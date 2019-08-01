1 августа 2019, 00:31
Bentley по примеру Porsche наняла на работу пчел
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Компания Bentley осваивает новую для себя отрасль – пчеловодство. Неподалеку от штаб-квартиры британской марки в Крю установили два улья. В 2017 году Porsche, еще один партнер по концерну Volkswagen, организовал пасеку под Лейпцигом и уже второй год с успехом торгует экологически чистым медом.
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В прошлом году компания Porsche организовала пасеку на территории своего завода на окраине Лейпцига. Первоначально ...Читать далее
По словам Питера Боша, члена правления Bentley, ответственного за производство, популяция пчел в Великобритании сокращается год от года. Экологически чистая пасека на краю участка поможет повысить биологическое разнообразие. Компания наняла лучших специалистов-пчеловодов с 50-летним стажем. Они подобрали идеальную среду обитания, установили ульи и ухаживают за ними. Пчелы собирают с окрестных цветов пыльцу и превращают ее в жидкое золото. Стоимость баночки меда Bentley пока не называется.
Кстати, это второй крупный проект Bentley на заводе в Крю. В начале нынешнего года компания завершила установку 10 000 новых солнечных батарей на своей крытой парковке. Солнечная электростанция вырабатывает 7,7 мегаватт электроэнергии, что на 100% обеспечивает потребности предприятия.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Хорошая машина, мне бы такую.
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
спасибо за инфу.
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