Bentayga Hybrid может преподнести неприятный сюрприз владельцам – что случилось с батареей?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

5 декабря 2025, 06:31

Bentley отзывает Bentayga Hybrid из-за риска перегрева батареи при зарядке

Bentley отзывает Bentayga Hybrid из-за риска перегрева батареи при зарядке

Bentayga Hybrid может преподнести неприятный сюрприз владельцам – что случилось с батареей?

Bentley отзывает Bentayga Hybrid из-за риска перегрева батареи при зарядке

Bentley объявил об отзыве Bentayga Hybrid из-за возможных проблем с батареей. В зоне риска оказались 130 автомобилей. Причина связана с перегревом аккумулятора во время зарядки. Подробности и последствия для владельцев пока не раскрываются.

Bentley объявил об отзыве Bentayga Hybrid из-за возможных проблем с батареей. В зоне риска оказались 130 автомобилей. Причина связана с перегревом аккумулятора во время зарядки. Подробности и последствия для владельцев пока не раскрываются.

Компания Bentley столкнулась с неожиданной проблемой в линейке своих гибридных внедорожников Bentayga. Как стало известно, производитель начал отзыв ограниченной партии автомобилей из-за потенциально опасного дефекта высоковольтной батареи. По информации NHTSA, речь идет примерно о 130 экземплярах, которые могут быть подвержены риску перегрева аккумулятора во время зарядки или сразу после нее.

Ранее Bentayga предлагался с дизельным V8, но теперь в гамме остались только бензиновые моторы – шести- и восьмицилиндровые. Самая доступная версия оснащена гибридной установкой на базе V6 мощностью 443 л.с. Именно этот вариант оказался в центре внимания из-за выявленных технических сложностей.

Суть проблемы заключается в том, что при определенных условиях батарея может перегреваться, что потенциально приводит к сбоям в работе системы или даже к возгоранию. Bentley подчеркивает, что перегрев может возникнуть как в процессе зарядки, так и вскоре после ее завершения. В компании отмечают, что пока не зафиксировано серьезных инцидентов, однако решили не рисковать и провести профилактический отзыв.

Владельцам затронутых автомобилей рекомендуется воздержаться от использования зарядных устройств до проведения проверки и, при необходимости, замены компонентов. Ожидается, что дилеры свяжутся с каждым клиентом индивидуально и предложат бесплатное устранение дефекта. Bentley также планирует провести дополнительную диагностику программного обеспечения, чтобы исключить повторение подобных случаев в будущем.

Отзыв затрагивает только ограниченное количество машин, выпущенных в определенный период. Остальные версии Bentayga, оснащенные исключительно бензиновыми двигателями, не попали под действие кампании. В компании подчеркивают, что безопасность клиентов остается приоритетом, и все работы будут выполнены максимально оперативно.

Пока неизвестно, приведет ли этот отзыв к задержкам поставок новых автомобилей или изменению производственного графика. Тем не менее, Bentley уверяет, что держит ситуацию под контролем и готова оперативно реагировать на любые обращения владельцев. В ближайшее время ожидается публикация подробных инструкций для дилеров и клиентов.

Упомянутые модели: Bentley Bentayga
Упомянутые марки: Bentley
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бентли

Похожие материалы Бентли

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Ставрополь Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться