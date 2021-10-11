Bentley с гусеницами, Молния Маккуин и супер ЗИЛ: в Петербурге открылось Автоблогер шоу
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Пожалуй, самый известная работа российских автоблогеров – это «Bentley ультратанк», который построил Константин Заруцкий, известный больше как AcademeG. Кузов от настоящего купе Bentley Continental GT и мощнейший двигатель делают ее единственной в мире гусеничной машиной, которая может ездить со скоростью более 120 км/ч.
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Проект под названием 1954 – это легендарная «Победа» с современным двигателем V8. Благодаря блогеру Георгию Медведеву («Независимый эксперт») эта машина не только очень быстрая, но и способна ездить по самому суровому бездорожью. Причем, на шоу привезли не просто «Победу», а автомобиль в стиле фильма «Безумный Макс»!
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Dodge Viper принадлежал трагически погибшему 11 июля 2021 года Ивану Куребнину: художнику, архитектору, и спортсмену.
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
«Ниву» построил Константин Заруцкий. Автомобиль получил двигатель V8, огромные колеса, изменениям были подвергнуты практически все другие элементы автомобиля. Так что теперь на этой «Ниве», которая получила прозвище «Русский раптор», можно спокойно гонять по бездорожью и прыгать.
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Этот автомобиль получил имя «Вспыш». Он же Porsche Cayenne «Багги», который построил блогер New Iron. Работа над ъ автомобилям шла долгие 1,5 года.
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Такому ЗИЛу нет равных, ведь он обладает двигателем мощностью 600 л.с. от BMW X5M, полным приводом и даже автоматом. Созданный «Академиком» ЗИЛ может разогнаться до сотни всего за 5 секунд!
В течение 4 месяцев работы площадки блогеры-участники будут проводить открытые презентации в формате лектория и фан-встреч, но, что особо интересно, нынешние экспонаты будут постепенно сменяться новыми, и посетители смогут знакомиться все с большим количеством проектов и популярных блогеров. Даты мероприятий и установки новых автомобилей будут анонсированы заранее.
- 2 225 000 РKIA Stinger 2019 в Москве
- 45 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 299 000 РHyundai Matrix 2007 в Москве
- 2 250 000 РMercedes C-класс 2019 в Москве
- 2 530 000 РToyota Land Cruiser 2006 в Москве
- 390 000 РRenault Scenic 2005 в Москве
- 3 350 000 РLand Rover Discovery Sport 2020 в Москве
- 349 000 РSkoda Octavia 2006 в Москве
- 2 350 000 РBMW X4 2015 в Москве
- 369 000 РFord Fusion 2006 в Москве
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