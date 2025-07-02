Bentley обновила эмблему впервые за 23 года
Особое внимание уделили графической составляющей. Центральная буква B теперь может использоваться отдельно от крыльев, что удобно для цифровых платформ и рекламных материалов. Дизайнеры черпали вдохновение в мире дорогих часов, стремясь к минимализму и строгости форм. При этом бренд отказался от тренда на плоские, одномерные логотипы, сохранив объемность и трехмерность, чтобы усилить эффект премиальности.
Первоначальный вариант Winged B был создан еще в 1919 году художником Фредериком Гордоном Кросби. Следующие изменения произошли в 1931 году после перехода компании под контроль Rolls-Royce. Последний раз эмблему обновляли в 2002 году перед запуском первого поколения Continental GT. Теперь обновленная Winged B будет использоваться на новых автомобилях марки. Первым ее получит электрический прототип, премьера которого запланирована на 8 июля.
-
02.07.2025, 08:32
Сколько надо работать, чтобы купить в России подержанную Lada или Hyundai
По данным совместного исследования сервиса «Авто.ру» и платформы hh.ru за первое полугодие 2025 года, среднестатистическому россиянину для покупки подержанной Lada Vesta необходимо около 14 медианных зарплат. Для приобретения Hyundai Solaris потребуется более 17 зарплат.Читать далее
-
02.07.2025, 08:17
В Россию стали реже привозить автомобильные новинки
Число новых моделей, представленных на российском авторынке в первом полугодии 2025 года, сократилось более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты рассказали об успешных дебютах и громких провалах.Читать далее
-
02.07.2025, 07:53
Инфраструктура для электромобилей в России развивается быстрее, чем сам рынок электрокаров
Компания Sitronics Electro специализируется на производстве и эксплуатации зарядных станций. По ее данным, за последние пять лет число быстрых зарядных станций в стране увеличилось в 17 раз, тогда как парк электромобилей вырос в 12,4 раза.Читать далее
-
01.07.2025, 18:10
Директора автошколы обвинили в мошенничестве: взятки с учеников брал, но в ГИБДД не передавал
В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из частных автошкол, который обвиняется в массовом мошенничестве. По версии следствия, мужчина в течение пяти лет систематически обманывал учеников своего образовательного центра: полсотни пострадавших и миллион рублей ущерба. Читать далее
-
01.07.2025, 17:25
Представлен новый 1,8-литровый мотор для Lada Niva: главные особенности
На смену проверенному 1,7-литровому двигателю в семействе Lada Niva осенью 2025 года придет новый 1,8-литровый агрегат мощностью 90 л.с. и крутящим моментом до 153 Нм. На презентации нового мотора АвтоВАЗ рассказал о его главных особенностях.Читать далее
-
01.07.2025, 16:20
Новый двигатель и LED-оптика: АвтоВАЗ назвал стоимость обновленной «Нивы»
АвтоВАЗ официально объявил сроки начала продаж рестайлинговой версии внедорожника Lada Niva Travel. Новинка появится у дилеров в четвертом квартале 2025 года. Ориентировочные цены уже известны.Читать далее
-
02.07.2025, 08:32
Сколько надо работать, чтобы купить в России подержанную Lada или Hyundai
По данным совместного исследования сервиса «Авто.ру» и платформы hh.ru за первое полугодие 2025 года, среднестатистическому россиянину для покупки подержанной Lada Vesta необходимо около 14 медианных зарплат. Для приобретения Hyundai Solaris потребуется более 17 зарплат.Читать далее
-
02.07.2025, 08:17
В Россию стали реже привозить автомобильные новинки
Число новых моделей, представленных на российском авторынке в первом полугодии 2025 года, сократилось более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты рассказали об успешных дебютах и громких провалах.Читать далее
-
02.07.2025, 07:53
Инфраструктура для электромобилей в России развивается быстрее, чем сам рынок электрокаров
Компания Sitronics Electro специализируется на производстве и эксплуатации зарядных станций. По ее данным, за последние пять лет число быстрых зарядных станций в стране увеличилось в 17 раз, тогда как парк электромобилей вырос в 12,4 раза.Читать далее
-
01.07.2025, 18:10
Директора автошколы обвинили в мошенничестве: взятки с учеников брал, но в ГИБДД не передавал
В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из частных автошкол, который обвиняется в массовом мошенничестве. По версии следствия, мужчина в течение пяти лет систематически обманывал учеников своего образовательного центра: полсотни пострадавших и миллион рублей ущерба. Читать далее
-
01.07.2025, 17:25
Представлен новый 1,8-литровый мотор для Lada Niva: главные особенности
На смену проверенному 1,7-литровому двигателю в семействе Lada Niva осенью 2025 года придет новый 1,8-литровый агрегат мощностью 90 л.с. и крутящим моментом до 153 Нм. На презентации нового мотора АвтоВАЗ рассказал о его главных особенностях.Читать далее
-
01.07.2025, 16:20
Новый двигатель и LED-оптика: АвтоВАЗ назвал стоимость обновленной «Нивы»
АвтоВАЗ официально объявил сроки начала продаж рестайлинговой версии внедорожника Lada Niva Travel. Новинка появится у дилеров в четвертом квартале 2025 года. Ориентировочные цены уже известны.Читать далее
- 5 420 000 РEXEED RX 2024 в Москве
- 2 110 000 РAudi Q5 2013 в Москве
- 12 800 000 РVolvo XC90 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 3 120 000 РChery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий