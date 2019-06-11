11 июня 2019, 14:15
Bentley Flying Spur сменил поколение
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Компания Bentley представила седан Flying Spur третьего поколения. Новинка стала еще просторнее, обзавелась современными опциями и модернизированным мотором W12. Впервые из всех моделей Bentley новый Flying Spur оснастили полноуправляемым шасси.
Седан Bentley Flying Spur – это четырехдверная версия дебютировавших в прошлом году купе и кабриолета Continental GT. Модель адресована тем, кому требуется больше роскоши, чем может предложить Audi A8 W12. Сам автопроизводитель описывает новый Flying Spur как «самый современный в мире роскошный спортивный седан Grand Touring». Создается впечатление, что маркетологи Bentley пытаются охватить сразу несколько автомобильных сегментов.
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Под капотом новинки установлен модернизированный 6,0-литровый двигатель W12 с двумя турбинами, выдающий 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 8-диапазонной автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод – полный с автоматическим перераспределением тяги между осями в зависимости от условий движения. С места до «сотни» седан массой 2 435 килограммов разгоняется всего за 3,8 секунды. Его максимальная скорость – 333 км/ч.
В список штатного оснащения входит полностью светодиодная матричная оптика, цифровая приборная панель, 12,3-дюймовый вращающийся экран медиасистемы (сторонники «старой школы» вместо него могут заказать три циферблата: часы, термометр и компас), аудио система Bang & Olufsen, 21-дюймовые колесные диски, огромный панорамный люк и статуэтка «Flying B» на капоте с подсветкой и электроприводом. Как всегда, покупателям предложат огромный выбор вариантов для персонализации: 17 оттенков для кузова, 15 видов кожи и несколько разновидностей шпона и лака для отделки интерьера. Заказы начнут принимать осенью. Первые клиенты получат свои автомобили в начале 2020 года.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Хорошая машина, мне бы такую.
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
спасибо за инфу.
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