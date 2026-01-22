Новый Bentley удивит роскошью и мощностью — что скрывает прототип?

22 января 2026, 20:21
Bentley готовит электрический кроссовер Urban SUV: испытания в экстремальном холоде
Bentley выходит на рынок электрокроссоверов с новым Urban SUV. Прототип уже проходит испытания в суровых зимних условиях. Ожидается премьера в конце 2026 года. Модель обещает стать серьезным конкурентом в классе роскошных электромобилей.
Британская марка Bentley решила всерьез заявить о себе в сегменте электрических кроссоверов премиум-класса. Впервые в истории бренда на дорогах замечен прототип их будущей электрической модели, которую пока называют Urban SUV. Несмотря на плотный камуфляж, автомобиль уже успел привлечь внимание автолюбителей и экспертов, ведь Bentley нечасто экспериментирует с подобными форматами.
Судя по всему, компания еще не определилась с окончательным названием: в патентных базах фигурируют имена Mayon и Barnato. Какой из вариантов окажется на шильдике серийной машины, пока остается загадкой. Но ясно одно - Bentley намерена не просто выйти на рынок электрокаров, а сразу же задать высокую планку для конкурентов.
Сборка новинки будет организована на заводе в Кру, а официальная премьера ожидается к концу 2026 года. Если британцы не изменят своим планам, первые клиенты получат ключи уже в 2027-м. Это позволит Bentley опередить своего главного соперника - Rolls-Royce, который также готовит электрический кроссовер, но его дебют состоится позже. Интересно, что будущий Rolls-Royce будет крупнее и заменит нынешний Cullinan, окончательно отказавшись от бензиновых V12.
Недавно прототип Bentley Urban SUV был замечен на тестах в условиях настоящей зимней стужи. Несмотря на плотный виниловый камуфляж, можно разглядеть очертания кузова: машина заметно компактнее Bentayga, а ее силуэт отличается плавными линиями и лаконичным дизайном. Фары и задние фонари уже выполнены в финальном исполнении и не похожи на те, что были у концепта EXP 15.
Внутри ожидается настоящий прорыв по уровню роскоши и технологий. По предварительным данным, интерьер получит изогнутый OLED-дисплей, напоминающий решения Porsche Cayenne, ведь обе модели построены на общей платформе Premium Platform Electric (PPE). Некоторые элементы управления перекочевали из Audi Q3 и Volkswagen ID.4, но материалы отделки обещают быть на порядок выше, чем у немецких родственников.
Что касается технической начинки, то базовая версия Urban SUV, по слухам, будет выдавать более 600 лошадиных сил. Топовая модификация может приблизиться к отметке в тысячу сил, ведь у Porsche Cayenne Electric максимальная мощность достигает 1039 л.с. Bentley явно не собирается уступать в этом вопросе. Ожидается, что динамика и запас хода станут одними из лучших в классе.
Появление Urban SUV на рынке может серьезно изменить расстановку сил среди люксовых электрокроссоверов. Bentley делает ставку на сочетание фирменного стиля, передовых технологий и впечатляющей мощности. В ближайшие месяцы должны появиться новые подробности о серийной версии, а пока поклонники марки с нетерпением следят за каждым появлением прототипа на дорогах.
Похожие материалы Бентли
-
22.01.2026, 20:38
Дилер отказался продавать Ram 1500 TRX 2021 года даже за 5,5 млн рублей
Пикап Ram 1500 TRX 2021 года с пробегом почти 80 тысяч км не ушел с аукциона даже за 5,5 млн рублей. Дилер не согласился на такую цену, хотя автомобиль не идеален. Почему этот мощный грузовик так ценится?Читать далее
-
22.01.2026, 20:27
Lemonade отказалась страховать пробег Tesla FSD почти бесплатно - скидка оказалась мифом
В 2025 году Lemonade громко заявила о почти бесплатной страховке для пробега Tesla FSD. Но реальность оказалась совсем иной. Владельцы электрокаров столкнулись с неожиданными условиями. Скидка оказалась не такой уж и щедрой. Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:16
Hyundai Ioniq 6 N с 641 л.с. выходит в Великобритании по цене от 65 800 фунтов
Hyundai официально объявил стоимость и характеристики Ioniq 6 N для Великобритании. Электрокар получил 641 л.с. и спортивный облик. Цена удивит даже опытных автолюбителей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:11
Bugatti представил уникальный F.K.P. Hommage - дань Veyron с сердцем Chiron Super Sport
Bugatti удивил мир новым F.K.P. Hommage. Это не просто оммаж Veyron, а нечто большее. Внутри скрывается мощь Chiron Super Sport. Дизайн сочетает классику и современные технологии. Цена держится в секрете.Читать далее
-
22.01.2026, 20:05
Владелец Jeep Grand Wagoneer L 2025 года потерял почти 40 тысяч долларов за 17,7 тысяч км
Jeep Grand Wagoneer L 2025 года с премиальной отделкой и топовыми пакетами был куплен новым за внушительную сумму. Спустя год и 11 тысяч миль (17 700 км) его продали на аукционе с огромным дисконтом. Почему так произошло? Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее
-
22.01.2026, 19:34
Почему АвтоВАЗ перестал выпускать Lada Priora — в чем причина
АвтоВАЗ завершил производство Lada Priora. Причина - падение интереса к модели. Компания сделала ставку на новые автомобили. Решение было принято на фоне перемен в восприятии бренда и тенденции рынка.Читать далее
-
22.01.2026, 18:58
Редчайший Oldsmobile Jetfire 1963 года: всего шесть 4-х ступенчатых машин на ходу
Oldsmobile был не просто премиальным брендом GM. Он стал символом инноваций в США. В 1963 году появился уникальный Jetfire с турбонаддувом и редкой механикой. Почему таких машин осталось всего шесть?Читать далее
-
22.01.2026, 18:51
Преемник МКС: новая частная орбитальная станция переходит к интеграции
МКС скоро отметит 30 лет на орбите, но ее эпоха подходит к концу. Вскоре лаборатория будет списана и сойдет с орбиты. На смену придут частные станции, и одна из них уже на старте. Как изменится космос - читайте далее.Читать далее
-
22.01.2026, 18:28
Freelander возвращается: JLR и Chery запускают новый бренд электромобилей по всему миру
Freelander возвращается на мировой рынок с новыми электромобилями. JLR и Chery делают ставку на глобальное расширение. Первыми новинки увидят покупатели Ближнего Востока. Что ждет бренд дальше - интрига сохраняется.Читать далее
