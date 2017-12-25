Bentley Bentayga подвергся тюнинг-доработкам
От обычного Bentayga модель отличается агрессивным передним бампером, выполненным из карбона. Задний бампер имеет вертикальный LED-фонарь в стиле болидов Формулы-1: он расположен в нижней его части. Наконец, завершают образ 4 патрубка выпускной системы.
Под капотом находится бензиновый 12-цилиндровый агрегат объемом 6 литров. Специалисты Startech добавили двигателю более 100 сил и 170 Нм крутящего момента. Таким образом, отдача увеличится до 710 л. с., а максимальный крутящий момент достигнет 1070 Нм (при 1350 об/мин).
Наконец, для автомобиля можно заказать 23-дюймовые колеса с покрышками Continental размерности 295/35, светодиодную «люстру» на крышу, карбоновый задний спойлер, а также полную переделку интерьера. Всего будет подготовлено несколько комплектов от Startech для Bentayga.
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