25 декабря 2017, 17:14

Bentley Bentayga подвергся тюнинг-доработкам

Специалисты тюнинг-ателье Startech доработали первый кроссовер в истории Bentley - Bentayga. За специальное исполнение с покупателей попросят дополнительные 32 тыс. евро.
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  Bentley Bentayga подвергся тюнинг-доработкам Bentley Bentley Bentayga подвергся тюнинг-доработкам
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От обычного Bentayga модель отличается агрессивным передним бампером, выполненным из карбона. Задний бампер имеет вертикальный LED-фонарь в стиле болидов Формулы-1: он расположен в нижней его части. Наконец, завершают образ 4 патрубка выпускной системы.

Под капотом находится бензиновый 12-цилиндровый агрегат объемом 6 литров. Специалисты Startech добавили двигателю более 100 сил и 170 Нм крутящего момента. Таким образом, отдача увеличится до 710 л. с., а максимальный крутящий момент достигнет 1070 Нм (при 1350 об/мин).

Наконец, для автомобиля можно заказать 23-дюймовые колеса с покрышками Continental размерности 295/35, светодиодную «люстру» на крышу, карбоновый задний спойлер, а также полную переделку интерьера. Всего будет подготовлено несколько комплектов от Startech для Bentayga.

Дизайн и тюнинг Бентли

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Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Представлен обновленный Bentley Continental GT
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
Samuil
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Bentley Bentayga подвергся тюнинг-доработкам
От обычного Bentayga модель отличается агрессивным передним бампером, выполненным из карбона. Задний бампер имеет вертикальный LED-фонарь в стиле болидов Формулы-1: он расположен в нижней его части. Наконец, завершают образ 4 патрубка выпускной системы.Под капотом находится бензиновый 12-цилиндровый агрегат объемом 6 литров. Специалисты Startech добавили двигателю более 100 сил и 170 Нм крутящего момента. Таким образом, отдача увеличится до 710 л. с., а максимальный крутящий момент достигнет 1070 Нм (при 1350 об/мин).Наконец, для автомобиля можно заказать 23-дюймовые колеса с покрышками Continental размерности 295/35, светодиодную «люстру» на крышу, карбоновый задний спойлер, а также полную переделку интерьера. Всего будет подготовлено несколько комплектов от Startech для Bentayga.
2017-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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