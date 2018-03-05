5 марта 2018, 15:55

Bentley Bentayga стал гибридом

Bentley Bentayga стал первым Plug-in гибридом британской марки. Суммарная мощность силовой установки составляет 450 лошадиных сил. Только на электротяге кроссовер может проехать до 50 километров.
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  Bentley Bentayga стал гибридом Bentley Bentayga Bentley Bentayga стал гибридом Bentley Bentayga Bentley Bentayga стал гибридом Bentley Bentayga Bentley Bentayga стал гибридом Bentley Bentayga Bentley Bentayga стал гибридом Bentley Bentayga Bentley Bentayga стал гибридом
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Bentley Bentayga
Выпускается с 2015 г.
Под капотом гибридного Bentley Bentayga силовая установка, аналогичная используемой на Porsche Panamera E-Hybrid. Традиционный 3-литровый V6 здесь сочетается с электромотором. Ожидаемая суммарная отдача составит около 450 лошадиных сил. Кроссовер может работать в трех режимах: электрическом EV Drive, комбинированном Hybrid Mode и Hold Mode только с использованием ДВС . Для полной зарядки аккумуляторов от бытовой электросети потребуется 7,5 часов. Но с помощью специального эффективного зарядного устройства время «заправки» можно сократить до 2,5 часов.

Внешне отличить гибридный Bentley Bentayga от стандартной версии можно только по шильдикам медного цвета с надписью «hybrid» над молдингами передних дверей и сзади на крышке багажника. В салоне мы видим модернизированную мультимедийную систему, которая будет показывать информацию о расходе энергии и уровне заряда аккумуляторов. Встроенная навигация проложит оптимальный маршрут с учетом расхода электроэнергии. Кроме того, владельцам гибридных Bentley предложат специальное мобильное приложение, которое поможет контролировать подзарядку и управлять климатической установкой кроссовера.

Облик гибридного Bentayga создавался при участии дизайнера Филиппа Старка (Philippe Starck). Основной задачей разработчиков было сделать электрические кабели гибрида аккуратными и безопасными, чтобы они стали «функциональным произведением искусства».
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Bentley Bentayga стал гибридом
{{model_6225}}Под капотом гибридного Bentley Bentayga силовая установка, аналогичная используемой на Porsche Panamera E-Hybrid. Традиционный 3-литровый V6 здесь сочетается с электромотором. Ожидаемая суммарная отдача составит около 450 лошадиных сил. Кроссовер может работать в трех режимах: электрическом EV Drive, комбинированном Hybrid Mode и Hold Mode только с использованием ДВС . Для полной зарядки аккумуляторов от бытовой электросети потребуется 7,5 часов. Но с помощью специального эффективного зарядного устройства время «заправки» можно сократить до 2,5 часов.Внешне отличить гибридный Bentley Bentayga от стандартной версии можно только по шильдикам медного цвета с надписью «hybrid» над молдингами передних дверей и сзади на крышке багажника. В салоне мы видим модернизированную мультимедийную систему, которая будет показывать информацию о расходе энергии и уровне заряда аккумуляторов. Встроенная навигация проложит оптимальный маршрут с учетом расхода электроэнергии. Кроме того, владельцам гибридных Bentley предложат специальное мобильное приложение, которое поможет контролировать подзарядку и управлять климатической установкой кроссовера.Облик гибридного Bentayga создавался при участии дизайнера Филиппа Старка (Philippe Starck). Основной задачей разработчиков было сделать электрические кабели гибрида аккуратными и безопасными, чтобы они стали «функциональным произведением искусства».
2018-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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