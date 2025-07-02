Bentley обновила эмблему впервые за 23 года

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Работой над новым логотипом руководил главный дизайнер Bentley Робин Пейдж. Финальную версию предложил Янг Нам, сотрудник команды дизайна интерьеров. Перед разработчиками стояла задача сохранить ключевые элементы старого логотипа – ромбовидную структуру крыльев и центральную литеру B, но при этом упростить изображение и адаптировать под современные стандарты. Так, форма крыльев стала более угловатой и агрессивной, а нижние перья решили полностью удалить.

Особое внимание уделили графической составляющей. Центральная буква B теперь может использоваться отдельно от крыльев, что удобно для цифровых платформ и рекламных материалов. Дизайнеры черпали вдохновение в мире дорогих часов, стремясь к минимализму и строгости форм. При этом бренд отказался от тренда на плоские, одномерные логотипы, сохранив объемность и трехмерность, чтобы усилить эффект премиальности.

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Первоначальный вариант Winged B был создан еще в 1919 году художником Фредериком Гордоном Кросби. Следующие изменения произошли в 1931 году после перехода компании под контроль Rolls-Royce. Последний раз эмблему обновляли в 2002 году перед запуском первого поколения Continental GT. Теперь обновленная Winged B будет использоваться на новых автомобилях марки. Первым ее получит электрический прототип, премьера которого запланирована на 8 июля.

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