Редкий Dodge Charger Daytona Hemi выставлен на продажу за 1,95 млн долларов
Восьмидесятые, школьный двор и легендарный Dodge Charger Daytona Hemi - именно на таком автомобиле отец из Колорадо возил дочерей на занятия. Сегодня этот уникальный маслкар выставлен на продажу за рекордную сумму. Почему эта машина стала символом эпохи и почему ее цена так высока - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 13:30
Обновленный Ram Dakota выходит на рынок Южной Америки: что известно о новинке
Ram официально подтвердил выпуск нового среднеразмерного пикапа Dakota для Южной Америки. Пока российские автолюбители только ждут новинку, в Аргентине и Бразилии уже стартовали продажи обновленной версии. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 07:45
АГР ищет новые пути для производства Solaris на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке
Вопрос о будущем Solaris на заводе в Сестрорецке становится все острее: запасы деталей подходят к концу, а АГР рассматривает альтернативные сценарии. Решения, принятые сейчас, могут повлиять на весь сегмент доступных автомобилей.Читать далее
-
07.02.2026, 07:02
Редкий Porsche 924 1977 года в ярко-зеленом цвете: необычный экземпляр на рынке
Porsche 924 1977 года стал первым в истории марки автомобилем с передним расположением двигателя и водяным охлаждением. Его необычный цвет Signal Green и редкая комплектация делают этот автомобиль предметом обсуждения среди ценителей классики.Читать далее
-
07.02.2026, 06:37
Nissan удивил новым рекламным ходом к Супербоулу: необычная опция для Rogue
Nissan подготовил к Супербоулу необычную рекламную кампанию, сделав ставку на оригинальность и юмор. Компания представила нестандартную опцию для кроссовера Rogue, которая уже вызвала бурное обсуждение среди автолюбителей.Читать далее
-
07.02.2026, 06:31
Сколько реально стоит год владения Chery Tiggo 7 Pro Max: все расходы по пунктам
Владелец Chery Tiggo 7 Pro Max делится детальным отчетом о годовой эксплуатации: пробег, топливо, страховки, техническое обслуживание и дополнительные траты. Почему эти цифры важны для всех, кто выбирает новый автомобиль - в материале.Читать далее
Похожие материалы
-
08.02.2026, 07:01
Harley-Davidson Rev Falcon: уникальный кастом из Тайваня с неожиданным подходом
В Тайване кастомайзинг мотоциклов давно стал командной работой: мастера объединяют усилия, чтобы создавать по-настоящему уникальные проекты. Один из таких примеров - свежий Harley-Davidson Rev Falcon, собранный под руководством дизайнера Fangster. Почему этот байк вызвал интерес у экспертов и что отличает его от других кастомов - разбираемся в материале.Читать далее
-
08.02.2026, 06:52
Американский подход к электровелосипедам: как Troxus меняет правила игры на рынке
Большинство электровелосипедов сегодня производятся в Китае и продаются под разными брендами, но Troxus выбрал иной путь. Эта модель создана под контролем американских специалистов и отличается уникальным подходом к качеству и дизайну. В чем ее особенности и почему это важно для рынка электромобилей - разбираемся в материале.Читать далее
-
07.02.2026, 19:31
Audi Futura: цифровой концепт, который ломает привычные представления о дизайне
Audi удивила автомобильный мир свежим взглядом на будущее: концепт Futura сочетает в себе смелый дизайн, цифровые технологии и ностальгические отсылки. Эксперты обсуждают, как это повлияет на развитие марки и рынок в целом.Читать далее
-
07.02.2026, 16:40
Белорусские Belgee против Geely: что реально отличает эти автомобили в 2026 году
С июля 2024 года на российском рынке появились кроссоверы Belgee, собранные в Белоруссии по лицензии Geely. Чем они отличаются от китайских аналогов, как устроено производство и почему цены на Belgee ниже - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 16:25
Редкий Dodge Charger Daytona Hemi выставлен на продажу за 1,95 млн долларов
Восьмидесятые, школьный двор и легендарный Dodge Charger Daytona Hemi - именно на таком автомобиле отец из Колорадо возил дочерей на занятия. Сегодня этот уникальный маслкар выставлен на продажу за рекордную сумму. Почему эта машина стала символом эпохи и почему ее цена так высока - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 13:30
Обновленный Ram Dakota выходит на рынок Южной Америки: что известно о новинке
Ram официально подтвердил выпуск нового среднеразмерного пикапа Dakota для Южной Америки. Пока российские автолюбители только ждут новинку, в Аргентине и Бразилии уже стартовали продажи обновленной версии. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 07:45
АГР ищет новые пути для производства Solaris на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке
Вопрос о будущем Solaris на заводе в Сестрорецке становится все острее: запасы деталей подходят к концу, а АГР рассматривает альтернативные сценарии. Решения, принятые сейчас, могут повлиять на весь сегмент доступных автомобилей.Читать далее
-
07.02.2026, 07:02
Редкий Porsche 924 1977 года в ярко-зеленом цвете: необычный экземпляр на рынке
Porsche 924 1977 года стал первым в истории марки автомобилем с передним расположением двигателя и водяным охлаждением. Его необычный цвет Signal Green и редкая комплектация делают этот автомобиль предметом обсуждения среди ценителей классики.Читать далее
-
07.02.2026, 06:37
Nissan удивил новым рекламным ходом к Супербоулу: необычная опция для Rogue
Nissan подготовил к Супербоулу необычную рекламную кампанию, сделав ставку на оригинальность и юмор. Компания представила нестандартную опцию для кроссовера Rogue, которая уже вызвала бурное обсуждение среди автолюбителей.Читать далее
-
07.02.2026, 06:31
Сколько реально стоит год владения Chery Tiggo 7 Pro Max: все расходы по пунктам
Владелец Chery Tiggo 7 Pro Max делится детальным отчетом о годовой эксплуатации: пробег, топливо, страховки, техническое обслуживание и дополнительные траты. Почему эти цифры важны для всех, кто выбирает новый автомобиль - в материале.Читать далее