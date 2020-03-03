3 марта 2020, 13:24
Bentley представляет родстер Mulliner Bacalar, но весь тираж уже распродан
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Фото: Bentley
Компания Bentley рассказала о новой эксклюзивной модели, построенной специалистами фирменного ателье Mulliner. Родстер Bacalar создан по мотивам концепта EXP 100 GT и стал вторым двухместным автомобилем британской марки с 1930 года.
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
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В салоне, как и ожидалось, царят роскошь и комфорт. В отделке использована реликтовая сверхпрочная древесина, пролежавшая не менее 5000 лет в торфяных озерах Восточной Англии. Кожаная комбинированная отделка каждого сидения имеет порядка 150 тысяч стежков. Вставки на спинках сидений и боковинах подголовников выполнены из чистошерстяной ткани. Дополняют образ циферблат классических часов на передней панели, коврики из натуральной шерсти Wilton и пара фирменных чемоданов.
Под капотом работает 6,0-литровый бензиновый битурбо двигатель W12 в связке с 8-диапазонной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и полным приводом. В сочетании с гибридной 48-вольтовой надстройкой отдача возрастает на 24 л.с. и достигает 659 сил. Максимальный крутящий момент равен стандартным 900 Нм. Всего планируется выпустить 12 экземпляров эксклюзивного Bentley Mulliner Bacalar. Цена каждого автомобиля начинается от 1,5 млн фунтов стерлингов (около 128 млн рублей). Все родстеры уже распроданы.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Хорошая машина, мне бы такую.
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
У БМВ и Бентли шикарный дизайн получился, за статью спасибо автору.
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