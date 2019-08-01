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1 августа 2019, 00:31

Bentley по примеру Porsche наняла на работу пчел

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Компания Bentley осваивает новую для себя отрасль – пчеловодство. Неподалеку от штаб-квартиры британской марки в Крю установили два улья. В 2017 году Porsche, еще один партнер по концерну Volkswagen, организовал пасеку под Лейпцигом и уже второй год с успехом торгует экологически чистым медом.
Bentley по примеру Porsche наняла на работу пчел
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В прошлом году компания Porsche организовала пасеку на территории своего завода на окраине Лейпцига. Первоначально ...
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Колония пчел Bentley намного скромнее, чем Porsche, что еще больше подчеркивает эксклюзивность выпускаемого продукта. На пасеке Porsche трудятся порядка 3 млн пчел, а у Bentley их лишь 120 тысяч. Два улья установили на территории, прилегающей к штаб-квартире в британском Крю. К концу сезона здесь планируют собрать 30 килограммов меда или по 50 банок с каждого улья.

По словам Питера Боша, члена правления Bentley, ответственного за производство, популяция пчел в Великобритании сокращается год от года. Экологически чистая пасека на краю участка поможет повысить биологическое разнообразие. Компания наняла лучших специалистов-пчеловодов с 50-летним стажем. Они подобрали идеальную среду обитания, установили ульи и ухаживают за ними. Пчелы собирают с окрестных цветов пыльцу и превращают ее в жидкое золото. Стоимость баночки меда Bentley пока не называется. 

Кстати, это второй крупный проект Bentley на заводе в Крю. В начале нынешнего года компания завершила установку 10 000 новых солнечных батарей на своей крытой парковке. Солнечная электростанция вырабатывает 7,7 мегаватт электроэнергии, что на 100% обеспечивает потребности предприятия.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Bentley Bentayga стал гибридом
спасибо за инфу.
manatik
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Bentley по примеру Porsche наняла на работу пчел
{{material_123145}}Колония пчел Bentley намного скромнее, чем Porsche, что еще больше подчеркивает эксклюзивность выпускаемого продукта. На пасеке Porsche трудятся порядка 3 млн пчел, а у Bentley их лишь 120 тысяч. Два улья установили на территории, прилегающей к штаб-квартире в британском Крю. К концу сезона здесь планируют собрать 30 килограммов меда или по 50 банок с каждого улья.По словам Питера Боша, члена правления Bentley, ответственного за производство, популяция пчел в Великобритании сокращается год от года. Экологически чистая пасека на краю участка поможет повысить биологическое разнообразие. Компания наняла лучших специалистов-пчеловодов с 50-летним стажем. Они подобрали идеальную среду обитания, установили ульи и ухаживают за ними. Пчелы собирают с окрестных цветов пыльцу и превращают ее в жидкое золото. Стоимость баночки меда Bentley пока не называется. Кстати, это второй крупный проект Bentley на заводе в Крю. В начале нынешнего года компания завершила установку 10 000 новых солнечных батарей на своей крытой парковке. Солнечная электростанция вырабатывает 7,7 мегаватт электроэнергии, что на 100% обеспечивает потребности предприятия.
2019-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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