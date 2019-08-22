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22 августа 2019, 00:01

Bentley готовится обновить вседорожник Bentayga

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Фото Motor1
Компания Bentley вывела на дорожные испытания рестайлинговый вседорожник Bentayga. Судя по локализации камуфляжа, изменениям подверглись бамперы, оптика и решетка радиатора.
Bentley готовится обновить вседорожник Bentayga

Фото Motor1

Bentley готовится обновить вседорожник Bentayga

Фото Motor1

Bentley готовится обновить вседорожник Bentayga

Фото Motor1

Bentley готовится обновить вседорожник Bentayga

Фото Motor1

Bentley готовится обновить вседорожник Bentayga

Фото Motor1

Bentley готовится обновить вседорожник Bentayga
Bentley готовится обновить вседорожник Bentayga
Bentley готовится обновить вседорожник Bentayga
Bentley готовится обновить вседорожник Bentayga
Bentley готовится обновить вседорожник Bentayga
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Вседорожник Bentley Bentayga вышел на рынок в 2015 году. Своим названием он обязан скалам Бентайга на острове Гран-Канария. Кроссовер стал огромным успехом для Bentley – на его долю приходится почти половина продаж бренда. Тем не менее, в компании не планируют ни расширять SUV-линейку, ни даже выпускать купе-версию Bentayga. Как заявил глава компании Эдриан Холлмарк, инженеры сосредоточатся на совершенствовании технологий. Bentayga обладает огромным потенциалом, реализовать который еще только предстоит в будущем.

По всей видимости, в ходе рестайлинга Bentley Bentayga приблизится по дизайну к последним моделям марки. «Кругляши» фар головного света сделают практически одинакового размера. Сейчас у кроссовера внешние фары существенно меньше. Задние фонари получат иную графику с закругленными секциями стоп-сигналов вместо нынешних прямоугольных.

Разумеется, вседорожник ждут изменения, которые не видны снаружи. Bentley наверняка обновит медиасистему, к которой сейчас у клиентов много претензий, а также скорректирует дизайн интерьера и предложит новые варианты отделки. Вероятны изменения в мощности мотора, настройках трансмиссии и ходовой части. Премьера новинки ожидается в начале 2020 года.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Bentley Bentayga стал гибридом
спасибо за инфу.
manatik
Bentley привез в Женеву Bentayga V8
Золотую серединку сделали, между "экономичным" дизелем и монстром в 600 лошадей. Возможно, это и будет самый удачный вариант. Красивый автомобиль, жаль, что стоит, как квартира в центре Москвы...
Олег
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
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Bentley готовится обновить вседорожник Bentayga
{{material_126562}}Вседорожник Bentley Bentayga вышел на рынок в 2015 году. Своим названием он обязан скалам Бентайга на острове Гран-Канария. Кроссовер стал огромным успехом для Bentley – на его долю приходится почти половина продаж бренда. Тем не менее, в компании не планируют ни расширять SUV-линейку, ни даже выпускать купе-версию Bentayga. Как заявил глава компании Эдриан Холлмарк, инженеры сосредоточатся на совершенствовании технологий. Bentayga обладает огромным потенциалом, реализовать который еще только предстоит в будущем.По всей видимости, в ходе рестайлинга Bentley Bentayga приблизится по дизайну к последним моделям марки. «Кругляши» фар головного света сделают практически одинакового размера. Сейчас у кроссовера внешние фары существенно меньше. Задние фонари получат иную графику с закругленными секциями стоп-сигналов вместо нынешних прямоугольных.Разумеется, вседорожник ждут изменения, которые не видны снаружи. Bentley наверняка обновит медиасистему, к которой сейчас у клиентов много претензий, а также скорректирует дизайн интерьера и предложит новые варианты отделки. Вероятны изменения в мощности мотора, настройках трансмиссии и ходовой части. Премьера новинки ожидается в начале 2020 года.
2019-08-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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