Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
3 марта 2020, 13:24

Bentley представляет родстер Mulliner Bacalar, но весь тираж уже распродан

  • 585
  • 0
Фото: Bentley
Компания Bentley рассказала о новой эксклюзивной модели, построенной специалистами фирменного ателье Mulliner. Родстер Bacalar создан по мотивам концепта EXP 100 GT и стал вторым двухместным автомобилем британской марки с 1930 года.
Bentley представляет родстер Mulliner Bacalar но весь тираж уже распродан

Фото: Bentley

Bentley представляет родстер Mulliner Bacalar но весь тираж уже распродан

Фото: Bentley

Bentley представляет родстер Mulliner Bacalar но весь тираж уже распродан

Фото: Bentley

Bentley представляет родстер Mulliner Bacalar но весь тираж уже распродан

Фото: Bentley

Bentley представляет родстер Mulliner Bacalar но весь тираж уже распродан

Фото: Bentley

Bentley представляет родстер Mulliner Bacalar но весь тираж уже распродан

Фото: Bentley

Bentley представляет родстер Mulliner Bacalar но весь тираж уже распродан

Фото: Bentley

Bentley представляет родстер Mulliner Bacalar но весь тираж уже распродан

Фото: Bentley

Bentley представляет родстер Mulliner Bacalar но весь тираж уже распродан

Фото: Bentley

Bentley представляет родстер Mulliner Bacalar но весь тираж уже распродан
Bentley представляет родстер Mulliner Bacalar но весь тираж уже распродан
Bentley представляет родстер Mulliner Bacalar но весь тираж уже распродан
Bentley представляет родстер Mulliner Bacalar но весь тираж уже распродан
Bentley представляет родстер Mulliner Bacalar но весь тираж уже распродан
Bentley представляет родстер Mulliner Bacalar но весь тираж уже распродан
Bentley представляет родстер Mulliner Bacalar но весь тираж уже распродан
Bentley представляет родстер Mulliner Bacalar но весь тираж уже распродан
Bentley представляет родстер Mulliner Bacalar но весь тираж уже распродан
Ранее мы писали
Компания Bentley в 2019 году празднует 100-летний юбилей. Вместо того, чтобы предаваться ностальгическим воспоминаниям ...
Читать далее
Новинку назвали в честь уникальной Лагуны Бакалар или Лагуны Семи Цветов в Мексике. При создании автомобиля дизайнеры черпали вдохновение в концепт-каре EXP 100 GT, представленном в 2019 году. В серийной версии сохранились округлые фары с тонкими полосками светодиодных ходовых огней, заходящими на крылья. Решетка радиатора стала менее кричащей, а воздуховоды в переднем бампере – большее функциональными. Родстер едет на 22-дюймовых «колесах», а задняя колея оказалась на 200 мм шире, по сравнению с купе Continental GT.

В салоне, как и ожидалось, царят роскошь и комфорт. В отделке использована реликтовая сверхпрочная древесина, пролежавшая не менее 5000 лет в торфяных озерах Восточной Англии. Кожаная комбинированная отделка каждого сидения имеет порядка 150 тысяч стежков. Вставки на спинках сидений и боковинах подголовников выполнены из чистошерстяной ткани. Дополняют образ циферблат классических часов на передней панели, коврики из натуральной шерсти Wilton и пара фирменных чемоданов.

Под капотом работает 6,0-литровый бензиновый битурбо двигатель W12 в связке с 8-диапазонной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и полным приводом. В сочетании с гибридной 48-вольтовой надстройкой отдача возрастает на 24 л.с. и достигает 659 сил. Максимальный крутящий момент равен стандартным 900 Нм. Всего планируется выпустить 12 экземпляров эксклюзивного Bentley Mulliner Bacalar. Цена каждого автомобиля начинается от 1,5 млн фунтов стерлингов (около 128 млн рублей). Все родстеры уже распроданы.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Итоги 2019-го. Главные премиальные новинки в России
У БМВ и Бентли шикарный дизайн получился, за статью спасибо автору.
МароКанеЦ
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Бентли
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
Техосмотр будут снимать на камеру. Что это даст?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 55 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Bentley представляет родстер Mulliner Bacalar, но весь тираж уже распродан
{{material_127302}}Новинку назвали в честь уникальной Лагуны Бакалар или Лагуны Семи Цветов в Мексике. При создании автомобиля дизайнеры черпали вдохновение в концепт-каре EXP 100 GT, представленном в 2019 году. В серийной версии сохранились округлые фары с тонкими полосками светодиодных ходовых огней, заходящими на крылья. Решетка радиатора стала менее кричащей, а воздуховоды в переднем бампере – большее функциональными. Родстер едет на 22-дюймовых «колесах», а задняя колея оказалась на 200 мм шире, по сравнению с купе Continental GT.В салоне, как и ожидалось, царят роскошь и комфорт. В отделке использована реликтовая сверхпрочная древесина, пролежавшая не менее 5000 лет в торфяных озерах Восточной Англии. Кожаная комбинированная отделка каждого сидения имеет порядка 150 тысяч стежков. Вставки на спинках сидений и боковинах подголовников выполнены из чистошерстяной ткани. Дополняют образ циферблат классических часов на передней панели, коврики из натуральной шерсти Wilton и пара фирменных чемоданов.Под капотом работает 6,0-литровый бензиновый битурбо двигатель W12 в связке с 8-диапазонной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и полным приводом. В сочетании с гибридной 48-вольтовой надстройкой отдача возрастает на 24 л.с. и достигает 659 сил. Максимальный крутящий момент равен стандартным 900 Нм. Всего планируется выпустить 12 экземпляров эксклюзивного Bentley Mulliner Bacalar. Цена каждого автомобиля начинается от 1,5 млн фунтов стерлингов (около 128 млн рублей). Все родстеры уже распроданы.
2020-03-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Вологда Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться