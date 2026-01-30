Bentley удивляет рынок — Bentayga X демонстрирует, как премиум-бренд меняет подход к внедорожникам

30 января 2026, 19:44
Bentley Bentayga X: новая версия внедорожника с акцентом на проходимость
Bentley Bentayga X: новая версия внедорожника с акцентом на проходимость
Bentley представил Bentayga X - модификацию, которая обещает повысить внедорожные возможности люксового кроссовера. Почему производитель решил сделать ставку на проходимость и как это повлияет на рынок SUV, разбираемся в материале.
Появление Bentayga X стало неожиданным шагом для Bentley, который традиционно ассоциируется с роскошью и комфортом, а не с покорением бездорожья. Однако мировая тенденция на универсальные и проходимые автомобили вынуждает даже самых консервативных производителей пересмотреть свои взгляды. Новая версия Bentayga X – это не просто очередная модификация, а попытка заявить о себе в сегменте, где раньше доминировали совсем другие имена.
В последние годы спрос на внедорожники не только не снижается, но и продолжает расти. Покупатели все чаще обращают внимание не только на престиж и комфорт, но и на реальные возможности автомобиля в плане качества. Именно поэтому Bentley решился на эксперимент, выпустив Bentayga X - модель, которая, по замыслу компании, должна предложить премиальный уровень отделки с улучшенной проходимостью.
Внешне Bentayga X отличается от стандартной версии более агрессивным обвесом, увеличенным дорожным просветом и специальными колесами. В салоне по-прежнему царит атмосфера роскоши: дорогие материалы, продуманная эргономика, внимание к деталям. Но теперь к этому добавились элементы, создающие внедорожный характер - например, специальные накладки и дополнительные опции для экстремальных условий эксплуатации.
Техническая часть также подверглась доработке. По информации autoevolution, Bentayga X получил современную подвеску, адаптированную для езды по пересеченной местности, а также расширенный набор электронных ассистентов, помогающих водителю на бездорожье. В Bentley убеждают, что новая версия способна справиться с теми задачами, которые раньше были не по зубам даже самым дорогим кроссоверам.
Интересно, что подобные шаги со стороны Bentley могут стать сигналом для всего премиального сегмента. Если раньше считалось, что роскошь и проходимость несовместимы, то теперь граница между концепциями постепенно стирается. Покупатели хотят получать максимум от своих автомобилей, не жертвуя ни комфортом, ни возможностями.
Bentayga X – это не просто своеобразная новая версия популярного кроссовера, это эксперимент, который может задать новый тон развития всего сегмента люксовых внедорожников. В ближайшие годы можно ожидать появления аналогичных моделей и других брендов, которые раньше не спешили отказываться от привычных рамок.
Похожие материалы Бентли
-
05.12.2025, 06:31
Bentley отзывает Bentayga Hybrid из-за риска перегрева батареи при зарядке
Bentley объявил об отзыве Bentayga Hybrid из-за возможных проблем с батареей. В зоне риска оказались 130 автомобилей. Причина связана с перегревом аккумулятора во время зарядки. Подробности и последствия для владельцев пока не раскрываются.Читать далее
-
03.12.2025, 17:44
Подержанный Bentley Bentayga 2019 года продан за 60 тысяч долларов в США
Bentley Bentayga 2019 года недавно ушел с аукциона всего за 60 тысяч долларов. Это доказывает, что роскошный внедорожник можно купить гораздо дешевле, чем кажется. В машине есть незначительные недостатки, но оснащение и динамика впечатляют. Стоит ли игра свеч – решать вам.Читать далее
-
13.10.2025, 17:17
Владелец Bentley Bentayga 2020 года потерял почти 70 тысяч долларов за два года
История о том, как покупка премиального внедорожника может обернуться неожиданными потерями. Владелец решил расстаться с автомобилем после двух лет эксплуатации. Итоговая цена продажи удивила даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
24.09.2025, 16:32
Bentley Bentayga обзавелся набором аксессуаров для поездок с питомцами
Производитель представил необычное обновление для своего кроссовера. Новинка создана для владельцев домашних животных. Подробности о нововведении держатся в секрете.Читать далее
-
23.09.2025, 18:27
Bentley сохранит бензиновые моторы в своих топовых моделях
В компании приняли неожиданное решение. Подробности пока держатся в секрете. Ожидаются перемены в модельной линейке. Следите за развитием событий в мире автомобилей.Читать далее
-
12.08.2025, 15:52
Российский рынок люксовых автомобилей показал почти 60-процентный рост на фоне общего спада продаж в июле 2025 года
В июле 2025 года сегмент люксовых автомобилей в России показал рост почти на 60%, в то время как весь рынок сократился на 11%. Лидерами продаж стали Rolls-Royce и Bentley. Узнайте, какие модели пользуются наибольшим спросом и каковы общие показатели сегмента за семь месяцев года.Читать далее
-
17.06.2025, 18:35
Продажи роскошных автомобилей в России взлетели на 76%
По данным аналитического агентства «Автостат», в мае 2025 года в России было реализовано 67 новых автомобилей топового сегмента Luxury или на 76% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В условиях общего падения авторынка (минус 28% по сравнению с маем 2024-го), сегмент сверхдорогих машин показал стремительный рост. Читать далее
-
16.05.2025, 10:53
Российский люкс не в курсе кризиса: продажи Bentley и Rolls-Royce растут на фоне общего падения рынка
По данным аналитического агентства «Автостат», в апреле 2025 года в России было реализовано 78 новых автомобилей премиального сегмента Luxury. Это на 15% больше, чем годом ранее. Результат особенно впечатляет с учетом общего падения отечественного авторынка на 26%. Читать далее
-
24.12.2024, 13:48
Продажи люксовых автомобилей растут в России пятый месяц подряд
Эксперты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги продаж в автомобильном «лакшери»-сегменте. В ноябре 2024 года в России было продано на 34% роскошных машин больше, чем годом ранее. Больше всего россияне любят Rolls-Royce.Читать далее
-
16.10.2024, 14:58
Продажи роскошных автомобилей в России: три месяца роста
Эксперты аналитического агентства «Автостат» рассказали о растущем в России спросе на роскошные автомобили. В сентябре продажи машин сегмента Luxury превысили прошлогодние показатели на 17%.Читать далее
Похожие материалы Бентли
-
05.12.2025, 06:31
Bentley отзывает Bentayga Hybrid из-за риска перегрева батареи при зарядке
Bentley объявил об отзыве Bentayga Hybrid из-за возможных проблем с батареей. В зоне риска оказались 130 автомобилей. Причина связана с перегревом аккумулятора во время зарядки. Подробности и последствия для владельцев пока не раскрываются.Читать далее
-
03.12.2025, 17:44
Подержанный Bentley Bentayga 2019 года продан за 60 тысяч долларов в США
Bentley Bentayga 2019 года недавно ушел с аукциона всего за 60 тысяч долларов. Это доказывает, что роскошный внедорожник можно купить гораздо дешевле, чем кажется. В машине есть незначительные недостатки, но оснащение и динамика впечатляют. Стоит ли игра свеч – решать вам.Читать далее
-
13.10.2025, 17:17
Владелец Bentley Bentayga 2020 года потерял почти 70 тысяч долларов за два года
История о том, как покупка премиального внедорожника может обернуться неожиданными потерями. Владелец решил расстаться с автомобилем после двух лет эксплуатации. Итоговая цена продажи удивила даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
24.09.2025, 16:32
Bentley Bentayga обзавелся набором аксессуаров для поездок с питомцами
Производитель представил необычное обновление для своего кроссовера. Новинка создана для владельцев домашних животных. Подробности о нововведении держатся в секрете.Читать далее
-
23.09.2025, 18:27
Bentley сохранит бензиновые моторы в своих топовых моделях
В компании приняли неожиданное решение. Подробности пока держатся в секрете. Ожидаются перемены в модельной линейке. Следите за развитием событий в мире автомобилей.Читать далее
-
12.08.2025, 15:52
Российский рынок люксовых автомобилей показал почти 60-процентный рост на фоне общего спада продаж в июле 2025 года
В июле 2025 года сегмент люксовых автомобилей в России показал рост почти на 60%, в то время как весь рынок сократился на 11%. Лидерами продаж стали Rolls-Royce и Bentley. Узнайте, какие модели пользуются наибольшим спросом и каковы общие показатели сегмента за семь месяцев года.Читать далее
-
17.06.2025, 18:35
Продажи роскошных автомобилей в России взлетели на 76%
По данным аналитического агентства «Автостат», в мае 2025 года в России было реализовано 67 новых автомобилей топового сегмента Luxury или на 76% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В условиях общего падения авторынка (минус 28% по сравнению с маем 2024-го), сегмент сверхдорогих машин показал стремительный рост. Читать далее
-
16.05.2025, 10:53
Российский люкс не в курсе кризиса: продажи Bentley и Rolls-Royce растут на фоне общего падения рынка
По данным аналитического агентства «Автостат», в апреле 2025 года в России было реализовано 78 новых автомобилей премиального сегмента Luxury. Это на 15% больше, чем годом ранее. Результат особенно впечатляет с учетом общего падения отечественного авторынка на 26%. Читать далее
-
24.12.2024, 13:48
Продажи люксовых автомобилей растут в России пятый месяц подряд
Эксперты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги продаж в автомобильном «лакшери»-сегменте. В ноябре 2024 года в России было продано на 34% роскошных машин больше, чем годом ранее. Больше всего россияне любят Rolls-Royce.Читать далее
-
16.10.2024, 14:58
Продажи роскошных автомобилей в России: три месяца роста
Эксперты аналитического агентства «Автостат» рассказали о растущем в России спросе на роскошные автомобили. В сентябре продажи машин сегмента Luxury превысили прошлогодние показатели на 17%.Читать далее