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27 февраля 2020, 06:45

Bentley опубликовала тизер Mulliner Bacalar

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Фото: Bentley
Компания Bentley в преддверии официальной премьеры опубликовала тизер уникальной модели Bacalar от ателье Mulliner. Целиком автомобиль покажут на Женевском автосалоне 3 марта.
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С 1930 года компания во второй раз выпустила двухместный Bentley Bacalar. Мастера подразделения Mulliner вручную создавали образ эксклюзивной модели. Автомобиль оснащен эргономичными сиденьями, за которыми расположился багажный отсек. Дополняют образ два стильных дорожных чемодана. При их создании также были использованы экологически чистые материалы, что и в интерьере автомобиля.

На Международном автосалоне в Женеве, открытие которого состоится 3 марта, на стенде Bentley поклонники также увидят Continental GT Mulliner Convertible и концепт-кар Bentley EXP 100 GT, созданный в честь столетия британской марки. Именно этот автомобиль вдохновлял дизайнеров при создании Bacalar.

Как отмечают в компании, модель Bentley Mulliner Bacalar стала нечто большим, чем воплощением будущего кузовного дизайна. Mulliner — одно из старейших кузовных ателье, его мастера создают эксклюзивные модели с 2002 года. В отделке интерьера Bacalar могут появиться элементы из реликтового разнолистного тополя с медными вкраплениями. Тираж модели, скорее всего, будет ограничен 10 образцами. Под капотом Bacalar разместится 6,0-литровый силовой агрегат W12 с двумя турбинами, который будет работать в паре с 8-ступенчатым «роботом».

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Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
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Bentley опубликовала тизер Mulliner Bacalar
{{material_128925}}С 1930 года компания во второй раз выпустила двухместный Bentley Bacalar. Мастера подразделения Mulliner вручную создавали образ эксклюзивной модели. Автомобиль оснащен эргономичными сиденьями, за которыми расположился багажный отсек. Дополняют образ два стильных дорожных чемодана. При их создании также были использованы экологически чистые материалы, что и в интерьере автомобиля.На Международном автосалоне в Женеве, открытие которого состоится 3 марта, на стенде Bentley поклонники также увидят Continental GT Mulliner Convertible и концепт-кар Bentley EXP 100 GT, созданный в честь столетия британской марки. Именно этот автомобиль вдохновлял дизайнеров при создании Bacalar.Как отмечают в компании, модель Bentley Mulliner Bacalar стала нечто большим, чем воплощением будущего кузовного дизайна. Mulliner — одно из старейших кузовных ателье, его мастера создают эксклюзивные модели с 2002 года. В отделке интерьера Bacalar могут появиться элементы из реликтового разнолистного тополя с медными вкраплениями. Тираж модели, скорее всего, будет ограничен 10 образцами. Под капотом Bacalar разместится 6,0-литровый силовой агрегат W12 с двумя турбинами, который будет работать в паре с 8-ступенчатым «роботом».
2020-02-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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