Bentayga Hybrid может преподнести неприятный сюрприз владельцам – что случилось с батареей?

5 декабря 2025, 06:31
Bentley отзывает Bentayga Hybrid из-за риска перегрева батареи при зарядке
Bentley отзывает Bentayga Hybrid из-за риска перегрева батареи при зарядке
Bentley объявил об отзыве Bentayga Hybrid из-за возможных проблем с батареей. В зоне риска оказались 130 автомобилей. Причина связана с перегревом аккумулятора во время зарядки. Подробности и последствия для владельцев пока не раскрываются.
Компания Bentley столкнулась с неожиданной проблемой в линейке своих гибридных внедорожников Bentayga. Как стало известно, производитель начал отзыв ограниченной партии автомобилей из-за потенциально опасного дефекта высоковольтной батареи. По информации NHTSA, речь идет примерно о 130 экземплярах, которые могут быть подвержены риску перегрева аккумулятора во время зарядки или сразу после нее.
Ранее Bentayga предлагался с дизельным V8, но теперь в гамме остались только бензиновые моторы – шести- и восьмицилиндровые. Самая доступная версия оснащена гибридной установкой на базе V6 мощностью 443 л.с. Именно этот вариант оказался в центре внимания из-за выявленных технических сложностей.
Суть проблемы заключается в том, что при определенных условиях батарея может перегреваться, что потенциально приводит к сбоям в работе системы или даже к возгоранию. Bentley подчеркивает, что перегрев может возникнуть как в процессе зарядки, так и вскоре после ее завершения. В компании отмечают, что пока не зафиксировано серьезных инцидентов, однако решили не рисковать и провести профилактический отзыв.
Владельцам затронутых автомобилей рекомендуется воздержаться от использования зарядных устройств до проведения проверки и, при необходимости, замены компонентов. Ожидается, что дилеры свяжутся с каждым клиентом индивидуально и предложат бесплатное устранение дефекта. Bentley также планирует провести дополнительную диагностику программного обеспечения, чтобы исключить повторение подобных случаев в будущем.
Отзыв затрагивает только ограниченное количество машин, выпущенных в определенный период. Остальные версии Bentayga, оснащенные исключительно бензиновыми двигателями, не попали под действие кампании. В компании подчеркивают, что безопасность клиентов остается приоритетом, и все работы будут выполнены максимально оперативно.
Пока неизвестно, приведет ли этот отзыв к задержкам поставок новых автомобилей или изменению производственного графика. Тем не менее, Bentley уверяет, что держит ситуацию под контролем и готова оперативно реагировать на любые обращения владельцев. В ближайшее время ожидается публикация подробных инструкций для дилеров и клиентов.
