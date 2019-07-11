11 июля 2019, 18:17
Bentley Continental GT уедут на ремонт
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В России объявлена отзывная кампания спортивных купе Bentley Continental GT. На сервис отправят 145 автомобилей, проданных в 2018 и 2019 годах. Примечательно, что это уже вторая сервисная акция британского производителя в этом году.
Bentley Continental GT
Выпускается с 2003 г.
Новый от 14 290 000 до 16 490 000 Р
Отзывов: 5
Что до текущей отзывной кампании, то, по данным Росстандарта, причина кроется в низком напряжении аккумулятора. В результате может отказать блок переключателей центральной консоли.
Владельцы потенциально дефектных автомобилей получат уведомления о необходимости явиться в дилерский центр для проведения проверки и ремонтных работ. Специалисты бесплатно обновят программное обеспечение или заменят блок переключателей центральной консоли.
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Хорошая машина, мне бы такую.
Проблема с авто подъемом и опусканием крышки багажника.
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
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