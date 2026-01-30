Bentley удивляет рынок — Bentayga X демонстрирует, как премиум-бренд меняет подход к внедорожникам

Bentley Bentayga X: новая версия внедорожника с акцентом на проходимость

Bentley представил Bentayga X - модификацию, которая обещает повысить внедорожные возможности люксового кроссовера. Почему производитель решил сделать ставку на проходимость и как это повлияет на рынок SUV, разбираемся в материале.

Появление Bentayga X стало неожиданным шагом для Bentley, который традиционно ассоциируется с роскошью и комфортом, а не с покорением бездорожья. Однако мировая тенденция на универсальные и проходимые автомобили вынуждает даже самых консервативных производителей пересмотреть свои взгляды. Новая версия Bentayga X – это не просто очередная модификация, а попытка заявить о себе в сегменте, где раньше доминировали совсем другие имена.

В последние годы спрос на внедорожники не только не снижается, но и продолжает расти. Покупатели все чаще обращают внимание не только на престиж и комфорт, но и на реальные возможности автомобиля в плане качества. Именно поэтому Bentley решился на эксперимент, выпустив Bentayga X - модель, которая, по замыслу компании, должна предложить премиальный уровень отделки с улучшенной проходимостью.

Внешне Bentayga X отличается от стандартной версии более агрессивным обвесом, увеличенным дорожным просветом и специальными колесами. В салоне по-прежнему царит атмосфера роскоши: дорогие материалы, продуманная эргономика, внимание к деталям. Но теперь к этому добавились элементы, создающие внедорожный характер - например, специальные накладки и дополнительные опции для экстремальных условий эксплуатации.

Техническая часть также подверглась доработке. По информации autoevolution, Bentayga X получил современную подвеску, адаптированную для езды по пересеченной местности, а также расширенный набор электронных ассистентов, помогающих водителю на бездорожье. В Bentley убеждают, что новая версия способна справиться с теми задачами, которые раньше были не по зубам даже самым дорогим кроссоверам.

Интересно, что подобные шаги со стороны Bentley могут стать сигналом для всего премиального сегмента. Если раньше считалось, что роскошь и проходимость несовместимы, то теперь граница между концепциями постепенно стирается. Покупатели хотят получать максимум от своих автомобилей, не жертвуя ни комфортом, ни возможностями.

Bentayga X – это не просто своеобразная новая версия популярного кроссовера, это эксперимент, который может задать новый тон развития всего сегмента люксовых внедорожников. В ближайшие годы можно ожидать появления аналогичных моделей и других брендов, которые раньше не спешили отказываться от привычных рамок.