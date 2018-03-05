5 марта 2018, 15:55
Bentley Bentayga стал гибридом
Bentley Bentayga стал первым Plug-in гибридом британской марки. Суммарная мощность силовой установки составляет 450 лошадиных сил. Только на электротяге кроссовер может проехать до 50 километров.
Bentley Bentayga
Выпускается с 2015 г.
Внешне отличить гибридный Bentley Bentayga от стандартной версии можно только по шильдикам медного цвета с надписью «hybrid» над молдингами передних дверей и сзади на крышке багажника. В салоне мы видим модернизированную мультимедийную систему, которая будет показывать информацию о расходе энергии и уровне заряда аккумуляторов. Встроенная навигация проложит оптимальный маршрут с учетом расхода электроэнергии. Кроме того, владельцам гибридных Bentley предложат специальное мобильное приложение, которое поможет контролировать подзарядку и управлять климатической установкой кроссовера.
Облик гибридного Bentayga создавался при участии дизайнера Филиппа Старка (Philippe Starck). Основной задачей разработчиков было сделать электрические кабели гибрида аккуратными и безопасными, чтобы они стали «функциональным произведением искусства».
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Хорошая машина, мне бы такую.
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
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