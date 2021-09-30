30 сентября 2021, 23:50
Bentley Криштиану Роналду оставили без бензина: 7 часов напрасного ожидания на заправке
Топливный кризис в Великобритании набирает обороты. От нехватки топлива на местных заправках страдают все: простые водители, автомобили экстренных служб и даже миллионеры.
Дарья Климова Фото: The Sun
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Фото: The Sun
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В последние несколько месяцев Британия столкнулась c перебоями в поставках топлива на АЗС из-за нехватки водителей ...Читать далее
Напомним, кризис в Великобритании отчасти связан с нехваткой водителей грузовиков. Топлива в стране много, но его просто некому подвозить на заправочные станции. Ситуацию усугубила паника среди местных жителей, бросившихся запасаться бензином впрок. В итоге, в одной лодке оказались все – и бедные, и богатые.
Упомянутые модели: Bentley Flying Spur
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