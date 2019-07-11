11 июля 2019, 18:17

Bentley Continental GT уедут на ремонт

  • 2096
  • 0
В России объявлена отзывная кампания спортивных купе Bentley Continental GT. На сервис отправят 145 автомобилей, проданных в 2018 и 2019 годах. Примечательно, что это уже вторая сервисная акция британского производителя в этом году.

Bentley Continental GT
Выпускается с 2003 г.
Новый от 14 290 000 до 16 490 000 Р
Отзывов: 5
В феврале, в частности, 200 автомобилей Continental и Mulsanne 2018 года отправили на ремонт из-за ошибки в программном обеспечении. Она могла привести к временному отключению усилителя рулевого управления.

Что до текущей отзывной кампании, то, по данным Росстандарта, причина кроется в низком напряжении аккумулятора. В результате может отказать блок переключателей центральной консоли.

Владельцы потенциально дефектных автомобилей получат уведомления о необходимости явиться в дилерский центр для проведения проверки и ремонтных работ. Специалисты бесплатно обновят программное обеспечение или заменят блок переключателей центральной консоли.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Bentley Continental GT
Проблема с авто подъемом и опусканием крышки багажника.
кола
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Бентли
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Renault Clio первого поколения: муза, рожденная для успеха
Самые крутые автомобили мировых звёзд спорта
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Bentley Continental GT
Объявления о продаже Bentley Continental GT
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 6 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Bentley Continental GT уедут на ремонт
{{model_1572}}В феврале, в частности, 200 автомобилей Continental и Mulsanne 2018 года отправили на ремонт из-за ошибки в программном обеспечении. Она могла привести к временному отключению усилителя рулевого управления.Что до текущей отзывной кампании, то, по данным Росстандарта, причина кроется в низком напряжении аккумулятора. В результате может отказать блок переключателей центральной консоли.Владельцы потенциально дефектных автомобилей получат уведомления о необходимости явиться в дилерский центр для проведения проверки и ремонтных работ. Специалисты бесплатно обновят программное обеспечение или заменят блок переключателей центральной консоли.
2019-07-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Чебоксары Саратов Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.