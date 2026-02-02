Водяное повреждение, тотальная уценка и неожиданные риски при покупке премиальных авто с историей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 февраля 2026, 04:22

Bentley Flying Spur Speed W12 2023 года: как роскошный седан потерял 70% стоимости за год

Bentley Flying Spur Speed W12 2023 года: как роскошный седан потерял 70% стоимости за год

Водяное повреждение, тотальная уценка и неожиданные риски при покупке премиальных авто с историей

Bentley Flying Spur Speed W12 2023 года: как роскошный седан потерял 70% стоимости за год

Bentley Flying Spur Speed W12 2023 года недавно сменил владельца за сумму, в три раза меньшую от изначальной цены. За этим снижением скрывается не только пробег, но и серьезные нюансы, которые могут стать ловушкой для новых владельцев. Почему такие сделки становятся все более частыми и что важно знать перед покупкой - в нашем материале.

Bentley Flying Spur Speed W12 2023 года недавно сменил владельца за сумму, в три раза меньшую от изначальной цены. За этим снижением скрывается не только пробег, но и серьезные нюансы, которые могут стать ловушкой для новых владельцев. Почему такие сделки становятся все более частыми и что важно знать перед покупкой - в нашем материале.

Рынок премиальных автомобилей в последние годы переживает настоящую встряску: даже самые дорогие и статусные модели могут внезапно оказаться в списке уцененных. История с Bentley Flying Spur Speed ​​W12 2023 года – яркое тому подтверждение. Этот седан, который еще недавно стоил более 330 тысяч долларов, был продан всего за 105 тысяч. На первый взгляд кажется, что это удача для нового владельца, но за значительной скидкой скрывается серьезная проблема.

Причина столь резкого падения стоимости - не простой пробег в 18 тысяч миль, а последствия серьезного водяного повреждения. По данным Carfax, автомобиль был признан тотальной потерей из-за затопления в октябре 2024 года. Теперь он числится с соответствующей отметкой в ​​документах, что автоматически снижает его рыночную привлекательность и вызывает вопросы технического состояния.

Водяное повреждение — один из самых серьезных недостатков современных автомобилей, особенно если речь идет о процессорной электронике и премиальных опциях. Даже после профессионального восстановления такие машины могут преподнести неприятные сюрпризы: от сбоев в работе системы до поломки скрытых элементов. В случае с Bentley Flying Spur Speed ​​W12 речь идет не только о последствиях воздействия воды, но и о рисках затрат на ремонт, которые могут превысить экономию при покупке.

Ситуация с этим Bentley — не единственный случай. На рынке все чаще предлагаются роскошные автомобили со значительными повреждениями, которые после восстановления выставляются по привлекательной цене. Однако эксперты предупреждают: подобные сделки требуют особой осторожности. Необходимо тщательно проверять не только документы, но и техническое состояние, а также быть готовыми к расходам на ремонт.

Падение стоимости премиальных автомобилей после серьезных повреждений — тревожный сигнал для всего рынка. Это свидетельствует не только о снижении доверия к восстановленным машинам, но и о более осторожном подходе покупателей. В условиях, когда даже Bentley может потерять две цены за год, становится очевидным: роскошь не всегда гарантирует сохранность вложений.

Упомянутые модели: Bentley Flying Spur
Упомянутые марки: Bentley
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бентли

Похожие материалы Бентли

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростовская область Симферополь Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться