22 августа 2019, 00:01
Bentley готовится обновить вседорожник Bentayga
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Фото Motor1
Компания Bentley вывела на дорожные испытания рестайлинговый вседорожник Bentayga. Судя по локализации камуфляжа, изменениям подверглись бамперы, оптика и решетка радиатора.
Фото Motor1
Фото Motor1
Фото Motor1
Фото Motor1
Фото Motor1
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По всей видимости, в ходе рестайлинга Bentley Bentayga приблизится по дизайну к последним моделям марки. «Кругляши» фар головного света сделают практически одинакового размера. Сейчас у кроссовера внешние фары существенно меньше. Задние фонари получат иную графику с закругленными секциями стоп-сигналов вместо нынешних прямоугольных.
Разумеется, вседорожник ждут изменения, которые не видны снаружи. Bentley наверняка обновит медиасистему, к которой сейчас у клиентов много претензий, а также скорректирует дизайн интерьера и предложит новые варианты отделки. Вероятны изменения в мощности мотора, настройках трансмиссии и ходовой части. Премьера новинки ожидается в начале 2020 года.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
спасибо за инфу.
Золотую серединку сделали, между "экономичным" дизелем и монстром в 600 лошадей. Возможно, это и будет самый удачный вариант. Красивый автомобиль, жаль, что стоит, как квартира в центре Москвы...
Хорошая машина, мне бы такую.
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