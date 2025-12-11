Роскошный седан Bentley удивил всех новым достижением на льду - как ему это удалось

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 декабря 2025, 20:36

Bentley Flying Spur установил рекорд скорости на заснеженном треке у Полярного круга

Bentley Flying Spur установил рекорд скорости на заснеженном треке у Полярного круга

Роскошный седан Bentley удивил всех новым достижением на льду - как ему это удалось

Bentley Flying Spur установил рекорд скорости на заснеженном треке у Полярного круга

Bentley Flying Spur смог удивить даже скептиков. Роскошный седан установил рекорд скорости на заснеженной трассе. Как ему это удалось и что это значит для автолюбителей? Не пропустите подробности уникального заезда. Впечатляющие детали ждут вас в материале.

Bentley Flying Spur смог удивить даже скептиков. Роскошный седан установил рекорд скорости на заснеженной трассе. Как ему это удалось и что это значит для автолюбителей? Не пропустите подробности уникального заезда. Впечатляющие детали ждут вас в материале.

Автомобили и снег редко становятся союзниками, особенно когда речь идет о скоростных рекордах. Большинство водителей предпочитают не рисковать на скользких дорогах, а производители обычно не спешат адаптировать свои машины для экстремальных зимних условий. Однако Bentley Flying Spur решил бросить вызов стихии и доказал, что роскошь и скорость могут идти в ногу даже на заснеженных трассах.

На одном из треков, недалеко от Полярного круга, представительский седан Bentley Flying Spur смог установить новый рекорд скорости на снегу. Испытания проходили в условиях, когда температура воздуха опускалась значительно ниже нуля. Несмотря на всю сложность, Flying Spur не только справился, но и продемонстрировал выдающиеся динамичные характеристики.

Для достижения максимального результата инженеры Bentley подготовили автомобиль. Были выбраны специальные зимние шины, система полного привода и электронные помощники для настройки на работу в экстремальных условиях. Водитель, обладая большим опытом управления на льду, смог раскрыть потенциал машины, разогнав ее до впечатляющей скорости, которая стала новой планкой для автомобилей этого класса на снегу.

Этот рекорд стал не только техническим достижением, но и альтернативным маркетинговым ходом для бренда. Bentley Flying Spur показал, что способен предоставить не только комфорт и роскошь, но и уверенность там, где большинство конкурентов предпочли бы не рисковать. Такой результат наверняка привлечет внимание тех, кто ищет универсальный автомобиль для любых условий и не желает отказываться от премиального уровня.

Эксперты отмечают, что подобные испытания становятся все более популярными среди производителей люксовых автомобилей. Они позволяют не только продемонстрировать возможности техники, но и обеспечить надежность и безопасность даже в самой сложной ситуации. Bentley Flying Spur теперь по праву может считаться одним из самых универсальных и быстрых седанов, способных удивлять не только на асфальте, но и на заснеженных дорогах.

Упомянутые модели: Bentley Continental Flying Spur (8 250 000 Р)
Упомянутые марки: Bentley
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бентли

Похожие материалы Бентли

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Брянск Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться