28 декабря 2017, 14:18

Bentley оснастит кроссовер новым мотором

Bentley работает над новой модификацией кроссовера Bentayga. Автомобиль к лету следующего года должен получить новый битурбированный агрегат V8 объемом 4 литра.
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Bentley Bentayga
Выпускается с 2015 г.
Аналогичным мотором располагают кроссоверы Porsche Cayenne и Lamborghini Urus. В первом случае отдача агрегата составляет 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента, во втором - 650 сил и 850 Нм. Сколько будет выдавать «сердце» Bentayga, не уточняется.

Ранее сообщалось, что руководство Bentley одобрило идею выпуска мощной версии своего кроссовера Bentayga. Новинка под названием GT3 R должна появиться в продаже на мировом авторынке в 2019 году.

По словам главы британской марки Вольфганга Дюрхаймера, такую версию ждут поклонники марки. Кроме того, «горячая» модификация необходима для того, чтобы составить достойную конкуренцию «одноклассникам» - Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus, BMW X7 и Audi Q8.

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Хорошая машина, мне бы такую.
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ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
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Bentley оснастит кроссовер новым мотором
{{model_6225}} Аналогичным мотором располагают кроссоверы Porsche Cayenne и Lamborghini Urus. В первом случае отдача агрегата составляет 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента, во втором - 650 сил и 850 Нм. Сколько будет выдавать «сердце» Bentayga, не уточняется.Ранее сообщалось, что руководство Bentley одобрило идею выпуска мощной версии своего кроссовера Bentayga. Новинка под названием GT3 R должна появиться в продаже на мировом авторынке в 2019 году.По словам главы британской марки Вольфганга Дюрхаймера, такую версию ждут поклонники марки. Кроме того, «горячая» модификация необходима для того, чтобы составить достойную конкуренцию «одноклассникам» - Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus, BMW X7 и Audi Q8.
2017-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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