10 ноября 2017, 11:58
Bentley Continental примет участие в гонке на выносливость
Новое поколение купе Bentley Continental получило GT3-модификацию, предназначенную для участия в гонке на выносливость Blancpain и серии International GT. Модель получила облегченный мотор и более агрессивную внешность.
Bentley Continental GT
Выпускается с 2003 г.
Новый 14 800 000 Р
Отзывов: 3
Вес автомобиля достигает 1350 кг, что примерно на 950 кг легче стандартного Continental. Это также положительным образом сказалось на динамических характеристиках купе. Правда, они пока не разглашаются.
Внешне узнать модель GT3 можно будет по особому обвесу кузова и деталям яркого зеленого оттенка. Продажи гоночного купе начнутся в июне следующего года. Цены на экстремальный автомобиль станут известны ближе к старту продаж.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Хорошая машина, мне бы такую.
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
Проблема с авто подъемом и опусканием крышки багажника.
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