21 мая 2019, 00:33
Bentley Bentayga Bengala поможет пережить апокалипсис
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Испанская дизайнерская и тюнинг-компания Bengala Automotive Design опубликовала первые изображения экстремальной модификации Bentley Bentayga. Автомобиль представляет собой помесь премиального кроссовера и танка. Всего обещают построить 15 экземпляров модели.
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Судя по опубликованным рендерным изображениям, «злая» Bentayga получила серьезно увеличенный дорожный просвет, расширенные колесные арки и «зубастые» внедорожные покрышки. Специалисты ателье Bengala планируют переделать и выпускную систему, патрубки установят перед задними колесами. Дополнительные светодиодные блоки появились на крыше и на «кенгурятнике».
Пока неизвестно, планируется ли модифицировать силовую установку Bentayga, чтобы мощность мотора соответствовала новому имиджу кроссовера. Не объявлены пока и цены. Всего планируют собрать 15 экземпляров Bentley Bentayga Bengala.
Стандартный кроссовер Bentley Bentayga с 6,0-литровым бензиновый W12 (608 л.с.), 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода разгоняется с места до «сотни» за 4,1 секунды. Есть версии и «попроще» - с 4,0-литровой бензиновой «восьмеркой» (550 л.с.) и с дизельным турбомотором того же объема (435 л.с.). Цены в России стартуют от 13 млн рублей.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
спасибо за инфу.
Золотую серединку сделали, между "экономичным" дизелем и монстром в 600 лошадей. Возможно, это и будет самый удачный вариант. Красивый автомобиль, жаль, что стоит, как квартира в центре Москвы...
Хорошая машина, мне бы такую.
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