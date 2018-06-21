21 июня 2018, 20:16

Bentley Bentayga Sport Coupe покажут через год

Компания Bentley готовит новый кроссовер. Спортивное кросс-купе британского бренда дебютирует в 2019 году. Кроме характерного силуэта с пологой линией крыши, автомобиль получит обновленный дизайн, который в дальнейшем перенесут на рестайлинговый вариант стандартного Bentley Bentayga.
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Концерн Volkswagen Group продолжает осваивать популярную нишу кроссоверов. В июне 2018 года было представлено просторное кросс-купе Audi Q8. Следующая на очереди – соплаформенная модель Bentley Bentayga. Все больше людей готовы переплачивать за стиль и спортивный шик. Поэтому конкуренты уже давно выпустили BMW X6 в придачу к X5 и Mercedes GLE Coupe – к обычному GLE.

Премьера новинки ожидается в следующем году. Информации о ней крайне мало. Пока даже точно не известно, под каким именем модель предстанет на рынке. Возможно, новое кросс-купе от Bentley назовут Bentayga Sport, или Bentayga Sport Coupe, или даже Bentayga Speed.
 
Одно можно сказать точно – кроссовер сохранит мощный 6-литровый двигатель W12. Сейчас у обычного кроссовера Bentayga он выдает 608 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Разгон с места до 100 км/ч занимает 4,1 секунды. Максимальная скорость составляет 301 км/ч. Но для спортивного кросс-купе производительность мотора, наверняка, увеличат. 
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Комментарии
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Отзывы по теме
Bentley Bentayga стал гибридом
спасибо за инфу.
manatik
Bentley привез в Женеву Bentayga V8
Золотую серединку сделали, между "экономичным" дизелем и монстром в 600 лошадей. Возможно, это и будет самый удачный вариант. Красивый автомобиль, жаль, что стоит, как квартира в центре Москвы...
Олег
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
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Bentley Bentayga Sport Coupe покажут через год
{{material_123614}}Концерн Volkswagen Group продолжает осваивать популярную нишу кроссоверов. В июне 2018 года было представлено просторное кросс-купе Audi Q8. Следующая на очереди – соплаформенная модель Bentley Bentayga. Все больше людей готовы переплачивать за стиль и спортивный шик. Поэтому конкуренты уже давно выпустили BMW X6 в придачу к X5 и Mercedes GLE Coupe – к обычному GLE.Премьера новинки ожидается в следующем году. Информации о ней крайне мало. Пока даже точно не известно, под каким именем модель предстанет на рынке. Возможно, новое кросс-купе от Bentley назовут Bentayga Sport, или Bentayga Sport Coupe, или даже Bentayga Speed. Одно можно сказать точно – кроссовер сохранит мощный 6-литровый двигатель W12. Сейчас у обычного кроссовера Bentayga он выдает 608 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Разгон с места до 100 км/ч занимает 4,1 секунды. Максимальная скорость составляет 301 км/ч. Но для спортивного кросс-купе производительность мотора, наверняка, увеличат. 
2018-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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