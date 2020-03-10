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10 марта 2020, 07:57

Bentley Mulsanne могут отправить в отставку

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Компания Bentley считает нецелесообразным разрабатывать седан Mulsanne нового поколения. Продажи модели, построенной на оригинальной платформе, не столь велики и не окупят затрат на создание нового автомобиля.
Bentley Mulsanne могут отправить в отставку

 

Bentley Mulsanne могут отправить в отставку

 

Bentley Mulsanne могут отправить в отставку

 

Bentley Mulsanne могут отправить в отставку

 

Bentley Mulsanne могут отправить в отставку

 

Bentley Mulsanne могут отправить в отставку

 

Bentley Mulsanne могут отправить в отставку

 

Bentley Mulsanne могут отправить в отставку

 

Bentley Mulsanne могут отправить в отставку
Bentley Mulsanne могут отправить в отставку
Bentley Mulsanne могут отправить в отставку
Bentley Mulsanne могут отправить в отставку
Bentley Mulsanne могут отправить в отставку
Bentley Mulsanne могут отправить в отставку
Bentley Mulsanne могут отправить в отставку
Bentley Mulsanne могут отправить в отставку
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В 2019 году компания Bentley реализовала по всему миру более 11 тысяч автомобилей. Почти половина пришлась на вседорожники Bentayga, их продажи выросли на 18% по сравнению с 2018 годом. В итоговом пресс-релизе флагманский седан Mulsanne не упоминается вовсе. Обычно это означает, что продажи модели настолько низки, что автопроизводитель не хочет даже упоминать об автомобиле.

Журналисты Top Gear все-таки спросили главу Bentley Эдриана Холлмарка, сколько удалось продать экземпляров Mulsanne. Оказалось, порядка 500 единиц. Для сравнения, тираж его предшественника, Arnage, составлял не менее 1 200 автомобилей в год. Вседорожники постепенно отвоевывают долю рынка и теснят седаны, даже такие роскошные, как Mulsanne. В ближайшее время на рынок выйдет прощальная серия Bentley Mulsanne от Mulliner, а затем седан отправят в отставку.

Автомобиль появился на рынке в 2010 году и стал первой моделью Bentley с 1930 года, построенной на собственной платформе. Шесть лет спустя Mulsanne перенес рестайлинг. Речи о создании седана нового поколения сейчас не идет. Скромные продажи не смогут окупить затрат, необходимых на разработку новинки, особенно с учетом возрастающих экологических требований по уровню выбросов. Место флагмана британской марки займет Flying Spur, третье поколение которого дебютировало летом 2019 года. По словам господина Холлмарка, новый Flying Spur не сможет полностью заполнить пустоту, образовавшуюся после «кончины» Mulsanne. Однако он более совершенен, чем любой автомобиль, который когда-либо выпускала компания, и продается в 6 раз лучше, чем Mulsanne.

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Отзывы по теме
Итоги 2019-го. Главные премиальные новинки в России
У БМВ и Бентли шикарный дизайн получился, за статью спасибо автору.
МароКанеЦ
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
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Bentley Mulsanne могут отправить в отставку
{{material_127532}}В 2019 году компания Bentley реализовала по всему миру более 11 тысяч автомобилей. Почти половина пришлась на вседорожники Bentayga, их продажи выросли на 18% по сравнению с 2018 годом. В итоговом пресс-релизе флагманский седан Mulsanne не упоминается вовсе. Обычно это означает, что продажи модели настолько низки, что автопроизводитель не хочет даже упоминать об автомобиле.Журналисты Top Gear все-таки спросили главу Bentley Эдриана Холлмарка, сколько удалось продать экземпляров Mulsanne. Оказалось, порядка 500 единиц. Для сравнения, тираж его предшественника, Arnage, составлял не менее 1 200 автомобилей в год. Вседорожники постепенно отвоевывают долю рынка и теснят седаны, даже такие роскошные, как Mulsanne. В ближайшее время на рынок выйдет прощальная серия Bentley Mulsanne от Mulliner, а затем седан отправят в отставку.Автомобиль появился на рынке в 2010 году и стал первой моделью Bentley с 1930 года, построенной на собственной платформе. Шесть лет спустя Mulsanne перенес рестайлинг. Речи о создании седана нового поколения сейчас не идет. Скромные продажи не смогут окупить затрат, необходимых на разработку новинки, особенно с учетом возрастающих экологических требований по уровню выбросов. Место флагмана британской марки займет Flying Spur, третье поколение которого дебютировало летом 2019 года. По словам господина Холлмарка, новый Flying Spur не сможет полностью заполнить пустоту, образовавшуюся после «кончины» Mulsanne. Однако он более совершенен, чем любой автомобиль, который когда-либо выпускала компания, и продается в 6 раз лучше, чем Mulsanne.
2020-03-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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