10 июля 2019, 16:24
Bentley Continental GT стал самым быстрым на Пайкс-Пик
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Состоялось очередное соревнование по заезду на гору Пайкс-Пик – «Гонка в облаках». Британское купе Bentley Continental GT установило временной рекорд, преодолев трассу за 10 мин. и 18,488 сек.
За рулем автомобиля находился новозеландский пилот Рис Миллен. Он искусно пилотировал моделью с 12-цилиндровым 6-литровым мотором с двумя турбинами. Отдача агрегата достигает 635 л. с. и 900 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Привод – полный.
Continental GT для Пайкс-Пик отличается лишь незначительными модификациями. Купе получило каркас безопасности, гоночные «ковши» и систему пожаротушения.
Комплектации и технические характеристики
|Bentley Continental GT 6.0 АТ 4х4
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2019
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2/4
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|635
|Объем двигателя
|5950
|Тип трансмисии
|автомат 8
|Привод
|полный
|Городской цикл
|17.7
|Загородный цикл
|8.9
|Смешанный цикл
|12.2
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Хорошая машина, мне бы такую.
Проблема с авто подъемом и опусканием крышки багажника.
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
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