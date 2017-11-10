10 ноября 2017, 11:58

Bentley Continental примет участие в гонке на выносливость

Новое поколение купе Bentley Continental получило GT3-модификацию, предназначенную для участия в гонке на выносливость Blancpain и серии International GT. Модель получила облегченный мотор и более агрессивную внешность.
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Bentley Continental примет участие в гонке на выносливость Bentley Continental GT

Bentley Continental GT
Выпускается с 2003 г.
Новый 14 800 000 Р
Отзывов: 3
Гоночный автомобиль оснащается 4-литровой твин-турбированной «восьмеркой» вместо прежнего 6-литрового W12. Разработчики установили на мотор сухой поддон картера, а также модернизированный впуск и выпуск. В результате мощность мотора составила около 550 л. с. Привод – задний.

Вес автомобиля достигает 1350 кг, что примерно на 950 кг легче стандартного Continental. Это также положительным образом сказалось на динамических характеристиках купе. Правда, они пока не разглашаются.

Внешне узнать модель GT3 можно будет по особому обвесу кузова и деталям яркого зеленого оттенка. Продажи гоночного купе начнутся в июне следующего года. Цены на экстремальный автомобиль станут известны ближе к старту продаж.

Новинки и концепт кары Бентли Континенталь Джи Ти, ГТ

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Представлен обновленный Bentley Continental GT
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
Samuil
Bentley Continental GT
Проблема с авто подъемом и опусканием крышки багажника.
кола
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Bentley Continental примет участие в гонке на выносливость
{{model_1572}} Гоночный автомобиль оснащается 4-литровой твин-турбированной «восьмеркой» вместо прежнего 6-литрового W12. Разработчики установили на мотор сухой поддон картера, а также модернизированный впуск и выпуск. В результате мощность мотора составила около 550 л. с. Привод – задний.Вес автомобиля достигает 1350 кг, что примерно на 950 кг легче стандартного Continental. Это также положительным образом сказалось на динамических характеристиках купе. Правда, они пока не разглашаются.Внешне узнать модель GT3 можно будет по особому обвесу кузова и деталям яркого зеленого оттенка. Продажи гоночного купе начнутся в июне следующего года. Цены на экстремальный автомобиль станут известны ближе к старту продаж.
2017-11-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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