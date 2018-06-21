21 июня 2018, 20:16
Bentley Bentayga Sport Coupe покажут через год
Компания Bentley готовит новый кроссовер. Спортивное кросс-купе британского бренда дебютирует в 2019 году. Кроме характерного силуэта с пологой линией крыши, автомобиль получит обновленный дизайн, который в дальнейшем перенесут на рестайлинговый вариант стандартного Bentley Bentayga.
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Премьера новинки ожидается в следующем году. Информации о ней крайне мало. Пока даже точно не известно, под каким именем модель предстанет на рынке. Возможно, новое кросс-купе от Bentley назовут Bentayga Sport, или Bentayga Sport Coupe, или даже Bentayga Speed.
Одно можно сказать точно – кроссовер сохранит мощный 6-литровый двигатель W12. Сейчас у обычного кроссовера Bentayga он выдает 608 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Разгон с места до 100 км/ч занимает 4,1 секунды. Максимальная скорость составляет 301 км/ч. Но для спортивного кросс-купе производительность мотора, наверняка, увеличат.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
спасибо за инфу.
Золотую серединку сделали, между "экономичным" дизелем и монстром в 600 лошадей. Возможно, это и будет самый удачный вариант. Красивый автомобиль, жаль, что стоит, как квартира в центре Москвы...
Хорошая машина, мне бы такую.
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