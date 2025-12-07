Эксклюзивные Bentley с мотивами эпохи Золотого века Нидерландов – искусство на колесах

Bentley создал три уникальных Continental GT и GTC, вдохновленных голландскими художниками

Bentley удивил мир коллекцией из трех уникальных автомобилей. Каждый из них посвящен шедеврам голландских мастеров. Mulliner объединил роскошь и искусство в одном проекте. Вдохновение пришло из далекого прошлого. Узнайте, как классика ожила на современных авто.

В мире роскошных автомобилей границы между техникой и искусством часто размываются, но редко встречается настолько прямое обращение к великим полотнам прошлого. На этот раз подразделение Mulliner, отвечающее за индивидуализацию Bentley, решило выйти за привычные рамки и обратиться к наследию голландских художников Золотого века. В результате появился уникальный проект: три эксклюзивных Bentley Continental GT и GTC, каждый из которых стал своеобразным «холстом на колесах».

Как сообщает autoevolution, вдохновением для создания этих автомобилей послужили работы знаменитых мастеров XVII века. Mulliner не просто украсил кузова и салоны элементами, напоминающими о классической живописи, а буквально перенес атмосферу и цветовую палитру эпохи на современные автомобили. Каждый экземпляр получил собственную тематику, отражающую характер и стиль определенного художника.

В отделке использованы сложные техники ручной росписи, а также уникальные материалы, которые подчеркивают эксклюзивность каждого автомобиля. Особое внимание уделено деталям: от оттенков лакокрасочного покрытия до вышивки на сиденьях и декоративных вставок в салоне. Все элементы гармонично сочетаются, создавая ощущение, что перед вами не просто автомобиль, а настоящее произведение искусства.

Каждая из трех машин — это не только техническое совершенство Bentley, но и дань уважения культурному наследию Нидерландов. Внешний облик автомобилей отсылает к знаменитым картинам, а интерьер продолжает художественную тему, погружая владельца в атмосферу старинных галерей. Mulliner удалось добиться баланса между современными технологиями и классическим искусством, что делает эти Bentley по-настоящему уникальными.

Проект вызвал большой интерес среди коллекционеров и ценителей искусства. Bentley в очередной раз доказал, что автомобиль может быть не только средством передвижения, но и объектом эстетического восхищения. Такие проекты подчеркивают индивидуальность бренда и его стремление к совершенству во всем, что касается роскоши и стиля.