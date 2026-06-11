Даже Bentley ошибается: почему 8 роскошных Continental получили слишком короткий карданный вал и чем это грозит

Bentley объявила бесплатную замену карданного вала на Continental GT и GTC 2026 года

Bentley запускает сервисную кампанию для новых Continental GT и GTC 2026 года. Причина - ошибка поставщика, из-за которой карданный вал оказался короче нормы. Владельцам уже разосланы уведомления, а дилеры готовы бесплатно устранить проблему. Почему это важно и какие последствия могут быть - разбираемся в деталях.

Bentley запускает сервисную кампанию для новых Continental GT и GTC 2026 года. Причина - ошибка поставщика, из-за которой карданный вал оказался короче нормы. Владельцам уже разосланы уведомления, а дилеры готовы бесплатно устранить проблему. Почему это важно и какие последствия могут быть - разбираемся в деталях.

Владельцы Bentley Continental GT и GTC 2026 года выпуска в США столкнулись с неожиданной новостью: производитель начал сервисную кампанию по бесплатной замене карданного вала. Причина - выявленный дефект, который может привести к серьезным последствиям для безопасности и комфорта вождения. Для российских автолюбителей эта история интересна тем, как даже премиальные бренды не застрахованы от ошибок поставщиков, а также тем, как быстро реагируют на такие ситуации.

Как сообщает Российская Газета, проблема затронула всего восемь автомобилей, что для массовых отзывов - редкость. Пять из них - Continental GT, собранные с 6 февраля по 12 марта 2026 года, еще три - Continental GTC, выпущенные с 18 февраля по 9 марта того же года. Все машины предназначены для американского рынка. Причиной стала ошибка поставщика, который поставил деталь, не соответствующую спецификациям Bentley: карданный вал оказался короче, чем требуется. Это может привести к ослаблению крепежной гайки, появлению посторонних шумов, вибраций и даже смещению рулевого колеса.

Владельцы уже получили уведомления и должны обратиться к официальным дилерам Bentley. Там специалисты проведут осмотр, который займет около 30 минут. Если дефект подтвердится, замена детали займет еще примерно три часа. Все работы выполняются бесплатно для клиента. Bentley подчеркивает, что безопасность водителей и пассажиров - приоритет, поэтому реагирует на малейшие отклонения от стандартов.

Интересно, что подобные сервисные кампании не редкость даже среди премиальных марок. Например, недавно обсуждалась ситуация с отказами дилеров в гарантийном ремонте китайских автомобилей, что вызвало бурную реакцию среди владельцев - подробнее об этом можно узнать в материале о массовых отказах дилеров в гарантийном ремонте. В случае с Bentley подход к клиентам остается максимально лояльным, что подтверждает репутацию бренда.

Стоимость Bentley Continental GT в США стартует примерно от 290 000 долларов, а эксклюзивные версии могут стоить более 350 000 долларов. Несмотря на высокую цену, даже такие автомобили не застрахованы от производственных нюансов. Важно отметить, что отзыв не затронул европейский или российский рынки, однако ситуация показывает: контроль качества и быстрая реакция на проблемы остаются ключевыми даже для люксовых брендов. Для покупателей это сигнал - внимательно относиться к сервисным уведомлениям и не игнорировать приглашения на диагностику, ведь даже незначительный дефект может привести к серьезным последствиям на дороге.