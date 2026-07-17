Не рык мотора, а симфония: как Bentley переосмысливает звук для новейшего кроссовера Torcal

17 июля 2026, 14:52
Bentley представила необычное звуковое решение для нового электрокроссовера Torcal
Bentley представила необычное звуковое решение для нового электрокроссовера Torcal
Bentley удивила рынкок: для первого электрокроссовера Torcal британцы не стали копировать звук бензинового мотора, а записали уникальную музыкальную композицию. Как это повлияет на восприятие электромобилей и безопасность на дорогах - объясняем, почему решение важно именно сейчас. Мало кто знает, что за этим стоит целое исследование и новые подходы к эмоциям водителя.
Для российских автолюбителей новость о необычном подходе Bentley к звуку электромобиля может стать поводом задуматься о будущем привычных ощущений за рулем. Британский бренд решил не идти по проторенному пути и не стал копировать звук бензинового двигателя для своего первого электрического кроссовера Torcal. Вместо этого инженеры и музыканты создали оригинальную музыкальную композицию, которая сопровождает движение автомобиля и меняется в зависимости от стиля езды. Это решение не только выделяет Torcal среди конкурентов, но и поднимает вопросы о безопасности и эмоциональном восприятии электромобилей.
В Bentley провели глубокий анализ того, что именно вызывает у водителей эмоции при управлении автомобилями с двигателями V8. Оказалось, что дело не столько в самом звуке выхлопа, сколько в ритме и динамике работы мотора. Для проверки этой гипотезы специалисты сравнили запись настоящего V8 с игрой живого барабанщика через параболические динамики. Результат удивил: оба источника создавали схожее эмоциональное напряжение благодаря совпадению ритмики и энергетики. Это позволило Bentley отказаться от прямого копирования звука двигателя и сосредоточиться на создании уникального саундтрека, который способен вызывать у водителя те же ощущения, что и классические модели марки.
Вместо привычного гула мотора Torcal получил так называемую «Динамическую симфонию Bentley» - музыкальное сопровождение, записанное с использованием ударных инструментов, альта и бас-гитары. Композиция реагирует на положение педали акселератора: при разгоне музыка становится насыщеннее, а на малых скоростях звучит спокойнее. Такой подход не только подчеркивает премиальный статус модели, но и решает проблему безопасности - электромобили на низких скоростях практически бесшумны, что может быть опасно для пешеходов в городских условиях. Именно поэтому большинство производителей электрокаров имитируют звук ДВС, но Bentley решила пойти своим путем, сделав ставку на эмоции и индивидуальность.
Мировая премьера Torcal назначена на 23 сентября в Лондоне. По предварительным данным, новинка займет место в модельной линейке ниже Bentayga и будет построена на электрической платформе PPE от Volkswagen Group, которую также получит будущий Porsche Cayenne Electric. Ожидается, что Torcal оснастят двухмоторной системой полного привода, аккумулятором емкостью 113 кВт·ч, поддержкой зарядки до 390 кВт и запасом хода более 480 км. Такой набор характеристик делает модель конкурентоспособной на фоне других премиальных электрокроссоверов.
Интересно, что в последнее время автопроизводители все чаще экспериментируют с технологиями, которые меняют привычные стандарты безопасности и комфорта. Например, недавно Ford внедрил двухфакторную защиту от угона, что стало новым этапом в борьбе с автомобильными кражами - подробнее о том, как работает эта система, можно узнать в материале о новых условиях для владельцев Ford. Такие инновации показывают, что рынок стремительно меняется, и производители ищут нестандартные решения для повышения привлекательности своих моделей.
В завершение стоит отметить несколько важных фактов: Bentley Torcal станет первым электрокроссовером марки, а его уникальная аудиосистема может задать новый тренд в премиальном сегменте. Решение отказаться от имитации звука ДВС связано не только с маркетингом, но и с заботой о безопасности и эмоциональном комфорте водителя. По имеющимся данным, платформа PPE уже доказала свою эффективность на других моделях концерна, а поддержка быстрой зарядки и большой запас хода делают Torcal интересным вариантом для российских покупателей, которые ценят сочетание статуса и современных технологий.
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