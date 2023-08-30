Bentley отзывает 3,5 тысячи автомобилей: плохой бензин может довести до пожара

Ранее мы писали Посмотри, как мог бы выглядеть Bentley Bentayga в 1980-е годы Первые роскошные внедорожники были созданы в 1980-х годах, но среди них не было грандов типа Bentley или Rolls-Royce ... Читать далее

Первые жалобы на запах бензина в салоне начали поступать от владельцев Bentley Bentayga еще в 2021 году, но потребовалось довольно много времени, чтобы установить причину неисправности. Оказалось, что при определенном стечении обстоятельств перегреваются электрические разъемы модуля подачи топлива в бензобаке. В результате элементы модуля расплавляются и топливо начинает вытекать через верхнюю часть бака.

Проблема возникает только если в баке залит плохой бензин, а на улице – жара. В этом случает топливный насос начинает барахлить, нагрузка на электрооборудование системы подачи топлива возрастает, что неминуемо ведет к перегреву, утечке топлива и риску возгорания. К счастью, пока ни одного случая пожара не зафиксировано, но производитель решил отозвать все потенциально опасные автомобили.

Фото: Bentley

Проблему заподозрили у 3 527 кроссоверов Bentayga, выпущенных в период с марта 2016 по июнь 2023 года и принадлежащих к 2017 – 2023 модельным годам. Начиная с 29 сентября, владельцы начнут получать уведомления с просьбой подъехать в официальный сервисный центр на диагностику и ремонт.

Упомянутые модели: Bentley Bentayga

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