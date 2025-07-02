Bentley принцессы Дубая переехал в гараж Надежды Кадышевой
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
С ростом доходов в гараже артистки появляются новые дорогие автомобили. На балансе созданного ею «Национального театра народной песни «Золотое кольцо» находятся кроссоверы Bentley Bentayga и Lixiang L9. На сына оформлены Ferrari GTC4Lusso и седан Maybach 62. А осенью 2024 года муж певицы, Александр Костюк, приобрел в кредит уникальный Bentley S2 Long Wheelbase 1962 года выпуска. Автомобиль имеет интересную историю.
Модель выпускалась только три года – с 1959 по 1962 год, а с удлиненной колесной базой было собрано всего 57 экземпляров. Эту конкретную машину изготовили по заказу принцессы Дубая, с индивидуальным оформлением кузова в красно-золотых тонах и интерьером, отделанным натуральной кожей и шпоном. Позднее машину купил владелец казино в Лас-Вегасе. В 2005 году автомобиль привезли в Россию для частного коллекционера. В 2015-м Bentley был полностью отреставрирован, а в 2020-м получил новую тормозную систему. Летом 2024 года его выставили на продажу в Москве за 50 млн рублей. Теперь автомобиль арабской принцессы украшает гараж народной артистки России.
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07.10.2024, 00:16
5 самых дорогих антикварных автомобилей в России осенью 2024 года
Автомобили давно стали предметом коллекционирования во всем мире. Дошла эта мода и до нашей страны. Одни собирают мощные суперкары, другие – автомобили, когда-то принадлежавшие известным людям, третьи – раритетные машины, сохранившиеся в единственном экземпляре. С годами стоимость таких автомобилей только растет.Читать далее
-
24.07.2024, 14:57
Bentley арабской принцессы продают в Москве за 50 млн рублей
В Москве выставили на продажу раритетный седан Bentley S2 LWB образца 1962 года. Продавец утверждает, что первой хозяйкой роскошного автомобиля была одна из принцесс Дубая.Читать далее
-
03.06.2020, 14:16
Bentley завершает выпуск самого старого мотора
Специалисты завода Bentley в британском Крю собрали последний экземпляр 6,75-литрового мотора V8, который выпускали на протяжении 60 лет. Впервые его установили на лимузин Bentley S2 в 1959 году.Читать далее
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05.07.2025, 06:59
Транспортные музеи Петербурга: где старые автобусы рассказывают сказки, а поезда летают в будущее»
Летние каникулы – время для открытий, и Петербург предлагает юным любителям техники и истории окунуться в мир автомобильных, железнодорожных и трамвайных тайн. В городе работают четыре уникальных музея, где можно не просто посмотреть на старинные машины, но и «примерить» на себя роль машиниста поезда или пассажира ретро-вагона.Читать далее
-
04.07.2025, 15:46
Автомобили «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» стали намного безопаснее
С июня 2025 года в линейке коммерческих автомобилей Горьковского автозавода – «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» – стала доступна новая важная опция: фронтальные подушки безопасности. Читать далее
-
04.07.2025, 14:10
Петербург переживает сильнейшее наводнение: уровень воды превысил 180 см, парки и сады закрыты
Утром 4 июля 2025 года на петербургской дамбе зафиксирован подъем воды до рекордного для июля уровня – более 180 см. Если бы не комплекс защитных сооружений, очередного катастрофического наводнения было бы не избежать.Читать далее
-
04.07.2025, 13:28
Дилеры распродают запасы «прошлогодних» автомобилей: сколько еще осталось?
По данным «Автостата», в первом полугодии 2025 года в России было продано 530 тысяч новых легковых автомобилей. Однако почти две трети из них – 363 тысячи единиц (68,3%) – это машины 2024 года выпуска. Еще 23 тысячи автомобилей, реализованных за этот период, томились на складах дилеров с 2023 года. Именно на такие автомобили сейчас предлагают самые существенные скидки, пытаясь ускорить их реализацию.Читать далее
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