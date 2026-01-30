Bentley удивляет рынок — Bentayga X демонстрирует, как премиум-бренд меняет подход к внедорожникам

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

30 января 2026, 19:44

Bentley Bentayga X: новая версия внедорожника с акцентом на проходимость

Bentley Bentayga X: новая версия внедорожника с акцентом на проходимость

Bentley удивляет рынок — Bentayga X демонстрирует, как премиум-бренд меняет подход к внедорожникам

Bentley Bentayga X: новая версия внедорожника с акцентом на проходимость

Bentley представил Bentayga X - модификацию, которая обещает повысить внедорожные возможности люксового кроссовера. Почему производитель решил сделать ставку на проходимость и как это повлияет на рынок SUV, разбираемся в материале.

Bentley представил Bentayga X - модификацию, которая обещает повысить внедорожные возможности люксового кроссовера. Почему производитель решил сделать ставку на проходимость и как это повлияет на рынок SUV, разбираемся в материале.

Появление Bentayga X стало неожиданным шагом для Bentley, который традиционно ассоциируется с роскошью и комфортом, а не с покорением бездорожья. Однако мировая тенденция на универсальные и проходимые автомобили вынуждает даже самых консервативных производителей пересмотреть свои взгляды. Новая версия Bentayga X – это не просто очередная модификация, а попытка заявить о себе в сегменте, где раньше доминировали совсем другие имена.

В последние годы спрос на внедорожники не только не снижается, но и продолжает расти. Покупатели все чаще обращают внимание не только на престиж и комфорт, но и на реальные возможности автомобиля в плане качества. Именно поэтому Bentley решился на эксперимент, выпустив Bentayga X - модель, которая, по замыслу компании, должна предложить премиальный уровень отделки с улучшенной проходимостью.

Внешне Bentayga X отличается от стандартной версии более агрессивным обвесом, увеличенным дорожным просветом и специальными колесами. В салоне по-прежнему царит атмосфера роскоши: дорогие материалы, продуманная эргономика, внимание к деталям. Но теперь к этому добавились элементы, создающие внедорожный характер - например, специальные накладки и дополнительные опции для экстремальных условий эксплуатации.

Техническая часть также подверглась доработке. По информации autoevolution, Bentayga X получил современную подвеску, адаптированную для езды по пересеченной местности, а также расширенный набор электронных ассистентов, помогающих водителю на бездорожье. В Bentley убеждают, что новая версия способна справиться с теми задачами, которые раньше были не по зубам даже самым дорогим кроссоверам.

Интересно, что подобные шаги со стороны Bentley могут стать сигналом для всего премиального сегмента. Если раньше считалось, что роскошь и проходимость несовместимы, то теперь граница между концепциями постепенно стирается. Покупатели хотят получать максимум от своих автомобилей, не жертвуя ни комфортом, ни возможностями. 

Bentayga X – это не просто своеобразная новая версия популярного кроссовера, это эксперимент, который может задать новый тон развития всего сегмента люксовых внедорожников. В ближайшие годы можно ожидать появления аналогичных моделей и других брендов, которые раньше не спешили отказываться от привычных рамок. 

Упомянутые модели: Bentley Bentayga
Упомянутые марки: Bentley
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бентли

Похожие материалы Бентли

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Пермь Республика Татарстан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться