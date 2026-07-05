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Автор: Мария Степанова

5 июля 2026, 15:26

Bentley Flying Spur Shooting Brake: универсал, который мог бы изменить рынок

Bentley Flying Spur Shooting Brake: универсал, который мог бы изменить рынок

Почему эксперты считают, что универсал Bentley Flying Spur мог бы стать альтернативой SUV

Bentley Flying Spur Shooting Brake: универсал, который мог бы изменить рынок

Bentley Flying Spur Shooting Brake - неофициальный проект, который вызывает интерес у поклонников марки. В условиях растущей популярности кроссоверов, такой универсал мог бы предложить уникальное сочетание роскоши и практичности. Разбираемся, почему эта идея обсуждается именно сейчас.

Bentley Flying Spur Shooting Brake - неофициальный проект, который вызывает интерес у поклонников марки. В условиях растущей популярности кроссоверов, такой универсал мог бы предложить уникальное сочетание роскоши и практичности. Разбираемся, почему эта идея обсуждается именно сейчас.

В последние годы Bentley активно обновляет свой модельный ряд, и после ухода Mulsanne именно Flying Spur занял позицию флагмана бренда. Сейчас на рынке представлено уже третье поколение этой модели, а почти три года назад был проведён очередной рестайлинг. Недавно компания анонсировала новую версию Flying Spur, производство которой стартует осенью 2026 года, а первые клиенты получат автомобили ближе к концу года.

Однако, несмотря на появление свежей версии, дизайнер под ником @kelsonic решил пофантазировать и представить, как мог бы выглядеть универсал на базе нынешнего поколения Flying Spur. В его рендере узнаётся фирменная передняя часть, но с более тёмной отделкой, вытянутой крышей, массивными задними стойками и новым багажником с большой дверью. Для практичности на крыше добавлены аккуратные рейлинги. В остальном дизайн остался верен оригиналу: цвет, отделка, оптика, бамперы и даже овальные патрубки выхлопной системы сохранены, вот только колёсные диски стали заметно крупнее стандартных.

Внутри, по задумке автора, интерьер полностью повторяет седан, а техническая база остаётся прежней — это платформа MSB от Volkswagen Group, которая используется также для Bentley Continental GT и длиннобазной Porsche Panamera. Силовые агрегаты, вероятно, тоже не отличались бы от четырёхдверной версии.

Интересно, что новый Flying Spur 2027 года получил обновлённый дизайн, приближенный к двухдверному Continental GT, а также версию S с гибридным двигателем V8 мощностью 671 л. с. и крутящим моментом 930 Н·м. Такой автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды и развивает скорость до 307 км/ч. Это означает, что даже в эпоху электрификации Bentley продолжает поставлять мощные и роскошные модели.

Несмотря на наличие идеи универсала, в реальности Bentley вряд ли рискнёт выпустить такую версию Flying Spur. Причина проста: спрос на кроссоверы и внедорожники продолжает расти, и хотя универсалы завоёвывают популярность даже в премиум-сегменте, инвестиции в разработку подобных моделей могут не оправдаться. Тем не менее, несмотря на обсуждение концепций в шоу-румах и на профильных площадках, интерес к необычным форматам сохраняется, особенно среди поклонников марки.

В целом, рендер универсала Bentley Flying Spur — это не только дизайнерская фантазия, но и повод для размышлений о будущем премиальных автомобилей. С одной стороны, универсалы могут предлагать уникальное сочетание роскоши и практичности, с другой — рынок диктует свои правила, и производители подстраиваются под спрос на внедорожники. Для Bentley это означает, что подобный проект, скорее всего, так и останется на уровне концептов и обсуждений среди энтузиастов.

Для российского рынка тема универсалов всегда была актуальна из-за особенностей вместимости и условий эксплуатации. Однако даже сегодня премиальные бренды делают ставку на кроссоверы. В нынешнем десятилетии обсуждение Bentley Flying Spur Shooting Brake напоминает о том, как меняются предпочтения покупателей и почему производители ищут новые формы. Впрочем, подобные явления можно наблюдать и у других премиальных марок — например, Mercedes-Benz недавно обновил GLC, сделав акцент на дизайне и технологиях, что подробно разбиралось в материале о рестайлинге GLC 2027 года .

Упомянутые модели: Bentley Flying Spur
Упомянутые марки: Bentley
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