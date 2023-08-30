Bentley отзывает 3,5 тысячи автомобилей: плохой бензин может довести до пожара
Проблема возникает только если в баке залит плохой бензин, а на улице – жара. В этом случает топливный насос начинает барахлить, нагрузка на электрооборудование системы подачи топлива возрастает, что неминуемо ведет к перегреву, утечке топлива и риску возгорания. К счастью, пока ни одного случая пожара не зафиксировано, но производитель решил отозвать все потенциально опасные автомобили.
Проблему заподозрили у 3 527 кроссоверов Bentayga, выпущенных в период с марта 2016 по июнь 2023 года и принадлежащих к 2017 – 2023 модельным годам. Начиная с 29 сентября, владельцы начнут получать уведомления с просьбой подъехать в официальный сервисный центр на диагностику и ремонт.
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Каждый год в Великобритании проводится необычный конкурс, на котором определяют самую умелую и опытную пастушью собаку. В этом году наравне с овчарками свои умения демонстрировал кроссовер Bentley Bentayga.Читать далее
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03.10.2022, 12:25
Коллекция роскошных спорткаров погибла из-за наводнения (грустные фото)
Тайфун Хиннамнор обрушился на Южную Корею еще в августе. В результате разгула стихии и сильнейшего наводнения погибли 9 человек. А недавно стало известно и о других «жертвах» урагана, нескольких элитных суперкарах. Гараж в Сеуле, где они хранились, оказался полностью затоплен.Читать далее
-
15.09.2022, 00:01
Самые необычные автомобили королевы Елизаветы II
Королева Великобритании Елизавета II была заядлой автомобилисткой, могла сама починить даже грузовик и владела впечатляющей коллекцией машин. Плюс ко всему она была единственным человеком в стране, кому разрешалось ездить без прав.Читать далее
-
15.08.2022, 17:01
Без усталости и пролежней: «троном» Bentley Bentayga EWB управляет сверхразум
Высота и смещение сиденья по горизонтали, наклон спинки, подголовник… В простом автомобиле вы вряд ли сможете отрегулировать это «хозяйство» больше, чем это предусмотрено конструкцией. Однако Bentayga EWB - далеко не обычный автомобиль. Это Bentley. Читать далее
-
11.05.2022, 06:22
Самый роскошный внедорожник Bentley получил уникальные функции
Компания Bentley представила самую крупную и комфортабельную версию внедорожника Bentayga с удлиненной на 180 мм колесной базой. Все внимание досталось пассажирам второго ряда. Клиенты могут выбирать из 24 млрд вариантов оснащения салона, которые в сочетании с внешними опциями приводят к триллионам возможных комплектацийЧитать далее
-
31.12.2021, 14:06
Посмотри, как мог бы выглядеть Bentley Bentayga в 1980-е годы
Первые роскошные внедорожники были созданы в 1980-х годах, но среди них не было грандов типа Bentley или Rolls-Royce. Ребята из Abimelec Design решили исправить ситуацию, переместившись в ту эпоху посредством компьютера. Читать далее
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