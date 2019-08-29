29 августа 2019, 00:01
Bentley Bentayga все-таки покрыли броней
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Фото: Inkas
Трудно представить, но до недавнего времени роскошный кроссовер Bentley Bentayga не имел бронированной версии. Хотя его потенциальные владельцы не меньше нуждаются в защите, чем обладатели BMW X5, Audi Q7 или даже Skoda Superb. Сейчас специалисты канадской компании Inkas восполнили этот пробел.
Фото: Inkas
Фото: Inkas
Фото: Inkas
Фото: Inkas
Фото: Inkas
Фото: Inkas
Фото: Inkas
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Внешне бронированная Bentayga практически не отличается от стандартного вседорожника. Бронезащита скрыта под кузовными панелями. Салон представляет собой роскошную, но герметичную «коробку», неуязвимую для автоматных очередей и выстрелов из снайперской винтовки. Под капотом – стандартный мотор W12 мощностью 600 лошадиных сил.
Канадская компания Inkas без малого 20 лет занимается производством бронемобилей на базе стандартных моделей. Клиенты могут выбирать из совершенно разных машин – от седанов и кроссоверов до микроавтобусов и грузовиков. Кроме того, компания выпускает тяжелый спецтранспорт для работы в зонах боевых действий.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
спасибо за инфу.
Золотую серединку сделали, между "экономичным" дизелем и монстром в 600 лошадей. Возможно, это и будет самый удачный вариант. Красивый автомобиль, жаль, что стоит, как квартира в центре Москвы...
Хорошая машина, мне бы такую.
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