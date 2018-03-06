6 марта 2018, 14:55

Bentley привез в Женеву Bentayga V8

Компания Bentley представила на Женевском автосалоне роскошный кроссовер Bentayga V8, оснащенный 4-литровой битурбо «восьмеркой» мощностью 550 лошадиных сил.
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Bentley привез в Женеву Bentayga V8 Bentley Bentayga
Bentley Bentayga
Выпускается с 2015 г.
Модификация Bentayga V8 стала центральной в линейке SUV британской марки. Несмотря на внушительную мощность (550 л.с. и 770 Нм крутящего момента) кроссовер достаточно экономичен. А роскошный салон автомобиля гармонично сочетается с отличной динамикой. На разгон с места до «сотни» Bentayga V8 тратит 4,5 секунды. Максимальная скорость составляет 290 км/ч. Спортивный характер новинки дополнительно подчеркивают сдвоенные патрубки выпускной системы и карбон-керамические тормозные диски, доступные в качестве опции.

В интерьере Bentayga V8 – эксклюзивная отделка кожей и деревом в сочетании с передовыми технологиями. Некоторые элементы салона выполнены из полированного углепластика.

Помимо Bentayga V8 компания Bentley привезла в Женеву Continental GT, оснащенный модифицированным мотором W12 TSI объемом 6.0 литров. Также на стенде автопроизводителя представлен Flying Spur от ателье Mulliner, в отделке салона которого впервые использована анилиновая кожа и натуральный ореховый шпон с уникальной пористой структурой.
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Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
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ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
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Bentley привез в Женеву Bentayga V8
{{model_6225}}Модификация Bentayga V8 стала центральной в линейке SUV британской марки. Несмотря на внушительную мощность (550 л.с. и 770 Нм крутящего момента) кроссовер достаточно экономичен. А роскошный салон автомобиля гармонично сочетается с отличной динамикой. На разгон с места до «сотни» Bentayga V8 тратит 4,5 секунды. Максимальная скорость составляет 290 км/ч. Спортивный характер новинки дополнительно подчеркивают сдвоенные патрубки выпускной системы и карбон-керамические тормозные диски, доступные в качестве опции.В интерьере Bentayga V8 – эксклюзивная отделка кожей и деревом в сочетании с передовыми технологиями. Некоторые элементы салона выполнены из полированного углепластика.Помимо Bentayga V8 компания Bentley привезла в Женеву Continental GT, оснащенный модифицированным мотором W12 TSI объемом 6.0 литров. Также на стенде автопроизводителя представлен Flying Spur от ателье Mulliner, в отделке салона которого впервые использована анилиновая кожа и натуральный ореховый шпон с уникальной пористой структурой.
2018-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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