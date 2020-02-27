27 февраля 2020, 06:45
Bentley опубликовала тизер Mulliner Bacalar
- 121
- 0
Фото: Bentley
Компания Bentley в преддверии официальной премьеры опубликовала тизер уникальной модели Bacalar от ателье Mulliner. Целиком автомобиль покажут на Женевском автосалоне 3 марта.
Ранее мы писали
Компания Bentley представит 3 марта на Женевском автосалоне новую модель, созданную в сотрудничестве со специалистами ...Читать далее
На Международном автосалоне в Женеве, открытие которого состоится 3 марта, на стенде Bentley поклонники также увидят Continental GT Mulliner Convertible и концепт-кар Bentley EXP 100 GT, созданный в честь столетия британской марки. Именно этот автомобиль вдохновлял дизайнеров при создании Bacalar.
Как отмечают в компании, модель Bentley Mulliner Bacalar стала нечто большим, чем воплощением будущего кузовного дизайна. Mulliner — одно из старейших кузовных ателье, его мастера создают эксклюзивные модели с 2002 года. В отделке интерьера Bacalar могут появиться элементы из реликтового разнолистного тополя с медными вкраплениями. Тираж модели, скорее всего, будет ограничен 10 образцами. Под капотом Bacalar разместится 6,0-литровый силовой агрегат W12 с двумя турбинами, который будет работать в паре с 8-ступенчатым «роботом».
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Бампера, Двери, Крылья, фары и многое другое Цена договорная Телефон 89162820393 Егор
Хорошая машина, мне бы такую.
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве