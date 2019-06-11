11 июня 2019, 14:15

Bentley Flying Spur сменил поколение

  • 882
  • 0
Компания Bentley представила седан Flying Spur третьего поколения. Новинка стала еще просторнее, обзавелась современными опциями и модернизированным мотором W12. Впервые из всех моделей Bentley новый Flying Spur оснастили полноуправляемым шасси.
Bentley Flying Spur сменил поколение
Bentley Flying Spur сменил поколение
Bentley Flying Spur сменил поколение
Bentley Flying Spur сменил поколение
Bentley Flying Spur сменил поколение
Bentley Flying Spur сменил поколение
Bentley Flying Spur сменил поколение
Bentley Flying Spur сменил поколение
Bentley Flying Spur сменил поколение
Bentley Flying Spur сменил поколение
Bentley Flying Spur сменил поколение
Bentley Flying Spur сменил поколение
Bentley Flying Spur сменил поколение
Bentley Flying Spur сменил поколение
Bentley Flying Spur сменил поколение
Bentley Flying Spur сменил поколение
Bentley Flying Spur сменил поколение
Bentley Flying Spur сменил поколение
Седан Bentley Flying Spur – это четырехдверная версия дебютировавших в прошлом году купе и кабриолета Continental GT. Модель адресована тем, кому требуется больше роскоши, чем может предложить Audi A8 W12. Сам автопроизводитель описывает новый Flying Spur как «самый современный в мире роскошный спортивный седан Grand Touring». Создается впечатление, что маркетологи Bentley пытаются охватить сразу несколько автомобильных сегментов. 

Ранее мы писали
Компания Bentley представила новую версию купе и кабриолета Continental GT третьего поколения, оснащенную ...
Читать далее
Дизайн Bentley Flying Spur третьего поколения выдержан в классических традициях британской марки. Новинку можно отличить по некоторым тонким штрихам, взятым у соплатформенного Continental GT. Автомобиль создан на новом шасси MSB, как и лифтбек Porsche Panamera. Колесная база увеличилась на 130 мм и теперь составляет 3 195 мм. Общая габаритная длина – 5 304 мм. Спортивный характер седана подчеркивается улучшенной управляемостью. Впервые автомобиль Bentley получил полноуправляемое шасси. Система AWS поворачивает задние колеса в направлении, противоположном передним колесам, когда автомобиль движется на низких скоростях, чтобы уменьшить радиус поворота, а также чтобы облегчить этому внушительному седану процесс парковки.

Под капотом новинки установлен модернизированный 6,0-литровый двигатель W12 с двумя турбинами, выдающий 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 8-диапазонной автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод – полный с автоматическим перераспределением тяги между осями в зависимости от условий движения. С места до «сотни» седан массой 2 435 килограммов разгоняется всего за 3,8 секунды. Его максимальная скорость – 333 км/ч.

В список штатного оснащения входит полностью светодиодная матричная оптика, цифровая приборная панель, 12,3-дюймовый вращающийся экран медиасистемы (сторонники «старой школы» вместо него могут заказать три циферблата: часы, термометр и компас), аудио система Bang & Olufsen, 21-дюймовые колесные диски, огромный панорамный люк и статуэтка «Flying B» на капоте с подсветкой и электроприводом. Как всегда, покупателям предложат огромный выбор вариантов для персонализации: 17 оттенков для кузова, 15 видов кожи и несколько разновидностей шпона и лака для отделки интерьера. Заказы начнут принимать осенью. Первые клиенты получат свои автомобили в начале 2020 года.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Bentley Bentayga стал гибридом
спасибо за инфу.
manatik
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Бентли
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Lada Largus: что предлагает рынок подержанных машин
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Bentley Flying Spur
Объявления о продаже Bentley Flying Spur
Рейтинг по классам
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Bentley Flying Spur сменил поколение
Седан Bentley Flying Spur – это четырехдверная версия дебютировавших в прошлом году купе и кабриолета Continental GT. Модель адресована тем, кому требуется больше роскоши, чем может предложить Audi A8 W12. Сам автопроизводитель описывает новый Flying Spur как «самый современный в мире роскошный спортивный седан Grand Touring». Создается впечатление, что маркетологи Bentley пытаются охватить сразу несколько автомобильных сегментов. {{material_126030}}Дизайн Bentley Flying Spur третьего поколения выдержан в классических традициях британской марки. Новинку можно отличить по некоторым тонким штрихам, взятым у соплатформенного Continental GT. Автомобиль создан на новом шасси MSB, как и лифтбек Porsche Panamera. Колесная база увеличилась на 130 мм и теперь составляет 3 195 мм. Общая габаритная длина – 5 304 мм. Спортивный характер седана подчеркивается улучшенной управляемостью. Впервые автомобиль Bentley получил полноуправляемое шасси. Система AWS поворачивает задние колеса в направлении, противоположном передним колесам, когда автомобиль движется на низких скоростях, чтобы уменьшить радиус поворота, а также чтобы облегчить этому внушительному седану процесс парковки.Под капотом новинки установлен модернизированный 6,0-литровый двигатель W12 с двумя турбинами, выдающий 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 8-диапазонной автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод – полный с автоматическим перераспределением тяги между осями в зависимости от условий движения. С места до «сотни» седан массой 2 435 килограммов разгоняется всего за 3,8 секунды. Его максимальная скорость – 333 км/ч.В список штатного оснащения входит полностью светодиодная матричная оптика, цифровая приборная панель, 12,3-дюймовый вращающийся экран медиасистемы (сторонники «старой школы» вместо него могут заказать три циферблата: часы, термометр и компас), аудио система Bang & Olufsen, 21-дюймовые колесные диски, огромный панорамный люк и статуэтка «Flying B» на капоте с подсветкой и электроприводом. Как всегда, покупателям предложат огромный выбор вариантов для персонализации: 17 оттенков для кузова, 15 видов кожи и несколько разновидностей шпона и лака для отделки интерьера. Заказы начнут принимать осенью. Первые клиенты получат свои автомобили в начале 2020 года.
2019-06-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Воронеж Пермь Краснодарский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG