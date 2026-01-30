Роскошный Bentley Flying Spur с уникальными опциями и мотором W12 продан за сумму, в шесть раз меньшую от новой стоимости

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

30 января 2026, 10:59

На аукционе был продан Bentley Flying Spur 2014 года с мощным W12 и богатой комплектацией. Автомобиль, стоивший почти 240 тысяч долларов новым, ушел за 42 тысячи. Почему такие машины теряют в цене - разбираемся.

Рынок ролюксовых автомобилей продолжает удивлять: Bentley Flying Spur 2014 года, когда-то стоивший почти четверть миллиона долларов, недавно сменил владельца всего за 42 тысячи. Это не просто подержанный седан, а настоящий представительский автомобиль с солидным списком опций и классическим мотором W12. Подобные сделки наглядно показывают, как стремительно падают в цене даже самые статусные машины, и почему покупка премиального автомобиля с пробегом может быть выгодной, но не всегда простой.

В отличие от более массовых моделей, Flying Spur второго поколения впечатляет не только лоском, но и технической начинкой. Под капотом — 6-литровый битурбированный W12 мощностью 616 лошадиных сил и 800 Н⋅м крутящего момента. В паре с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом этот двигатель обеспечивает динамику, достойную спорткара, сохраняя при этом комфорт представительского класса. Хотя в линейке был и более экономичный V8, именно W12 долгое время считался визитной карточкой Bentley.

Салон этого экземпляра — отдельная история. Здесь есть всё, что только можно пожелать: от подогреваемых, вентилируемых и массажных кресел до столиков для задних пассажиров, отделки из натурального дерева и кожи, вышивки на подголовниках и даже лючка топливного бака с отделкой под драгоценный камень. Особое внимание уделено деталям: рычаг КПП с насечкой, фирменные 21-дюймовые диски, ромбовидная прострочка на сиденьях и дверных картах. Большинство этих опций входило в пакет Mulliner Driving Specification, который поднимал качество исполнения каждого Flying Spur на высочайший уровень.

Автомобиль прошёл плановое техническое обслуживание: замену масла и фильтров, сервис тормозной системы, обновление технических жидкостей. Пробег в 72 тысячи километров для Bentley этого класса считается весьма умеренным. Не менее важно, чтобы у машины была чистая история без аварий и юридических проблем, а также полный комплект документов. Классическое сочетание чёрного кузова и салона подчёркивает статус и универсальность модели.

Самое поразительное — динамика обесценивания. За 10 лет Bentley Flying Spur потерял в цене почти 200 тысяч долларов. Это типично для автомобилей люксового сегмента: высокие расходы на обслуживание, дорогие запчасти и быстрое моральное устаревание делают их крайне невыгодными для первых владельцев, но привлекательными для тех, кто готов мириться с затратами ради уникального комфорта и престижа. Как отмечают эксперты, найти два абсолютно одинаковых Flying Spur практически невозможно — эксклюзивные опции и высокая степень индивидуализации делают каждый экземпляр по-своему уникальным.

Покупатель получил не просто мощный седан, а автомобиль со стильной, редкой комплектацией, который ещё долго будет радовать своими характеристиками. Однако стоит помнить: содержание Bentley — удовольствие не из дешёвых, и даже после столь значительного падения первоначальной цены расходы на его обслуживание могут превысить затраты на многие новые автомобили премиум-класса.

Упомянутые модели: Bentley Flying Spur
Упомянутые марки: Bentley
