Роскошный Bentley продают в Улан-Удэ по цене Lada Granta

16 июня 2026, 15:09
В Улан-Удэ начались торги за 20-летний Bentley Flying Spur
В Улан-Удэ начались торги за 20-летний Bentley Flying Spur
В Улан-Удэ появился шанс купить Bentley Flying Spur 2007 года с мотором W12 и полным приводом. Мало кто знает, что такие авто встречаются на рынке крайне редко, а техническое состояние и комплектация могут удивить даже опытных водителей. Что важно учесть при покупке и почему предложение вызывает интерес - разбираемся в деталях.
На рынке подержанных автомобилей в России нечасто встречаются предложения, которые способны по-настоящему удивить даже искушенных автолюбителей. В Улан-Удэ выставлен на продажу Bentley Flying Spur 2007 года - модель, которая до сих пор ассоциируется с британской роскошью и инженерной точностью. Для многих россиян возможность приобрести такой автомобиль по цене, сопоставимой с новыми массовыми моделями, выглядит как редкий шанс прикоснуться к премиальному сегменту без огромных затрат.
Главная особенность этого экземпляра - двигатель W12 объемом 6,0 литра, выдающий 560 л.с. Такой мотор обеспечивает не только впечатляющую динамику, но и характерную для Bentley плавность хода. По словам продавца, силовой агрегат работает без нареканий, а коробка передач переключает передачи практически незаметно. Пневматическая подвеска обслужена, что особенно важно для комфорта и надежности на российских дорогах.
В техническом плане автомобиль требует минимальных вложений: по ходовой части нужно заменить пару рычагов, которые уже есть в наличии. Кузов имеет незначительные замечания, не влияющие на эксплуатацию. Салон, как отмечает владелец, способен конкурировать с современными моделями по уровню отделки и оснащения. В комплектации присутствует все необходимое для комфортных поездок, а список опций настолько обширен, что его даже не стали перечислять в объявлении.
Интересно, что продавец открыт к обмену и готов обсуждать цену, что может стать дополнительным аргументом для потенциальных покупателей. В объявлении также указано, что автомобиль не имеет ограничений и штрафов, однако находится в залоге - этот момент требует отдельного внимания при оформлении сделки. Важно помнить, что подобные нюансы могут повлиять на скорость и безопасность покупки.
На фоне растущего интереса к необычным и редким автомобилям на вторичном рынке, такие предложения становятся все более востребованными. Как показывает опыт других городов, например, в Батайске недавно продавали уникальную Lada Priora с доработками - подобные истории часто вызывают ажиотаж среди коллекционеров и ценителей необычных машин.
Для справки: Bentley Flying Spur первого поколения выпускался с 2005 по 2013 год и считается одной из самых узнаваемых моделей бренда. В России такие автомобили встречаются редко, а их стоимость на вторичном рынке зависит от состояния, пробега и истории обслуживания. В данном случае пробег составляет 115 000 км, а за рулем побывало три владельца. Автомобиль оснащен полным приводом, автоматической коробкой передач и левым рулем, что делает его удобным для эксплуатации в российских условиях. Подобные предложения могут заинтересовать не только поклонников марки, но и тех, кто ищет выгодную альтернативу новым премиальным седанам.
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