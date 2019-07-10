10 июля 2019, 16:24

Bentley Continental GT стал самым быстрым на Пайкс-Пик

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Состоялось очередное соревнование по заезду на гору Пайкс-Пик – «Гонка в облаках». Британское купе Bentley Continental GT установило временной рекорд, преодолев трассу за 10 мин. и 18,488 сек.

За рулем автомобиля находился новозеландский пилот Рис Миллен. Он искусно пилотировал моделью с 12-цилиндровым 6-литровым мотором с двумя турбинами. Отдача агрегата достигает 635 л. с. и 900 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Привод – полный.

Continental GT для Пайкс-Пик отличается лишь незначительными модификациями. Купе получило каркас безопасности, гоночные «ковши» и систему пожаротушения.

Комплектации и технические характеристики

Bentley Continental GT 6.0 АТ 4х4
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2019
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин635
Объем двигателя5950
Тип трансмисииавтомат 8
Приводполный
Городской цикл17.7
Загородный цикл8.9
Смешанный цикл12.2
ТопливоАИ-95
Все характеристики

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Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Bentley Continental GT
Проблема с авто подъемом и опусканием крышки багажника.
кола
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
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Bentley Continental GT стал самым быстрым на Пайкс-Пик
За рулем автомобиля находился новозеландский пилот Рис Миллен. Он искусно пилотировал моделью с 12-цилиндровым 6-литровым мотором с двумя турбинами. Отдача агрегата достигает 635 л. с. и 900 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Привод – полный.Continental GT для Пайкс-Пик отличается лишь незначительными модификациями. Купе получило каркас безопасности, гоночные «ковши» и систему пожаротушения.
2019-07-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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