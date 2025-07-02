Bentley принцессы Дубая переехал в гараж Надежды Кадышевой

Ранее мы писали Bentley арабской принцессы продают в Москве за 50 млн рублей В Москве выставили на продажу раритетный седан Bentley S2 LWB образца 1962 года. Продавец утверждает, что ... Читать далее

Фото: auto.ru

По данным Shot , сейчас гонорары Надежды Кадышевой за корпоративные выступления составляют около 20 млн рублей. За последние полгода эта сумма увеличилась вдвое. Новая волна славы неожиданно обрушилась благодаря молодежи – пользователи TikTok активно используют ее песни для своих видео, что сделало творчество Кадышевой невероятно популярным у зумеров и миллениалов. Недавно певица стала хедлайнером масштабного петербургского мероприятия – фестиваля выпускников «Алые паруса».С ростом доходов в гараже артистки появляются новые дорогие автомобили. На балансе созданного ею «Национального театра народной песни «Золотое кольцо» находятся кроссоверы Bentley Bentayga и Lixiang L9. На сына оформлены Ferrari GTC4Lusso и седан Maybach 62. А осенью 2024 года муж певицы, Александр Костюк, приобрел в кредит уникальный Bentley S2 Long Wheelbase 1962 года выпуска. Автомобиль имеет интересную историю.

Модель выпускалась только три года – с 1959 по 1962 год, а с удлиненной колесной базой было собрано всего 57 экземпляров. Эту конкретную машину изготовили по заказу принцессы Дубая, с индивидуальным оформлением кузова в красно-золотых тонах и интерьером, отделанным натуральной кожей и шпоном. Позднее машину купил владелец казино в Лас-Вегасе. В 2005 году автомобиль привезли в Россию для частного коллекционера. В 2015-м Bentley был полностью отреставрирован, а в 2020-м получил новую тормозную систему. Летом 2024 года его выставили на продажу в Москве за 50 млн рублей. Теперь автомобиль арабской принцессы украшает гараж народной артистки России.

Упомянутые модели: Bentley S

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