20 февраля 2020, 00:01
Bentley покажет в Женеве самый роскошный кабриолет
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Компания Bentley анонсировала новый кабриолет Continental GT Convertible, доработанный специалистами заводского ателье Mulliner. Увидеть автомобиль, который задает в своем сегменте новый стандарт роскоши, можно будет в марте на автосалоне в Женеве.
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Новый Continental GT Mulliner Convertible создан для тех, кто ценит изысканные детали. Каждый ромб в отделке образован 712 отдельными стежками, а всего потребовалось сделать почти 400 000 стежков. В кабриолете натуральные материалы и ручная работа гармонично сочетаются с новейшими технологиями. На центральном тоннеле кнопки управления современными системами соседствуют с механическими часами. На цифровой приборной панели детально прорисованы классические шкалы. Аудиосистема Naim позволяет наслаждаться качественным звуком, льющимся из 18 динамиков.
Роскошный Bentley Continental GT Mulliner Convertible предложат с двумя типами силовой установки. Топовая версия получит 6,0-литровый W12 с двойным турбонаддувом, который позволяет кабриолету разгоняться до первой «сотни» за 3,8 секунды. Второй вариант предусматривает 4,0-литровый битурбо V8 нового поколения и тратит на упражнение 0-100 км/ч на 0,3 секунды больше. Мировая премьера новинки состоится 3 марта на мотор-шоу в Женеве.
Комментарии
Комментарии пользователей
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ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Хорошая машина, мне бы такую.
У БМВ и Бентли шикарный дизайн получился, за статью спасибо автору.
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