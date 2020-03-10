10 марта 2020, 07:57
Bentley Mulsanne могут отправить в отставку
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Компания Bentley считает нецелесообразным разрабатывать седан Mulsanne нового поколения. Продажи модели, построенной на оригинальной платформе, не столь велики и не окупят затрат на создание нового автомобиля.
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Журналисты Top Gear все-таки спросили главу Bentley Эдриана Холлмарка, сколько удалось продать экземпляров Mulsanne. Оказалось, порядка 500 единиц. Для сравнения, тираж его предшественника, Arnage, составлял не менее 1 200 автомобилей в год. Вседорожники постепенно отвоевывают долю рынка и теснят седаны, даже такие роскошные, как Mulsanne. В ближайшее время на рынок выйдет прощальная серия Bentley Mulsanne от Mulliner, а затем седан отправят в отставку.
Автомобиль появился на рынке в 2010 году и стал первой моделью Bentley с 1930 года, построенной на собственной платформе. Шесть лет спустя Mulsanne перенес рестайлинг. Речи о создании седана нового поколения сейчас не идет. Скромные продажи не смогут окупить затрат, необходимых на разработку новинки, особенно с учетом возрастающих экологических требований по уровню выбросов. Место флагмана британской марки займет Flying Spur, третье поколение которого дебютировало летом 2019 года. По словам господина Холлмарка, новый Flying Spur не сможет полностью заполнить пустоту, образовавшуюся после «кончины» Mulsanne. Однако он более совершенен, чем любой автомобиль, который когда-либо выпускала компания, и продается в 6 раз лучше, чем Mulsanne.
Комментарии
Комментарии пользователей
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У БМВ и Бентли шикарный дизайн получился, за статью спасибо автору.
Хорошая машина, мне бы такую.
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
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