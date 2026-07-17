Не рык мотора, а симфония: как Bentley переосмысливает звук для новейшего кроссовера Torcal

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

17 июля 2026, 14:52

Bentley представила необычное звуковое решение для нового электрокроссовера Torcal

Bentley представила необычное звуковое решение для нового электрокроссовера Torcal

Не рык мотора, а симфония: как Bentley переосмысливает звук для новейшего кроссовера Torcal

Bentley представила необычное звуковое решение для нового электрокроссовера Torcal

Bentley удивила рынкок: для первого электрокроссовера Torcal британцы не стали копировать звук бензинового мотора, а записали уникальную музыкальную композицию. Как это повлияет на восприятие электромобилей и безопасность на дорогах - объясняем, почему решение важно именно сейчас. Мало кто знает, что за этим стоит целое исследование и новые подходы к эмоциям водителя.

Bentley удивила рынкок: для первого электрокроссовера Torcal британцы не стали копировать звук бензинового мотора, а записали уникальную музыкальную композицию. Как это повлияет на восприятие электромобилей и безопасность на дорогах - объясняем, почему решение важно именно сейчас. Мало кто знает, что за этим стоит целое исследование и новые подходы к эмоциям водителя.

Для российских автолюбителей новость о необычном подходе Bentley к звуку электромобиля может стать поводом задуматься о будущем привычных ощущений за рулем. Британский бренд решил не идти по проторенному пути и не стал копировать звук бензинового двигателя для своего первого электрического кроссовера Torcal. Вместо этого инженеры и музыканты создали оригинальную музыкальную композицию, которая сопровождает движение автомобиля и меняется в зависимости от стиля езды. Это решение не только выделяет Torcal среди конкурентов, но и поднимает вопросы о безопасности и эмоциональном восприятии электромобилей.

В Bentley провели глубокий анализ того, что именно вызывает у водителей эмоции при управлении автомобилями с двигателями V8. Оказалось, что дело не столько в самом звуке выхлопа, сколько в ритме и динамике работы мотора. Для проверки этой гипотезы специалисты сравнили запись настоящего V8 с игрой живого барабанщика через параболические динамики. Результат удивил: оба источника создавали схожее эмоциональное напряжение благодаря совпадению ритмики и энергетики. Это позволило Bentley отказаться от прямого копирования звука двигателя и сосредоточиться на создании уникального саундтрека, который способен вызывать у водителя те же ощущения, что и классические модели марки.

Вместо привычного гула мотора Torcal получил так называемую «Динамическую симфонию Bentley» - музыкальное сопровождение, записанное с использованием ударных инструментов, альта и бас-гитары. Композиция реагирует на положение педали акселератора: при разгоне музыка становится насыщеннее, а на малых скоростях звучит спокойнее. Такой подход не только подчеркивает премиальный статус модели, но и решает проблему безопасности - электромобили на низких скоростях практически бесшумны, что может быть опасно для пешеходов в городских условиях. Именно поэтому большинство производителей электрокаров имитируют звук ДВС, но Bentley решила пойти своим путем, сделав ставку на эмоции и индивидуальность.

Мировая премьера Torcal назначена на 23 сентября в Лондоне. По предварительным данным, новинка займет место в модельной линейке ниже Bentayga и будет построена на электрической платформе PPE от Volkswagen Group, которую также получит будущий Porsche Cayenne Electric. Ожидается, что Torcal оснастят двухмоторной системой полного привода, аккумулятором емкостью 113 кВт·ч, поддержкой зарядки до 390 кВт и запасом хода более 480 км. Такой набор характеристик делает модель конкурентоспособной на фоне других премиальных электрокроссоверов.

Интересно, что в последнее время автопроизводители все чаще экспериментируют с технологиями, которые меняют привычные стандарты безопасности и комфорта. Например, недавно Ford внедрил двухфакторную защиту от угона, что стало новым этапом в борьбе с автомобильными кражами - подробнее о том, как работает эта система, можно узнать в материале о новых условиях для владельцев Ford. Такие инновации показывают, что рынок стремительно меняется, и производители ищут нестандартные решения для повышения привлекательности своих моделей.

В завершение стоит отметить несколько важных фактов: Bentley Torcal станет первым электрокроссовером марки, а его уникальная аудиосистема может задать новый тренд в премиальном сегменте. Решение отказаться от имитации звука ДВС связано не только с маркетингом, но и с заботой о безопасности и эмоциональном комфорте водителя. По имеющимся данным, платформа PPE уже доказала свою эффективность на других моделях концерна, а поддержка быстрой зарядки и большой запас хода делают Torcal интересным вариантом для российских покупателей, которые ценят сочетание статуса и современных технологий.

Упомянутые марки: Bentley
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бентли

Похожие материалы Бентли

Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Свердловская область Тверь Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться