Новый Bentley удивит роскошью и мощностью — что скрывает прототип?

Bentley готовит электрический кроссовер Urban SUV: испытания в экстремальном холоде

Bentley выходит на рынок электрокроссоверов с новым Urban SUV. Прототип уже проходит испытания в суровых зимних условиях. Ожидается премьера в конце 2026 года. Модель обещает стать серьезным конкурентом в классе роскошных электромобилей.

Британская марка Bentley решила всерьез заявить о себе в сегменте электрических кроссоверов премиум-класса. Впервые в истории бренда на дорогах замечен прототип их будущей электрической модели, которую пока называют Urban SUV. Несмотря на плотный камуфляж, автомобиль уже успел привлечь внимание автолюбителей и экспертов, ведь Bentley нечасто экспериментирует с подобными форматами.

Судя по всему, компания еще не определилась с окончательным названием: в патентных базах фигурируют имена Mayon и Barnato. Какой из вариантов окажется на шильдике серийной машины, пока остается загадкой. Но ясно одно - Bentley намерена не просто выйти на рынок электрокаров, а сразу же задать высокую планку для конкурентов.

Сборка новинки будет организована на заводе в Кру, а официальная премьера ожидается к концу 2026 года. Если британцы не изменят своим планам, первые клиенты получат ключи уже в 2027-м. Это позволит Bentley опередить своего главного соперника - Rolls-Royce, который также готовит электрический кроссовер, но его дебют состоится позже. Интересно, что будущий Rolls-Royce будет крупнее и заменит нынешний Cullinan, окончательно отказавшись от бензиновых V12.

Недавно прототип Bentley Urban SUV был замечен на тестах в условиях настоящей зимней стужи. Несмотря на плотный виниловый камуфляж, можно разглядеть очертания кузова: машина заметно компактнее Bentayga, а ее силуэт отличается плавными линиями и лаконичным дизайном. Фары и задние фонари уже выполнены в финальном исполнении и не похожи на те, что были у концепта EXP 15.

Внутри ожидается настоящий прорыв по уровню роскоши и технологий. По предварительным данным, интерьер получит изогнутый OLED-дисплей, напоминающий решения Porsche Cayenne, ведь обе модели построены на общей платформе Premium Platform Electric (PPE). Некоторые элементы управления перекочевали из Audi Q3 и Volkswagen ID.4, но материалы отделки обещают быть на порядок выше, чем у немецких родственников.

Что касается технической начинки, то базовая версия Urban SUV, по слухам, будет выдавать более 600 лошадиных сил. Топовая модификация может приблизиться к отметке в тысячу сил, ведь у Porsche Cayenne Electric максимальная мощность достигает 1039 л.с. Bentley явно не собирается уступать в этом вопросе. Ожидается, что динамика и запас хода станут одними из лучших в классе.

Появление Urban SUV на рынке может серьезно изменить расстановку сил среди люксовых электрокроссоверов. Bentley делает ставку на сочетание фирменного стиля, передовых технологий и впечатляющей мощности. В ближайшие месяцы должны появиться новые подробности о серийной версии, а пока поклонники марки с нетерпением следят за каждым появлением прототипа на дорогах.