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29 августа 2019, 00:01

Bentley Bentayga все-таки покрыли броней

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Фото: Inkas
Трудно представить, но до недавнего времени роскошный кроссовер Bentley Bentayga не имел бронированной версии. Хотя его потенциальные владельцы не меньше нуждаются в защите, чем обладатели BMW X5, Audi Q7 или даже Skoda Superb. Сейчас специалисты канадской компании Inkas восполнили этот пробел.
Bentley Bentayga все таки покрыли броней

Фото: Inkas

Bentley Bentayga все таки покрыли броней

Фото: Inkas

Bentley Bentayga все таки покрыли броней

Фото: Inkas

Bentley Bentayga все таки покрыли броней

Фото: Inkas

Bentley Bentayga все таки покрыли броней

Фото: Inkas

Bentley Bentayga все таки покрыли броней

Фото: Inkas

Bentley Bentayga все таки покрыли броней

Фото: Inkas

Bentley Bentayga все таки покрыли броней
Bentley Bentayga все таки покрыли броней
Bentley Bentayga все таки покрыли броней
Bentley Bentayga все таки покрыли броней
Bentley Bentayga все таки покрыли броней
Bentley Bentayga все таки покрыли броней
Bentley Bentayga все таки покрыли броней
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Кроссовер Bentley Bentayga защитили по стандарту CEN BR6, который соответствует классу VR6. Это, пожалуй, единственное, что известно о броне вседорожника. В отличие от других аналогичных проектов, специалисты Inkas на этот раз не слишком склонны вдаваться в подробности. В компании в общих словах говорят об использовании современных материалов и об усиленной подвеске. Мощные тормоза, пулестойкие шины и систему пожаротушения обещают установить за доплату. Цена базовой версии составляет минимум полмиллиона долларов. Но это лишь стартовая цифра, которая легко увеличивается добавлением различных интересных опций, например, генератора дымовой завесы.

Внешне бронированная Bentayga практически не отличается от стандартного вседорожника. Бронезащита скрыта под кузовными панелями. Салон представляет собой роскошную, но герметичную «коробку», неуязвимую для автоматных очередей и выстрелов из снайперской винтовки. Под капотом – стандартный мотор W12 мощностью 600 лошадиных сил.

Канадская компания Inkas без малого 20 лет занимается производством бронемобилей на базе стандартных моделей. Клиенты могут выбирать из совершенно разных машин – от седанов и кроссоверов до микроавтобусов и грузовиков. Кроме того, компания выпускает тяжелый спецтранспорт для работы в зонах боевых действий.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Bentley Bentayga стал гибридом
спасибо за инфу.
manatik
Bentley привез в Женеву Bentayga V8
Золотую серединку сделали, между "экономичным" дизелем и монстром в 600 лошадей. Возможно, это и будет самый удачный вариант. Красивый автомобиль, жаль, что стоит, как квартира в центре Москвы...
Олег
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
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Bentley Bentayga все-таки покрыли броней
{{material_127359}}Кроссовер Bentley Bentayga защитили по стандарту CEN BR6, который соответствует классу VR6. Это, пожалуй, единственное, что известно о броне вседорожника. В отличие от других аналогичных проектов, специалисты Inkas на этот раз не слишком склонны вдаваться в подробности. В компании в общих словах говорят об использовании современных материалов и об усиленной подвеске. Мощные тормоза, пулестойкие шины и систему пожаротушения обещают установить за доплату. Цена базовой версии составляет минимум полмиллиона долларов. Но это лишь стартовая цифра, которая легко увеличивается добавлением различных интересных опций, например, генератора дымовой завесы.Внешне бронированная Bentayga практически не отличается от стандартного вседорожника. Бронезащита скрыта под кузовными панелями. Салон представляет собой роскошную, но герметичную «коробку», неуязвимую для автоматных очередей и выстрелов из снайперской винтовки. Под капотом – стандартный мотор W12 мощностью 600 лошадиных сил.Канадская компания Inkas без малого 20 лет занимается производством бронемобилей на базе стандартных моделей. Клиенты могут выбирать из совершенно разных машин – от седанов и кроссоверов до микроавтобусов и грузовиков. Кроме того, компания выпускает тяжелый спецтранспорт для работы в зонах боевых действий.
2019-08-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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