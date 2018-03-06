6 марта 2018, 14:55
Bentley привез в Женеву Bentayga V8
Компания Bentley представила на Женевском автосалоне роскошный кроссовер Bentayga V8, оснащенный 4-литровой битурбо «восьмеркой» мощностью 550 лошадиных сил.
Bentley Bentayga
Выпускается с 2015 г.
В интерьере Bentayga V8 – эксклюзивная отделка кожей и деревом в сочетании с передовыми технологиями. Некоторые элементы салона выполнены из полированного углепластика.
Помимо Bentayga V8 компания Bentley привезла в Женеву Continental GT, оснащенный модифицированным мотором W12 TSI объемом 6.0 литров. Также на стенде автопроизводителя представлен Flying Spur от ателье Mulliner, в отделке салона которого впервые использована анилиновая кожа и натуральный ореховый шпон с уникальной пористой структурой.
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Хорошая машина, мне бы такую.
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
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