21 мая 2019, 00:33

Bentley Bentayga Bengala поможет пережить апокалипсис

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Испанская дизайнерская и тюнинг-компания Bengala Automotive Design опубликовала первые изображения экстремальной модификации Bentley Bentayga. Автомобиль представляет собой помесь премиального кроссовера и танка. Всего обещают построить 15 экземпляров модели.
Bentley Bentayga Bengala поможет пережить апокалипсис
Bentley Bentayga Bengala поможет пережить апокалипсис
Bentley Bentayga Bengala поможет пережить апокалипсис
Bentley Bentayga Bengala поможет пережить апокалипсис
Bentley Bentayga Bengala поможет пережить апокалипсис
Bentley Bentayga Bengala поможет пережить апокалипсис
Bentley Bentayga Bengala поможет пережить апокалипсис
Bentley Bentayga Bengala поможет пережить апокалипсис
Bentley Bentayga Bengala поможет пережить апокалипсис
Bentley Bentayga Bengala поможет пережить апокалипсис
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Агрессивный вариант Bentley Bentayga с приставкой Bengala адресован, в первую очередь, тем, кому уже успел наскучить Mercedes-Benz G500 4 × 4². Британский кроссовер получил серьезно переработанную переднюю часть кузова. Мы видим элегантно вписанный «кенгурятник», который был на заказ изготовлен по специальному проекту. Ниже бампера во всю ширину машины спереди и сзади установлены стальные стержни. Они помогут прокладывать путь через толпу зомби, когда на планете наступит апокалипсис.

Судя по опубликованным рендерным изображениям, «злая» Bentayga получила серьезно увеличенный дорожный просвет, расширенные колесные арки и «зубастые» внедорожные покрышки. Специалисты ателье Bengala планируют переделать и выпускную систему, патрубки установят перед задними колесами. Дополнительные светодиодные блоки появились на крыше и на «кенгурятнике».

Пока неизвестно, планируется ли модифицировать силовую установку Bentayga, чтобы мощность мотора соответствовала новому имиджу кроссовера. Не объявлены пока и цены. Всего планируют собрать 15 экземпляров Bentley Bentayga Bengala.
 
Стандартный кроссовер Bentley Bentayga с 6,0-литровым бензиновый W12 (608 л.с.), 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода разгоняется с места до «сотни» за 4,1 секунды. Есть версии и «попроще» - с 4,0-литровой бензиновой «восьмеркой» (550 л.с.) и с дизельным турбомотором того же объема (435 л.с.). Цены в России стартуют от 13 млн рублей.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Bentley Bentayga стал гибридом
спасибо за инфу.
manatik
Bentley привез в Женеву Bentayga V8
Золотую серединку сделали, между "экономичным" дизелем и монстром в 600 лошадей. Возможно, это и будет самый удачный вариант. Красивый автомобиль, жаль, что стоит, как квартира в центре Москвы...
Олег
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
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Bentley Bentayga Bengala поможет пережить апокалипсис
{{material_124607}}Агрессивный вариант Bentley Bentayga с приставкой Bengala адресован, в первую очередь, тем, кому уже успел наскучить Mercedes-Benz G500 4 × 4². Британский кроссовер получил серьезно переработанную переднюю часть кузова. Мы видим элегантно вписанный «кенгурятник», который был на заказ изготовлен по специальному проекту. Ниже бампера во всю ширину машины спереди и сзади установлены стальные стержни. Они помогут прокладывать путь через толпу зомби, когда на планете наступит апокалипсис.Судя по опубликованным рендерным изображениям, «злая» Bentayga получила серьезно увеличенный дорожный просвет, расширенные колесные арки и «зубастые» внедорожные покрышки. Специалисты ателье Bengala планируют переделать и выпускную систему, патрубки установят перед задними колесами. Дополнительные светодиодные блоки появились на крыше и на «кенгурятнике».Пока неизвестно, планируется ли модифицировать силовую установку Bentayga, чтобы мощность мотора соответствовала новому имиджу кроссовера. Не объявлены пока и цены. Всего планируют собрать 15 экземпляров Bentley Bentayga Bengala.  Стандартный кроссовер Bentley Bentayga с 6,0-литровым бензиновый W12 (608 л.с.), 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода разгоняется с места до «сотни» за 4,1 секунды. Есть версии и «попроще» - с 4,0-литровой бензиновой «восьмеркой» (550 л.с.) и с дизельным турбомотором того же объема (435 л.с.). Цены в России стартуют от 13 млн рублей.
2019-05-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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