Эксклюзивные Bentley с мотивами эпохи Золотого века Нидерландов – искусство на колесах

7 декабря 2025, 06:35
Bentley создал три уникальных Continental GT и GTC, вдохновленных голландскими художниками
Bentley создал три уникальных Continental GT и GTC, вдохновленных голландскими художниками
Bentley удивил мир коллекцией из трех уникальных автомобилей. Каждый из них посвящен шедеврам голландских мастеров. Mulliner объединил роскошь и искусство в одном проекте. Вдохновение пришло из далекого прошлого. Узнайте, как классика ожила на современных авто.
В мире роскошных автомобилей границы между техникой и искусством часто размываются, но редко встречается настолько прямое обращение к великим полотнам прошлого. На этот раз подразделение Mulliner, отвечающее за индивидуализацию Bentley, решило выйти за привычные рамки и обратиться к наследию голландских художников Золотого века. В результате появился уникальный проект: три эксклюзивных Bentley Continental GT и GTC, каждый из которых стал своеобразным «холстом на колесах».
Как сообщает autoevolution, вдохновением для создания этих автомобилей послужили работы знаменитых мастеров XVII века. Mulliner не просто украсил кузова и салоны элементами, напоминающими о классической живописи, а буквально перенес атмосферу и цветовую палитру эпохи на современные автомобили. Каждый экземпляр получил собственную тематику, отражающую характер и стиль определенного художника.
В отделке использованы сложные техники ручной росписи, а также уникальные материалы, которые подчеркивают эксклюзивность каждого автомобиля. Особое внимание уделено деталям: от оттенков лакокрасочного покрытия до вышивки на сиденьях и декоративных вставок в салоне. Все элементы гармонично сочетаются, создавая ощущение, что перед вами не просто автомобиль, а настоящее произведение искусства.
Каждая из трех машин — это не только техническое совершенство Bentley, но и дань уважения культурному наследию Нидерландов. Внешний облик автомобилей отсылает к знаменитым картинам, а интерьер продолжает художественную тему, погружая владельца в атмосферу старинных галерей. Mulliner удалось добиться баланса между современными технологиями и классическим искусством, что делает эти Bentley по-настоящему уникальными.
Проект вызвал большой интерес среди коллекционеров и ценителей искусства. Bentley в очередной раз доказал, что автомобиль может быть не только средством передвижения, но и объектом эстетического восхищения. Такие проекты подчеркивают индивидуальность бренда и его стремление к совершенству во всем, что касается роскоши и стиля.
Похожие материалы Бентли
-
03.12.2025, 17:01
Bentley представил карбоновый стайлинг-пакет для Continental и Flying Spur
Bentley решил добавить спортивного характера своим флагманским моделям. Теперь Continental GT, GTC и Flying Spur можно заказать с эксклюзивным карбоновым пакетом. Новинка вдохновлена тюнингом и подчеркивает индивидуальность владельца. Узнайте, как изменился облик роскошных автомобилей и что еще приготовил британский бренд.Читать далее
-
14.11.2025, 20:33
Bentley Continental Supersports стал заднеприводным и самым легким в истории марки
Bentley готовит к выпуску уникальный Continental Supersports с задним приводом и рекордно малым весом. Модель обещает стать самой драйверской в истории бренда. Всего будет выпущено 500 экземпляров. Первые поставки стартуют в начале 2027 года.Читать далее
-
12.11.2025, 17:11
Mansory удивил новым проектом на базе Bentley Continental GT для ценителей роскоши
Mansory вновь обратил внимание на Bentley. На этот раз в центре внимания оказался Continental GT. Проект вызвал бурю эмоций у поклонников марки. Дизайн и технические решения удивляют. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
17.10.2025, 13:11
Bentley представила лимитированную коллекцию Black Forest для немецкого рынка
Bentley отмечает 15-летие дилерского центра в Штутгарте. Для этого выпущена уникальная серия автомобилей. Вдохновением послужили пейзажи юго-западной Германии. В коллекцию вошли эксклюзивные версии популярных моделей. Узнайте, чем они отличаются от стандартных.Читать далее
-
07.10.2025, 18:21
Британский коллекционер заказал уникальный Bentley в фиолетовом цвете из прошлого
В Великобритании появился необычный Bentley с индивидуальным окрасом. Владелец лично участвовал в создании машины. Подробности о коллекции и редком цвете держатся в секрете. Эксклюзивный автомобиль уже вызвал интерес у поклонников марки.Читать далее
-
02.10.2025, 06:04
Bentley готовит возвращение Continental Supersports с новым мощным мотором
Bentley готовит сюрприз для поклонников спортивных купе. Компания намекнула на возвращение легендарной модели. Ожидается нечто особенное, но подробности держатся в секрете. Внешний вид уже интригует.Читать далее
-
06.10.2021, 16:47
10 автомобилей с самыми массивными решетками радиатора
Автомобильная мода в последнее время делает упор в сторону массивных решеток радиатора. Некоторые премиальные бренды порой заходят слишком далеко. Давайте посмотрим на модели с самыми мощными решетками, где больше не всегда значит лучше.Читать далее
-
07.12.2025, 15:42
В Индиане создали уникальный кастом Honda XR650L в стиле ретро-скрэмблер
В Индиане мастер Спенсер Парр вновь удивил поклонников кастомных мотоциклов. Его новый проект на базе Honda XR650L сочетает чистые линии и винтажный стиль. Автор уделяет внимание каждой детали, что делает каждую работу особенной. Узнайте, как создавался этот необычный скрэмблер.Читать далее
-
07.12.2025, 15:31
Tesla делает ставку на автопилот, чтобы выжить на фоне падения продаж и конкуренции
Tesla активно продвигает свой автопилот в Европе. В США компания почти не проявляет активности. Продажи электромобилей падают, а конкуренты наступают. Автономное вождение может стать последним шансом для Tesla. Что выберет компания – риск или осторожность?Читать далее
-
07.12.2025, 15:21
Encor создает уникальную версию Lotus Esprit с карбоновым кузовом – выпустят только 50 машин
Encor представил эксклюзивную версию Lotus Esprit с полностью новым карбоновым кузовом. Всего будет выпущено 50 экземпляров, каждый из которых стоит более 50 миллионов рублей. Проект обещает стать одним из самых ярких событий для поклонников классических спорткаров. Узнайте, чем удивит обновленный Esprit и почему его цена так высока.Читать далее
-
07.12.2025, 15:06
Владелец Dodge Challenger SRT Demon 170 с пробегом 1 261 миля пытается выгодно продать авто
В 2023 году выпустили всего 3 300 Dodge Challenger SRT Demon 170. Владельцы надеялись на рост цен. Один из них продает уникальный Plum Crazy Demon с пробегом 1 261 миля. Ставки пока не дотягивают до суммы покупки. Интрига сохраняется – удастся ли ему заработать на эксклюзиве.Читать далее
Похожие материалы Бентли
-
03.12.2025, 17:01
Bentley представил карбоновый стайлинг-пакет для Continental и Flying Spur
Bentley решил добавить спортивного характера своим флагманским моделям. Теперь Continental GT, GTC и Flying Spur можно заказать с эксклюзивным карбоновым пакетом. Новинка вдохновлена тюнингом и подчеркивает индивидуальность владельца. Узнайте, как изменился облик роскошных автомобилей и что еще приготовил британский бренд.Читать далее
-
14.11.2025, 20:33
Bentley Continental Supersports стал заднеприводным и самым легким в истории марки
Bentley готовит к выпуску уникальный Continental Supersports с задним приводом и рекордно малым весом. Модель обещает стать самой драйверской в истории бренда. Всего будет выпущено 500 экземпляров. Первые поставки стартуют в начале 2027 года.Читать далее
-
12.11.2025, 17:11
Mansory удивил новым проектом на базе Bentley Continental GT для ценителей роскоши
Mansory вновь обратил внимание на Bentley. На этот раз в центре внимания оказался Continental GT. Проект вызвал бурю эмоций у поклонников марки. Дизайн и технические решения удивляют. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
17.10.2025, 13:11
Bentley представила лимитированную коллекцию Black Forest для немецкого рынка
Bentley отмечает 15-летие дилерского центра в Штутгарте. Для этого выпущена уникальная серия автомобилей. Вдохновением послужили пейзажи юго-западной Германии. В коллекцию вошли эксклюзивные версии популярных моделей. Узнайте, чем они отличаются от стандартных.Читать далее
-
07.10.2025, 18:21
Британский коллекционер заказал уникальный Bentley в фиолетовом цвете из прошлого
В Великобритании появился необычный Bentley с индивидуальным окрасом. Владелец лично участвовал в создании машины. Подробности о коллекции и редком цвете держатся в секрете. Эксклюзивный автомобиль уже вызвал интерес у поклонников марки.Читать далее
-
02.10.2025, 06:04
Bentley готовит возвращение Continental Supersports с новым мощным мотором
Bentley готовит сюрприз для поклонников спортивных купе. Компания намекнула на возвращение легендарной модели. Ожидается нечто особенное, но подробности держатся в секрете. Внешний вид уже интригует.Читать далее
-
06.10.2021, 16:47
10 автомобилей с самыми массивными решетками радиатора
Автомобильная мода в последнее время делает упор в сторону массивных решеток радиатора. Некоторые премиальные бренды порой заходят слишком далеко. Давайте посмотрим на модели с самыми мощными решетками, где больше не всегда значит лучше.Читать далее
-
07.12.2025, 15:42
В Индиане создали уникальный кастом Honda XR650L в стиле ретро-скрэмблер
В Индиане мастер Спенсер Парр вновь удивил поклонников кастомных мотоциклов. Его новый проект на базе Honda XR650L сочетает чистые линии и винтажный стиль. Автор уделяет внимание каждой детали, что делает каждую работу особенной. Узнайте, как создавался этот необычный скрэмблер.Читать далее
-
07.12.2025, 15:31
Tesla делает ставку на автопилот, чтобы выжить на фоне падения продаж и конкуренции
Tesla активно продвигает свой автопилот в Европе. В США компания почти не проявляет активности. Продажи электромобилей падают, а конкуренты наступают. Автономное вождение может стать последним шансом для Tesla. Что выберет компания – риск или осторожность?Читать далее
-
07.12.2025, 15:21
Encor создает уникальную версию Lotus Esprit с карбоновым кузовом – выпустят только 50 машин
Encor представил эксклюзивную версию Lotus Esprit с полностью новым карбоновым кузовом. Всего будет выпущено 50 экземпляров, каждый из которых стоит более 50 миллионов рублей. Проект обещает стать одним из самых ярких событий для поклонников классических спорткаров. Узнайте, чем удивит обновленный Esprit и почему его цена так высока.Читать далее
-
07.12.2025, 15:06
Владелец Dodge Challenger SRT Demon 170 с пробегом 1 261 миля пытается выгодно продать авто
В 2023 году выпустили всего 3 300 Dodge Challenger SRT Demon 170. Владельцы надеялись на рост цен. Один из них продает уникальный Plum Crazy Demon с пробегом 1 261 миля. Ставки пока не дотягивают до суммы покупки. Интрига сохраняется – удастся ли ему заработать на эксклюзиве.Читать далее