Даже Bentley ошибается: почему 8 роскошных Continental получили слишком короткий карданный вал и чем это грозит

11 июня 2026, 15:57
Bentley объявила бесплатную замену карданного вала на Continental GT и GTC 2026 года
Bentley объявила бесплатную замену карданного вала на Continental GT и GTC 2026 года
Bentley запускает сервисную кампанию для новых Continental GT и GTC 2026 года. Причина - ошибка поставщика, из-за которой карданный вал оказался короче нормы. Владельцам уже разосланы уведомления, а дилеры готовы бесплатно устранить проблему. Почему это важно и какие последствия могут быть - разбираемся в деталях.
Владельцы Bentley Continental GT и GTC 2026 года выпуска в США столкнулись с неожиданной новостью: производитель начал сервисную кампанию по бесплатной замене карданного вала. Причина - выявленный дефект, который может привести к серьезным последствиям для безопасности и комфорта вождения. Для российских автолюбителей эта история интересна тем, как даже премиальные бренды не застрахованы от ошибок поставщиков, а также тем, как быстро реагируют на такие ситуации.
Как сообщает Российская Газета, проблема затронула всего восемь автомобилей, что для массовых отзывов - редкость. Пять из них - Continental GT, собранные с 6 февраля по 12 марта 2026 года, еще три - Continental GTC, выпущенные с 18 февраля по 9 марта того же года. Все машины предназначены для американского рынка. Причиной стала ошибка поставщика, который поставил деталь, не соответствующую спецификациям Bentley: карданный вал оказался короче, чем требуется. Это может привести к ослаблению крепежной гайки, появлению посторонних шумов, вибраций и даже смещению рулевого колеса.
Владельцы уже получили уведомления и должны обратиться к официальным дилерам Bentley. Там специалисты проведут осмотр, который займет около 30 минут. Если дефект подтвердится, замена детали займет еще примерно три часа. Все работы выполняются бесплатно для клиента. Bentley подчеркивает, что безопасность водителей и пассажиров - приоритет, поэтому реагирует на малейшие отклонения от стандартов.
Интересно, что подобные сервисные кампании не редкость даже среди премиальных марок. Например, недавно обсуждалась ситуация с отказами дилеров в гарантийном ремонте китайских автомобилей, что вызвало бурную реакцию среди владельцев - подробнее об этом можно узнать в материале о массовых отказах дилеров в гарантийном ремонте. В случае с Bentley подход к клиентам остается максимально лояльным, что подтверждает репутацию бренда.
Стоимость Bentley Continental GT в США стартует примерно от 290 000 долларов, а эксклюзивные версии могут стоить более 350 000 долларов. Несмотря на высокую цену, даже такие автомобили не застрахованы от производственных нюансов. Важно отметить, что отзыв не затронул европейский или российский рынки, однако ситуация показывает: контроль качества и быстрая реакция на проблемы остаются ключевыми даже для люксовых брендов. Для покупателей это сигнал - внимательно относиться к сервисным уведомлениям и не игнорировать приглашения на диагностику, ведь даже незначительный дефект может привести к серьезным последствиям на дороге.
Похожие материалы Бентли
-
15.04.2026, 09:25
В Москве 560-сильный Bentley Continental GT выставлен на продажу по цене Lada Vesta
Редкая возможность для ценителей роскоши: в столице появился Bentley Continental GT 2005 года с полным приводом и 560 л.с. по цене, которая удивит даже опытных автолюбителей. Какие нюансы скрывает история этого автомобиля и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях. Мало кто догадывается, какие подводные камни могут встретиться при выборе подобных машин.Читать далее
-
24.02.2026, 11:08
Редкий Bentley Continental GTC 2007 года выставлен на аукцион без минимальной цены
На аукционе без резерва появился Bentley Continental GTC 2007 года с минимальным пробегом и прозрачной историей. Автомобиль в оригинальном состоянии, с сервисной документацией и редкой комплектацией. Почему этот лот может стать выгодной находкой для ценителей роскошных авто - разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.02.2026, 11:09
Продажи подержанных люксовых авто в России обновили исторический максимум в 2025 году
Вышло исследование: в 2025 году россияне приобрели рекордное количество подержанных автомобилей класса Luxury. Продажи в этом сегменте не просто растут - они бьют исторические максимумы уже несколько лет подряд. Какие марки и модели оказались в центре внимания, и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.12.2025, 12:59
Bentley стала лидером люксового сегмента в России обогнав Lamborghini
Рынок роскошных авто снова растет. Продажи в ноябре показали рекорд. Британский бренд занял первое место. Кто же стал главным аутсайдером? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.11.2025, 07:46
Bentley возвращает легенду Supersports: новый Continental GT станет самым легким и редким
Bentley готовит к премьере уникальный Continental GT Supersports. Модель обещает стать самой легкой и ориентированной на водителя в истории бренда. Ожидается ограниченный тираж и задний привод. Подробности держатся в секрете, интрига нарастает.Читать далее
-
23.09.2025, 18:27
Bentley сохранит бензиновые моторы в своих топовых моделях
В компании приняли неожиданное решение. Подробности пока держатся в секрете. Ожидаются перемены в модельной линейке. Следите за развитием событий в мире автомобилей.Читать далее
-
21.08.2025, 09:21
Продажи подержанных автомобилей класса люкс в России продолжают уверенный рост в июле 2025 года
В июле 2025 года российский рынок подержанных автомобилей сегмента Luxury показал значительный рост: было куплено 248 машин, что на 19% больше, чем год назад. Лидерами стали Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
16.05.2025, 10:53
Российский люкс не в курсе кризиса: продажи Bentley и Rolls-Royce растут на фоне общего падения рынка
По данным аналитического агентства «Автостат», в апреле 2025 года в России было реализовано 78 новых автомобилей премиального сегмента Luxury. Это на 15% больше, чем годом ранее. Результат особенно впечатляет с учетом общего падения отечественного авторынка на 26%. Читать далее
-
06.05.2025, 08:15
Роскошный Bentley Continental GT уже месяц не могут продать по цене Lada Granta
Среди множества предложений на рынке подержанных автомобилей выделяется необычное объявление: в Москве уже месяц не могут продать роскошный Bentley Continental GT 2004 года за 1,35 млн рублей — сумму, которая сегодня вполне соответствует топовой комплектации Lada Granta.Читать далее
-
29.04.2025, 14:27
Редкий Bentley Continental GT3-R без пробега отдают за 42 млн рублей
В Москве выставили на продажу редкое спортивное купе Bentley Continental GT3-R, выпущенное в 2015 году ограниченной серией в 300 экземпляров. Автомобиль интересен не только уникальностью, но и минимальным пробегом. Похоже, единственный владелец за 10 лет не проехал на нем ни метра.Читать далее
Похожие материалы Бентли
-
15.04.2026, 09:25
В Москве 560-сильный Bentley Continental GT выставлен на продажу по цене Lada Vesta
Редкая возможность для ценителей роскоши: в столице появился Bentley Continental GT 2005 года с полным приводом и 560 л.с. по цене, которая удивит даже опытных автолюбителей. Какие нюансы скрывает история этого автомобиля и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях. Мало кто догадывается, какие подводные камни могут встретиться при выборе подобных машин.Читать далее
-
24.02.2026, 11:08
Редкий Bentley Continental GTC 2007 года выставлен на аукцион без минимальной цены
На аукционе без резерва появился Bentley Continental GTC 2007 года с минимальным пробегом и прозрачной историей. Автомобиль в оригинальном состоянии, с сервисной документацией и редкой комплектацией. Почему этот лот может стать выгодной находкой для ценителей роскошных авто - разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.02.2026, 11:09
Продажи подержанных люксовых авто в России обновили исторический максимум в 2025 году
Вышло исследование: в 2025 году россияне приобрели рекордное количество подержанных автомобилей класса Luxury. Продажи в этом сегменте не просто растут - они бьют исторические максимумы уже несколько лет подряд. Какие марки и модели оказались в центре внимания, и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.12.2025, 12:59
Bentley стала лидером люксового сегмента в России обогнав Lamborghini
Рынок роскошных авто снова растет. Продажи в ноябре показали рекорд. Британский бренд занял первое место. Кто же стал главным аутсайдером? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.11.2025, 07:46
Bentley возвращает легенду Supersports: новый Continental GT станет самым легким и редким
Bentley готовит к премьере уникальный Continental GT Supersports. Модель обещает стать самой легкой и ориентированной на водителя в истории бренда. Ожидается ограниченный тираж и задний привод. Подробности держатся в секрете, интрига нарастает.Читать далее
-
23.09.2025, 18:27
Bentley сохранит бензиновые моторы в своих топовых моделях
В компании приняли неожиданное решение. Подробности пока держатся в секрете. Ожидаются перемены в модельной линейке. Следите за развитием событий в мире автомобилей.Читать далее
-
21.08.2025, 09:21
Продажи подержанных автомобилей класса люкс в России продолжают уверенный рост в июле 2025 года
В июле 2025 года российский рынок подержанных автомобилей сегмента Luxury показал значительный рост: было куплено 248 машин, что на 19% больше, чем год назад. Лидерами стали Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
16.05.2025, 10:53
Российский люкс не в курсе кризиса: продажи Bentley и Rolls-Royce растут на фоне общего падения рынка
По данным аналитического агентства «Автостат», в апреле 2025 года в России было реализовано 78 новых автомобилей премиального сегмента Luxury. Это на 15% больше, чем годом ранее. Результат особенно впечатляет с учетом общего падения отечественного авторынка на 26%. Читать далее
-
06.05.2025, 08:15
Роскошный Bentley Continental GT уже месяц не могут продать по цене Lada Granta
Среди множества предложений на рынке подержанных автомобилей выделяется необычное объявление: в Москве уже месяц не могут продать роскошный Bentley Continental GT 2004 года за 1,35 млн рублей — сумму, которая сегодня вполне соответствует топовой комплектации Lada Granta.Читать далее
-
29.04.2025, 14:27
Редкий Bentley Continental GT3-R без пробега отдают за 42 млн рублей
В Москве выставили на продажу редкое спортивное купе Bentley Continental GT3-R, выпущенное в 2015 году ограниченной серией в 300 экземпляров. Автомобиль интересен не только уникальностью, но и минимальным пробегом. Похоже, единственный владелец за 10 лет не проехал на нем ни метра.Читать далее